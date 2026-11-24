اینویڈیا کے بورڈ نے جینسن ہوانگ کو واپس لانے پر تنقید کی زد میں آگیا
اینویڈیا کے بورڈ نے تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی جینسن ہوانگ کو سی ای او کے عہدے پر واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے جس پر سرمایہ کاروں اور ماہرین کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔
امریکی سیمی کونڈکٹر دیو اینویڈیا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سرمایہ کاروں اور کورپوریٹ گورنس کے ماہرین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے کیونکہ انہوں نے سربراہِ کمپنی جینسن ہوانگ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ سلوک کی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں واپس سی ای او کے عہدے پر بحال کر دیا۔
تحقیقات سے پہلے بحالی کا فیصلہ اور اس کے اثرات
اینویڈیا (NVDA.O) کے بورڈ نے پیر کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ امریکی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ مذاکرات کے بعد انہیں یقین ہے کہ جینسن ہوانگ کی بحالی سے قومی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے تاہم اس فیصلے کے پیچھے چھپی سیاست اور گورنس کے مسائل ابھر کر سامنے آئے ہیں۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
سرمایہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بورڈ نے جینسن ہوانگ کی امانت داری اور قیادت کی قابلیت کو تصدیق دے دی ہے حالانکہ ان کی اپنی تحقیقات ابھی بھی زیرِ عمل ہیں جس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈائریکٹرز کے پاس حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کافی معلومات موجود تھیں۔
جینسن ہوانگ نے پچھلے سال 12 نومبر کو استعفیٰ دیا تھا جب ان پر غیر شادی شدہ تعلقات اور ایک مشتبہ چینی جاسوس سے ملنے کی رپورٹس سامنے آئی تھیں اس کے کچھ ہی دن بعد بورڈ نے انہیں واپس لانے کا اعلان کر دیا جسے اچانک 180 ڈگری کا موڑ کہا جا رہا ہے۔
سرمایہ کاروں اور حقائق سے آگاہ افراد کا ردعمل
نیو یارک سٹی کے کاؤنٹر مارک لیوین جن کے پاس اینویڈیا کے شئرز کی 5 ملین قیمت کے ٹریژری فنڈز ہیں نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ نے انہیں صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ جینسن ہوانگ کو واپس نہیں لائیں گے لیکن بغیر کسی وضاحت کے وہ اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔
ان کا مزید کہنا ہے کہ قانونی اور دیگر ذمہ داریوں کے خدشات ابھی تک حل نہیں ہوئے اور اس اقدام نے بورڈ کی آزادی کو مشکوک بنا دیا ہے جو کہ کسی بھی بورڈ کی سب سے اہم خوبی ہونی چاہیے۔
جینسن ہوانگ کے بڑے سرمایہ کار جان وان اییک نے اپنے برقی خط میں کہا کہ وہ واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے کانگریسی سماعتوں کی توقع کر رہے تھے لیکن حکومت نے یہ خطرہ مول لے لیا ہے کہ مزید برے حقائق سامنے نہیں آئیں گے۔
نڈا کاکاقدسہ جو ہینلی بزنس اسکول کی پروفیسر ہیں نے کہا کہ تحقیقات جاری ہونے کے باوجود امانت داری پر اطمینان کا اظہار کرنا عجیب بات ہے کیونکہ بورڈ نے شواہد ہاتھ میں ہونے سے پہلے ہی حکم صادر کر دیا ہے۔
سیاسی دباؤ اور مستقبل کے چیلنجز
اس معاملے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے بھی دخل اندازی کی ہے اور ٹرمپ نے اس تبدیلی پر خود کو credit دیا ہے جس کے نتیجے میں اینویڈیا کا شیئر پیر کے روز 31.5 فیصد تک اضافے کے ساتھ بند ہوا۔
نڈا کاکاقدسہ کا مزید کہنا ہے کہ بورڈ نے کمپنی کی چلنے پرنے کی آزادی کھو دی ہے کیونکہ اب وہ ایک ایسی حکومت پر منحصر ہو گئے ہیں جو اینویڈیا کو ایکسپورٹ لائسنس دیتی ہے اور مستقبل میں کوئی بھی انتظامیہ اس کی تصدیخ واپس لے سکتی ہے۔
اینویڈیا کے بورڈ ممبر ہاروی جونز نے صرف اسی مہینے چئیر مین کا عہدہ سنبھالا ہے جبکہ اس سے پہلے اینویڈیا اینڈ پی 500 میں ایسے صرف دو کمپنیوں میں سے ایک تھی جس کے بورڈ کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔
لینڈزی سٹیوارٹ نے بتایا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم کمپنی کی نگرانی کون بہتر طریقے سے کرے گا اور جینسن ہوانگ کی واپسی ان سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے۔
کنگریسی سماعتیں اور سرمایہ کاری پر اثرات
امریکی کانگریسی کمیٹیاں 1 دسمبر کو جینسن ہوانگ سے پوچھ گچھ کریں گی اور دونوں جماعتوں کے ارکان نے ان کی واپسی اور انتظامیہ کے کردار پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔
اینویڈیا کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور جسٹس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹنگ اور مشتبہ چپ سمگلنگ سمیت دیگر معاملات پر تحقیقات جاری ہیں جن میں جینسن ہوانگ کی واپسی شامل ہے۔
کمیونٹی گورنس کے ماہرین نے قبل ازیں یہ بھی کہا تھا کہ بورڈ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کام کرنے میں آزاد ہیں لیکن اب اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
امریکی کیلیفورنیا میں واقع اووشین پارک ایسٹ مینجمنٹ کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر جیمز اسٹ اوبن نے کہا کہ جینسن ہوانگ کی واپسی مکمل طور پر حیرت انگیز نہیں تھی لیکن یہ امریکہ میں کورپوریٹ گورنس کی موجودہ کیفیت کے بارے میں ایک تشویشناک پیغام بھیج رہی ہے۔
کچھ سرمایہ کاروں کا خدشہ ہے کہ سیاسی کشمکش اینویڈیا کی تجارتی کہانی کو چھانے میں ناکام رہے گی اور کچھ ایگزیکٹوز کو دیگر معیارات کے تحت دیکھا جائے گا۔
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