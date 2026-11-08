اینوڈیا سی ای او جنسن ہوانگ کے خلاف تحقیقات شروع
اینوڈیا نے سی ای او جنسن ہوانگ پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے جس میں قومی سلامتی کے خطرات اور ذاتی بدعنوانی شامل ہیں۔
اینوڈیا نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ وہ اس وقت جاری میڈیا رپورٹس کی روشنی میں سی ای او جنسن ہوانگ کے خلاف ایک آزادانہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر رہی ہے۔
اس تحقیق کا اہم مقصد یہ جانچنا ہے کہ آیا ہوانگ کی تعلقہ کسی بیرونی انٹیلی جنس کی کوشش کا نشانہ بن چکے ہیں یا نہیں۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
کمپنی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں واضح کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے باہر سے منتخب کردہ آزاد قانونی مشاورت کی مدد سے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔
اینوڈیا کے مطابق اس تحقیق کا مقصد دستیاب تمام معلومات کا جائزہ لینا ہے تاہم کمپنی نے ابھی تک کسی بھی قسم کے قومی سلامتی کے خطرے یا رازوں کے رساؤ کا اقرار نہیں کیا ہے۔
سی ای او کے ذمہ داری کا اعتراف
جنسن ہوانگ نے اپنے ملازمین کو ایک میسج میں اپنی شادی شدہ زندگی میں غلطیوں کا اعتراف کیا اور اپنے رویے کی مکمل ذمہ داری قبول کی۔
ہوانگ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی غیر امانت کی جس نے ان کی اہلیہ اور بچوں کو شدید ذہنی صدمہ پہنچایا۔
انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ان کے اس عمل کا کوئی بہانہ نہیں ہے اور وہ اپنے اہل خانہ اور کاروباری شراکت داروں سے معافی مانگتے ہیں۔
سی ای او نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اینوڈیا کی خدمات کو جاری رکھیں گے اور مستقبل میں اپنے شیئر ہولڈرز اور پارٹنرز کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کریں گے۔
میکس سپیڈ اور امریکی تحقیقات
یہ تمام حالات اس رپورٹ کے پس منظر میں سامنے آئے جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکی حکام سنگاپور کی کمپنی میکس سپیڈ کے سابقہ ایگزیکٹو الیسی ہوانگ کے تعلقات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
میکس سپیڈ ایک ایسی کمپنی ہے جو اینوڈیا سے اعلیٰ معیار کے اے آئی چپس خریدتی ہے لیکن اس پر الزامات ہیں کہ اس نے بیجنگ کو ان اشیاء تک رسائی فراہم کی جو چین کو برآمد کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔
امریکی حکام نے اس بات کی تفتیش کی ہے کہ آیا ان چپس کی سربراہی کے دوران کوئی غیر قانونی سرگرمی یا جاسوسی کا پہلو موجود ہے۔
الیکس ہوانگ کے نام سے تعلق کی وجہ سے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سی ای او جنسن ہوانگ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اطلاعات حقیقت پر مبنی ہیں یا یہ ایک بیرونی سازش ہے۔
ریپبلکن قانون سازوں کا سخت موقف
ریپبلکن پارٹی کے سینئر قانون سازوں نے گزشتہ مہینے کانگریس کو بریفنگ دینے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ اس معاملے کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے معاملات میں عوام اور حکومت کو مکمل معلومات فراہم کرنا اینوڈیا کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔
ایک اینوڈیا کے اسپوکسپرسن نے تصدیق کی کہ جنسن ہوانگ کام جاری رکھیں گے اور ان کی قیادت میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا۔
کمپنی کے مطابق وہ اپنی کارپوریٹ ذمہ داریاں پوری کریں گے لیکن ان کی ذاتی زندگی کے معاملات کا فیصلہ ان کی ذاتی حکمت عملی پر چھوڑا جائے گا۔
آئندہ اقدامات اور نتائج
اس آزادانہ تحقیقاتی عمل کے تحت کمیٹی تمام ممکنہ شواہد اور کھوجوں کا بغور جائزہ لے گی۔
انوڈیا کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کے کاروباری سرگرمیوں پر کوئی غیر ملکی اثر انداز ہونا معاف نہیں کیا جائے گا۔
یہ تحقیقات اس بات کا تعین کریں گی کہ آیا کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جو قومی سلامتی کے لیے خطرات کا احاطہ کرتا ہو۔
اس عمل کے اختتام پر کمپنی اپنی کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے مزید شفافیت کے اعلانات کر سکتی ہے تاکہ مارکیٹ کے اعتماد کو برقرار رکھا جا سکے۔
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