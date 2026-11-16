اینویڈیا بورڈ جنسن ہوانگ کے عہدے پر واپسی کی تجویز مسترد کر دیا
اینویڈیا کے بورڈ نے جنسن ہوانگ کو دوبارہ سی ای او کے عہدے پر بحال کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے حالانکہ انہیں کارکنان اور سرمایہ کاروں سے وسیع حمایت حاصل ہے۔
اینویڈیا ( Nvidia) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر جنسن ہوانگ ( Jensen Huang) کو اپنے عہدے پر واپس لانے کی کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، یہاں تک کہ جب کہ انہیں کارکنان، سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی کے بڑے ناموں سے شدید حمایت حاصل ہے۔ تین ذرائع نے رویٹرز کو بتایا کہ بورڈ موجودہ صورتحال میں جنسن ہوانگ کے دوبارہ سی ای او کے طور پر خدمات انجام دینے کے امکان پر غور ہی نہیں کر رہا ہے، حالانکہ ان کے استعفیٰ کے چند دنوں کے اندر ہی ان کی حمایت کے لیے ایک وسیع مہم چل رہی ہے۔
بورڈ کی پوزیشن اور مسترد کردہ تجاویز
جنسی تعلقات کی افواہوں اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے جنسن ہوانگ کی اہلیہ الزس ہوانگ (Alice Huang) کی چین کی وزارتِ انسائٹ سروسز (Ministry of State Security) سے ممکنہ روابط کی تحقیقات کے بعد، اینویڈیا کے بورڈ کی جانب سے یہ واضح پیغام بھیجا گیا ہے کہ وہ اب سابق سربراہ کو بحال کرنے پر غور نہیں کر رہے۔ ذرائع کے مطابق، کمپنی کی حکمت عملی اب نئے سربراہ کی تلاش پر مرکوز ہے اور بورڈ کی جانب سے کوئی بھی غیر رسمی یا رسمی درخواست جنسن ہوانگ کی واپسی کے حوالے سے نہیں لی جا رہی ہے۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب اینویڈیا کے شیئر مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں اور سرمایہ کاروں کے درمیان بے یقینی پائی جا رہی ہے۔ بورڈ کے اس موقف کا مقصد کمپنی کو ممکنہ قانونی اور انتظامی رسکس سے بچانا ہے، خاص طور پر وہ وقت جب کہ امریکی خفیہ ایجنسیاں ابھی تک الزس ہوانگ کے چین سے رابطوں کی مکمل نوعیت کا تعین نہیں کر سکی ہیں۔
عمومی عوام اور سرمایہ کاروں کا بڑھتا ہوا دباؤ
بورڈ کے اس مسترد کرنے کے باوجود، جنسن ہوانگ کی شہرت اور حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ "اسٹینڈ ویتھ جنسن" (Stand With Jensen) نامی اس مہم نے اب تک 180,200 سے زائد دستخط حاصل کر لیے ہیں، جن میں سے 8,800 سے زائد دستخط موجودہ اینویڈیا کارکنان کے نام ہیں جب کہ 94,000 سے زائد دستخط شیئر ہولڈرز کے ہیں۔ اس مہم کے اہم حامیوں میں اسپیس ایکس (SpaceX) اور ٹیسیلا (Tesla) کے سربراہ ایلان مسک (Elon Musk)، ریپلٹ کے سربراہ امجد ماساد، اور ایپک گیمز کے سربراہ ٹم سونی شامل ہیں۔
ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ (Donald Trump) نے بھی عوامی سطح پر اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنسن ہوانگ کو دوبارہ سی ای او بنایا جاتا ہے تو انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تاہم، امریکی وزیرِ خزانہ سکیٹ بیسنٹ (Scott Bessent) نے اس برعکس موقف اپناتے ہوئے کہا کہ اینویڈیا کو اب ایک باہری شخص کو سی ای او کے طور پر تعینات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کمپنی میں ایک "ڈرامائی تبدیلی" لائی جا سکے۔
سیکیورٹی تحقیقات اور الزس ہوانگ کے کردار کا تجزیہ
اس سارے بحران کی جڑ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی تحقیقات ہیں جو الزس ہوانگ (Alice Huang) کے چین سے تعلقات کی نوعیت کا تعین کر رہی ہیں۔ دو ذرائع کے مطابق، جمع کردہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ الزس ہوانگ شاید کسی تربیت یافتہ جاسوس کے بجائے ایک انٹیلی جنس ایسٹ (intelligence asset) تھیں جنہوں نے معلومات شیئر کیں۔ تاہم، ابھی تک اس بات کا حتمی تعین نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے کتنی حساس معلومات بیجنگ کو فراہم کیں۔
یہ تحقیقی عمل بورڈ کے لیے ایک بڑی چیلنج بنی ہوئی ہے کیونکہ جب تک ان تمام حقائق سامنے نہیں آتے، نئے سربراہ کی تعیناتی یا سابق سربراہ کی واپسی کا کوئی بھی فیصلہ کمپنی کے لیے قانونی اور انتظامی خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اینویڈیا کو اگلے دن اپنی تیسری سہ ماہی کی مالی اعانت کی رپورٹ پیش کرنی ہے، جس کے بعد شیئرز میں مزید اتار چڑھاؤ متوقع ہے۔
عالمی اثرات اور مستقبل کی ممکنہ سمت
جنسن ہوانگ کا اثر و رسوخ صرف ریاستہائے متحدہ تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ تائیوان اور عالمی سپلائی چین تک پھیل چکا ہے۔ تائیوان کے سب سے اونچے عمارت ٹی پی 101 (Taipei 101) کی عمارت پر "تیپیان جنسن سے محبت کرتا ہے" کا پیغام روشنی کے ساتھ دکھایا گیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تائیوان کے عوام میں جنسن ہوانگ کے لیے کتنی عقیدت پائی جاتی ہے۔
تجارتی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگرچہ ادارہ جاتی سرمایہ کار (Institutional Investors) قانونی رسکس کی وجہ سے ان کی واپسی کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جنسن ہوانگ کے ٹی ایس ایم سی (TSMC) جیسی کمپنیوں کے ساتھ گہرے تعلقات کی وجہ سے ان کی واپسی کمپنی کے لیے طویل مدتی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اینویڈیا اب ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں اسے اپنے کارکنان کی وفاداری، سرمایہ کاروں کی خواہشات، اور عالمی سکیورٹی کے دباؤ کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology