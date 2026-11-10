اینویڈیا کی مارکیٹ ویلیو میں 430 ارب ڈالر کا نقصان اور جینسن ہوانگ پر جاسوسی الزامات
اینویڈیا کے شیئرز میں تیزی سے کمی، سی ای او جینسن ہوانگ پر چین کی جاسوسی کے سنگین الزامات اور امریکی حکومت کی سخت نگرانی کی تفصیلات۔
سیلیکون وادی کی ٹیکنالوجی دیو اینویڈیا (Nvidia) کو شدید مالی اور شہرت کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جس کے دوران کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں تقریباً 430 ارب ڈالر کا زبردست گراؤٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ تاریخی مالیاتی نقصان اس وقت سامنے آیا جب کمپنی کے چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر (CEO) جینسن ہوانگ پر چین کی خفیہ ایجنسیوں سے ملوث ہونے اور غیر قانونی چپ برآمدات میں کردار ادا کرنے کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
مالی نقصان اور ذرائع تحقیقات کی تفصیلات
ریٹر نیوز ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق، دو تجارتی سیشنز کے دوران اینویڈیا کے شیئرز میں اتار چڑھاؤ کے بعد کمپنی کی کل مارکیٹ کاپنگ میں 430 ارب ڈالر کی قدر گم ہو چکی ہے۔ اس مالیاتی دباؤ کی بنیادی وجہ جینسن ہوانگ کی ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے درمیان کشیدگی ہے، جس نے سرمایہ کاروں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔Also readیوٹیلیٹی اسٹورز پر متعدد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ - ایکسپریس اردو
کمپنی کے آزاد ڈائریکٹرز نے ابھی حال ہی میں بیرونی قانونی مشیر مقرر کیے ہیں تاکہ ان الزامات کی مکمل اور غیر جانبدارانہ جاंच کی جا سکے۔ جینسن ہوانگ نے اپنے ملازمین کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کا وعدہ توڑا ہے، تاہم وہ اس تعلقات کی مزید تفصیلات یا اس کی نوعیت کے بارے میں خاموش ہیں۔
واشنگٹن پولیس کی جانب سے جاری کردہ اطلاعات کے مطابق، 63 سالہ جینسن ہوانگ پر بھی چین کی طرف سے کی گئی ممکنہ خفیہ آپریشن کا نشانہ بننے کا شبہ ہے، جس کی الگ سے تحقیقات FBI کر رہی ہے۔ کمپنی کی بورڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ امریکی قومی سلامتی یا کمپنی کے خفیہ رازوں کو کسی خطرے کا سامنا ہے، لیکن ہوانگ نے باقاعدہ طور پر اندرونی جائزے میں تعاون کرنے کا عہد کیا ہے۔
سیاسی تنازعہ اور امریکی حکومت کا موقف
اس معاملے نے صرف ایک نجی اسکینڈل سے نکل کر ایک بین الاقوامی سیاسی بحران کی شکل اختیار کر لی ہے، جس میں امریکی سینٹ کے جمہوری رہنما چاک شومر نے انتظامیہ سے واضح جوابات مانگتے ہوئے چین کو چپس کی برآمدات پر سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ شومر نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کو چاہیے تھا کہ وہ امریکہ کی حفاظت کریں نہ کہ اپنے دوستوں یا چین کی مدد کریں۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مئی کے مہینے میں ایئر فورس ون پر سوار ہو کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے سے آگاہ کیا تھا، جہاں انہیں خفیہ معلومات فراہم کی گئیں کہ جینسن ہوانگ ایک ایسی خاتون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہیں بیجنگ کی جاسوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سات ماہ کے اندر دوسری مرتبہ ہے جب صدر ٹرمپ کو اس قسم کی خفیہ خبرداری دی گئی تھی۔
صدر ٹرمپ نے ہفتہ کے روز اعتراف کیا کہ انہوں نے جینسن ہوانگ سے براہ راست بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا انہیں معلوم تھا کہ وہ خاتون جاسوس ہے۔ ہوانگ نے صدر کو یقین دلایا کہ انہیں اس حقیقت کا 'بالکل بھی علم نہیں' تھا اور وہ اس شخصیت کے بارے میں بے خبر تھے۔ سفارت خانے کے ایک عہدیدار نے نیوز رپورٹس کی تردید کی اور ریٹر نیوز کے حوالے سے صدر کے بیانات کی طرف رجوع کیا۔
چپس کی غیر قانونی ترسیل اور تجارتی اثرات
رپورٹس کے مطابق، جینسن ہوانگ کے تعلقات نے کم از کم 7.5 ارب ڈالر مالیت کی اینویڈیا چپس کی چین کو ترسیل میں مدد فراہم کی ہے۔ الزامات یہ بھی ہیں کہ الج ہوانگ، جو چین کی ایک کاروباری شخصیت ہیں، نے امریکی ایکسپورٹ پابندیوں کے باوجود 240,000 H100، H200 اور A100 چپس کو چین منتقل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
الج ہوانگ اور ان کے خاندان نے چین اور سنگاپور میں کمپنیوں کا ایک وسیع نیٹ ورک تشکیل دیا تھا تاکہ وہ محدود رسائی والی جدید ترین چپس حاصل کر سکیں۔ بعض چپس بالآخر علی بابا (9988.HK)، ٹینسینٹ (0700.HK) اور دیگر چینی AI لیبز تک پہنچیں، جو کہ امریکی پابندیوں کے تحت ممنوعہ زمرے میں آتی ہیں۔
اینویڈیا کا شیئر بازار میں 9.5 فیصد گراؤٹ کا شکار ہو چکا ہے، جو کہ اس سال کے آغاز کے بعد سے سب سے بڑا منفی رجحان ہے۔ سرمایہ کاروں کے خیال میں کہ اگرچہ کمپنی AI شعبے میں بھاری اخراجات کر رہی ہے، لیکن مستقبل میں مناسب منافع دینے کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔
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