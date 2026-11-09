اینویڈیا کے ایس ای او جنسن ہوئنگ کا بورڈ کے سامنے جوابدہی، حصص میں گراوٹ
اینویڈیا کے حصص میں 6 فیصد کمی، جنسن ہوئنگ پر چینی انٹیلی جنس سے تعلقات کا الزام اور کامیابی کے خدشات، بورڈ کا اعتماد برقرار۔
اے آئی چپ مینوفیکچرنگ دیو اینویڈیا کے شیئرز میں تیزی سے کمی دیکھی گئی، جب کہ کمپنی کے سی ای او جنسن ہوئنگ کو بورڈ کی سخت نگرانی اور سوال اٹھانے کا سامنا ہے۔ انویڈیا کے شیئرز منگل کے روز گرے، جب ایک اندرونی تحقیقات نے یہ سامنے لایا کہ ہوئنگ کو بیرونی انٹیلی جنس کی کوشش کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
چینی ایجنٹ سے تعلقات پر تحقیقات
یہ تحقیقات ایک میڈیا رپورٹ کے بعد شروع ہوئی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنسن ہوئنگ کا تعلق ایک چینی کاروباری خاتون الیس ہوئنگ سے ہے۔ الیس ہوئنگ کو امریکی حکام نے چینی انٹیلی جنس ایجنٹ قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں انویڈیا کے سی ای او نے اپنے ملازمین کو بتایا کہ انہوں نے اپنے شادی شدہ زندگی میں وفاداری کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ انہوں نے اس تعلق کی تفصیلات عام نہیں کیں۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
بورڈ اور کارپوریٹ ساخت کے اثرات
انویڈیا کا بورڈ جنسن ہوئنگ پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن کمپنی کی ساخت میں کوئی ڈوئل کلاس شیئرز نہیں ہیں جو ہوئنگ کو اکثریتی ووٹنگ کنٹرول دیں۔ ہوئنگ کمپنی کے پانچویں بڑے شیئر ہولڈر ہیں جن کے پاس تقریبا 3.6 فیصد حصص ہیں۔ ان کی ٹائیٹ پکڑ اور فلیٹ ساخت کی وجہ سے ان کی کامیابی کمپنی کی کامیابی کا متبادل ہے۔
جنوبی کوریا میں کنفرنسز منسوخ
اس پورے واقعے کا اثر جنوبی کوریا تک پہنچا، جہاں جنسن ہوئنگ کی بیٹی اور انویڈیا کی ایگزیکٹیو میڈیسون ہوئنگ نے سول کے لیے اپنے منصوبہ بند دورے میں کمی کر دی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ انویڈیا کانفرنس اور کیکو موبلٹی کے ساتھ ملاقات کریں، جو منگل کو شروع ہونی تھی۔ ابیریلنز نے تصدیق کی کہ واقعات ناممکن داخلی حالات کی بنا پر منسوخ ہو گئے۔
شیئرز کی قدر میں شدید گراوٹ
اینویڈیا کے حصص میں 8 فیصد کی کمی کے بعد اب 6 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ حالانکہ اس سے گزشتہ ہفتے کے سیل آف میں اضافہ ہوا، لیکن اب کمپنی کی قدر میں 280 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس گراوٹ کی وجہ سے انویڈیا کو ایک نئے ملٹی ماہ کی کم ترین سطح پر دیکھا جا رہا ہے۔
بین الاقوامی رد عمل اور تجزیہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنسن ہوئنگ کو ایک قابل احترام شخص قرار دیا، اور کہا کہ انہوں نے انٹیلی جنس سے آگاہی حاصل کی تھی لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ دوسری طرف، اسٹیشین ایس سی کے سی ایلوں کو کچھ بڑے سرمایہ کاروں نے بھی جنرل ہوئنگ کے لیے اپنا حمایت ظاہر کی ہے۔
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