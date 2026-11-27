اینویڈیا اور اسرائیل کا تاریخی رشتہ: ٹیکنالوجی، معیشت اور سیاست کا الجھا ہوا بادل
اینویڈیا اور اسرائیل کے گہرے تعاون کی عکاسی، جہاں ٹیکنالوجی کی طاقت معاشی اور فوجی استحصالی عمل میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جینسن ہوانگ کی بحالی کی حقیقت۔
اگر کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی کو عالمی ٹیکنالوجی کے نقشے سے خارج کر دیا جائے تو دنیا رک جائے گی، لیکن اگر اس علاقے سے نینوڈیا کو ہٹا دیا جائے تو نہ صرف سلیکون ویلی بلکہ مشرقِ وسطیٰ کی اسرائیلی فوجی بالادستی بھی کریش لینڈنگ کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مشتبہ خاتون چینی جاسوس کے ساتھ اینویڈیا کے چیئرمین جینسن ہوانگ کے تعلق کا بھانڈہ پھوٹنے کے بعد بورڈ آف گورنرز نے بارہ نومبر کو انہیں فوری طور پر سبکدوش کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی قیادت دونوں ہی شدید دھچکے سے دوچار ہوئے۔
اینویڈیا کی مارکیٹ کنٹرول اور معاشی طاقت
اینویڈیا نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی سیمی کنڈکٹر کمپنی ہے بلکہ اے آئی ڈیٹا سینٹرز میں استعمال ہونے والے سپیشلائزڈ گرافکس پروسیسنگ یونٹ (جی پی یو) کی نوے فیصد عالمی مارکیٹ پر بھی اس کا تسلط ہے۔ اس کمپنی کی مارکیٹ ویلیو چار ٹریلین ڈالر ہے اور جینسن ہوانگ کی بطور باس بحالی کے بعد شئیرز کی ویلیو میں لگ بھگ تیس فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
اسرائیل میں تحقیق اور ڈویلپمنٹ کا وسیع پیمانہ
اسرائیل اینویڈیا کا سب سے بڑا اوورسیز آپریشن ہے جہاں سات ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سینٹرز میں چھ ہزار سے زائد ماہرین کام کر رہے ہیں۔ حیفہ کے قریب کریات تیوون میں ایک ایسا سینٹر بنایا جا رہا ہے جہاں دس ہزار ماہرین کام کر سکیں گے۔ یہ تمام اقدامات اسرائیلی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہیں اور اس کی توثیق مرکزی بینک آف اسرائیل کی رپورٹ سے ہوتی ہے۔
مالیاتی شراکت داری اور ٹیکس کا بوجھ
گزشتہ مالی سال میں اسرائیلی معیشت میں پانچ اعشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا جس میں اینویڈیا کا حصہ تقریباً چالیس فیصد یعنی دو اعشاریہ دو فیصد رہا۔ اگلے مالی سال میں اس حصے کے دو اعشاریہ چار فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے۔ مالی سال کے دوران اینویڈیا نے ایک اعشاریہ تیس ارب ڈالر ٹیکس ادا کیا، جو کل ٹیکس ریونیو کا تین فیصد بنتا ہے۔
میلانوکس خریداری اور ڈرون ٹیکنالوجی کا کردار
دو ہزار بیس میں اینویڈیا نے میلانوکس سات ارب ڈالر میں خریدی، جس کے بعد ان کی آمدنی میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا۔ فی الحال بننے والی چھ سپیشلائزڈ چپس میں سے چار اسرائیل میں بن رہی ہیں اور اگلے ایک برس میں تمام چپس وہیں تیار ہوں گی۔ ایل بیت کے لینیس ڈرونز میں اینویڈیا کے پروسیسر نصب ہیں جو فلسطینی عورتوں اور بچوں سمیت ہر حرکت کرتے انسان کو نشانہ بناتے ہیں۔
سیاسی اثر و رسوخ اور مستقبل کی حقیقت
اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے جینسن ہوانگ کی بحالی کا خیرمقدم کیا ہے۔ امریکی ایف بی آئی نے جینسن ہوانگ کے چین کے ہاتھوں ہنی ٹریپ ہونے کے شبہے کی فائل بند نہیں کی، لیکن ٹیک انڈسٹری اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں۔
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