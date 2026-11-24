اینوڈیا شیئرز میں کمی، جنسن ہوانگ کی واپسی کے بعد مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ
جنسن ہوانگ کی دوبارہ تقرری کے بعد اینوڈیا کی شاخوں میں بے چین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس بات کا تفصیلی جائزہ کہ اس فیصلے نے ٹیکنالوجی سیکٹر اور عالمی مارکیٹ پر کیسے اثر ڈالا ہے۔
ٹیکنالوجی کی شاخوں نے منگل کی صبح مارکیٹ میں کمی کی قیادت کی جب سرمایہ کاروں میں احتیاط کا ماحولیاتی دباؤ بڑھ گیا۔ جنسن ہوانگ کی غیر معمولی طور پر اسے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے پر واپس لانے کے چند دن بعد، جب انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا، تو سرمایہ کاروں نے عالمی معاشی نمو کے اہم محرک ہونے والے اس اہم سیکٹر میں مزید اتار چڑھاؤ کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔
نویڈیا کے شیئرز میں نمایاں کمی اور مارکیٹ ردعمل
جنسن ہوانگ کی دوبارہ تقرری کے ایک روز بعد جب اینوڈیا کے شیئرز میں تیس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا تھا اور کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں نو سو ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا تھا، تو وہ خوشی کا ماحول ختم ہو گیا۔ منگل کی دوپہر میں اس کی اسٹاک تقریباً نو فیصد کم ہو گئی۔ ساتھ ہی، مصنوعی ذہانت (AI) کا ایک اور بڑا دیو انگینتروپک بھی گر گیا اور تقریباً بارہ فیصد کی کمی کے بعد سات سو اٹھانوے ڈالر اور نینسٹھس سینٹس پر آ گیا، جو پچھلے ہفتے کے آئی پی او کے اٹسڈ ڈالر کی قیمت سے بھی کم تھا۔Also readDOJ says House counsel stepped aside before investigators searched Ilhan Omar’s home
تحلیل کاروں کے نظریات اور مستقبل کی حکمت عملی
ساکسو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی حکمت عملی ماہرہ چارو چانانا کے مطابق، جنسن ہوانگ کی واپسی نے AI تجارت پر لٹکتے ہوئے سب سے بڑے عدم یقینی کے خاتمے کا باعث بنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف اینوڈیا کے ای سی او نہیں ہیں بلکہ پوری AI ایکو سسٹم کے سب سے بڑے سیلز مین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کے پاس صارفین، سپلائرز اور سرمایہ کاروں کے ساتھ رشتے ہیں جن کی نقل کرنا مشکل ہے۔ تاہم، ایکس ٹی بی میں تحقیق کی ہدایت کار کیتھلین بروکس کا کہنا ہے کہ جنسن ہوانگ اکیلے طویل مدت میں AI تجارت کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سیشن میں اتنے بڑے اضافے کے بعد منگل کو اینوڈیا کے اسٹاک کی کمی متوقع تھی۔
تحقیقاتی دباؤ اور بین الاقوامی اثرات
اس بات پر تجزیہ کاروں کا اتفاق تھا کہ ہوانگ کی واپسی کا مطلب یہ نہیں کہ تحقیقات یا بے یقینی کا اختتام ہو گیا ہے۔ کمپنی اب بھی ایف بی آئی اور کانگریس کے سامنے نگرانی میں ہے کیونکہ الزام ہے کہ اس نے چین کی کمپنیوں کو اینوڈیا کی ٹاپ لائن چپس تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ اس کے علاوہ، فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے پرائمری اسٹاک مارکیٹس نے منگل کو اپنی مقامی بندش کے وقت تقریباً نو سو پچاس اور بیس پوائنٹس پر چھوٹی کمی کے ساتھ بند ہونے کا اعلان کیا، جبکہ فرینکفرٹ ڈاؤن 1.3 فیصد چلتا ہوا بند ہوا۔
صحت کی دیکھ بھال اور دیگر عالمی شاخوں کا رجحان
ٹیکنالوجی سیکٹر کے علاوہ، فرانسیسی دارالحکومت کے فارما سپرینٹ سانوفی نے اعلان کیا کہ وہ سانس کی بیماریوں کے علاج میں مہارت رکھنے والے امریکی بائیو فارما گروپ انس میڈ کو چالیس ارب ڈالر میں خریدے گی۔ یہ خریداری نئی دوائوں کے ڈویلپمنٹ پائپ لائن کو مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس دوران، نیویارک میں ناسداک 2.3 فیصد کی کمی کے ساتھ 23,523.72 پر بند ہوا، جبکہ ایس اینڈ پائی 500 نے 1.1 فیصد کی کمی ریکارڈ کی۔
ایشیائی مارکیٹوں میں مثبت رجحان اور خامoshی
منگل کی صبح نیویارک وال اسٹریٹ میں بڑھے ہوئے مارکیٹ نے ایشیائی مارکیٹوں کو بھی متاثر کیا۔ ٹائپے میں چپ بنانے والی دیو کمپنی ٹی ایس ایم سی اور میڈیا ٹیک کے شیئرز میں تقریباً دس فیصد اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ ہزار چار سو اور چھ پوائنٹس تک پہنچ گئیں۔ سول میں سیمسنگ اور ایس کے ہینکس کے مضبوط اضافے کی وجہ سے پانچ ہزار چھ پوائنٹس تک پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ نے 0.7 فیصد کی کمی کے ساتھ 80.76 ڈالر فی بیرل پر بند ہوا۔
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