اینٹروپک کی تاریخی آئی پی او: ۸۱ ارب ڈالر امداد کے ساتھ ۱.۵ ٹریلین ڈالر کی مالیت
اینٹروپک کی ۱.۵ ٹریلین ڈالر کی تاریخی آئی پی او نے اسپیس ایکس کے ریکارڈ کو توڑ دیا۔ اس کامیابی کے پیچھے کون سی مالی حکمت عملی اور چیلنجز شامل ہیں؟
مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ایک نیا تاریخی سنگ میل طے پایا ہے جب اینٹروپک ( Anthropic) نے اپنے پہلے عوامی اسٹاک کے آفنگنگ ( IPO) کے ذریعے ۸۱.۳۱ ارب ڈالر اکٹھے کیے۔ اس تاریخی پیشکش نے اسپیس ایکس (SpaceX) کے سابقہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے شراکت دارانہ بازار میں سب سے بڑی ڈیبیو کی حیثیت حاصل کر لی۔ یہ کاروباری موڑ اس وقت سامنے آیا جب سرمایہ کاروں نے تیزی سے بڑھتی ہوئی مصنوعی ذہانت کی صنعت میں حصہ لینے کے لیے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔
تاریخی قیمت اور اسٹاک کی ڈبلنگ
اینٹروپک کے اسٹاک کی قیمت ۸۳ ڈالر مقرر کی گئی، جو کہ کمپنی کی پہلے سے طے شدہ حد سے کہیں زیادہ ہے۔ اس قیمت کی بنیاد پر کمپنی کی کل مالیت تقریباً ۱.۵ ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ قیمت ابتدائی منصوبے سے تقریباً ۱۹ فیصد زیادہ ہے، جس کے تحت ۹۸۰ ملین شیئرز فروخت کی گئیں۔ پہلے یہ ۸۲۵ ملین شیئرز ۷۰ سے ۷۸ ڈالر کے درمیان فروخت کرنے کا ارادہ تھا۔ کمپنی نے ایل پی او کے دوران نجی پلیسمنٹ کے ذریعے اضافی ۲۶ ارب ڈالر بھی اکٹھے کیے ہیں۔Also readسم-می وی 5 کیبل خرابی: پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر
آمدنی میں تیزی اور کلائنٹس کی تعداد میں اضافہ
اینٹروپک کی تیزی سے توسیع کا بنیادی محرک کلاؤڈ ماڈلز، خاص طور پر کلاؤڈ کوڈ میں عوامی پسندیدگی ہے جو سافٹ ویئر ڈویلپرز میں مقبول ہے۔ اکتوبر کے اختتام تک اس کی سالانہ آمدنی کی شرح ۸۱ ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ یہ اعداد و شمار ستمبر کے مقابلے میں ۱۰ ارب ڈالر کا اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ سی پی ایل او کی دستاویزات کے مطابق، ۳۰ ستمبر تک ۱۱,۹۰۰ کلائنٹس ایسے تھے جن سے سالانہ ۱۰۰,۰۰۰ ڈالر سے زیادہ کی آمدنی حاصل ہو رہی تھی۔ یہ گزشتہ سال کے آخر میں ۱,۵۰۰ سے زیادہ تھا، جو کمپنی کی کاروباری گرفت میں واضح اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔
ہونے والے اخراجات اور منافع میں کمی کے خطرات
تاہم، اس رفتار کو برقرار رکھنا انتہائی مہنگا ہو چکا ہے۔ ۲۰۲۶ کے پہلے نصف سال میں اینٹروپک نے کمپیوٹنگ صلاحیت اور انفراسٹرکچر پر تقریباً ۹ ارب ڈالر خرچ کیے، جو پچھلے سال کی نسبت چار گنا زیادہ ہے۔ تیسرے سہ ماہی میں اضافی ۵ ارب ڈالر کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ اس بڑھے ہوئے خرچے کی وجہ سے آمدنی فی ڈالر کمپیوٹنگ صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ تیسرے سہ ماہی میں آمدنی ۴۷ فیصد بڑھ کر ۱۶.۹۶ ارب ڈالر ہو گئی، لیکن آپریٹنگ نقصان ۵۶۷ ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پچھلے سہ ماہی میں منافع ۹۷۴ ملین ڈالر تھا۔
مقابلہ اور سافٹ ویئر کی صلاحیتوں پر انحصار
اینٹروپک کو اپنے بڑھے ہوئے اخراجات کے ساتھ ساتھ مقابلے کا بھی سامنا ہے۔ اینٹروپک نے امیزن (AMZN.O) اور الجبرا کے (GOOGL.O) گوگل کے ساتھ مل کر تقریباً ۹۰۰ ارب ڈالر کے کمپیوٹنگ اخراجات کی ذمہ داری لی ہے۔ اینٹروپک نے اپنے پروspectus میں انتباہ کیا ہے کہ بعض کمپیوٹنگ فراہم کنندگان تھرڈ پارٹی فنڈنگ پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر ایسی فنڈنگ یا سپورٹ دستیاب نہ ہو یا مہنگی ہو جائے، تو معاہدہ شدہ صلاحیت میں تاخیر، قیمتوں میں اضافہ، یا کم تر فراہمی کا خطرہ ہے۔
آئی اے کی حفاظت اور مستقبل کے منصوبے
مینجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او داریو ایمیودی (Dario Amodei) نے انڈسٹری کو جدید ماڈلز کی ترقی کی رفتار کو سست کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہ خوفزدہ ہیں کہ ترقی معاشرتی قابو سے نکل سکتی ہے۔ یہ صورت حال اس وقت پیدا ہوئی جب اوپن اے آئی (OpenAI) اپنی نئی ٹیم GPT-6 Astra کے ذریعے کارپوریٹ آئی اے اخراجات میں ۱۳ فیصد حصہ حاصل کر چکی ہے، جبکہ اینٹروپک کا حصہ ۸ فیصد ہے۔ اوپن اے آئی کی سالانہ آمدنی ۴۰ ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے، حالانکہ اینٹروپک اب بھی اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بنیاد کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔
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