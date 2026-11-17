اینڈ ایم اے نے سندھ کے کئی اضلاع میں خشک سالی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ہائی الرٹ جاری کر دیا
اینڈ ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے سندھ کے اضلاع عمرکوٹ تھرپارکر میرپورخاص اور سجاول میں خشک سالی کا شدید خطرہ ہونے کی وجہ سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔
اینڈ ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں پیش آنے والی خشک سالی کی صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے سندھ کے مختلف اضلاع کے لیے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ این ای او سی کی جانب سے جاری کردہ سرکاری بیان میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سندھ کے اضلاع عمرکوٹ تھرپارکر میرپورخاص اور سجاول کے بعض خاص علاقوں میں خشک سالی کا شدید خطرہ موجود ہے۔ این ای او سی کے مطابق متاثرہ علاقوں میں صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی اچانک بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کی جا سکے۔ اینڈ ایم اے کے مطابق خشک سالی کی اہم وجوہات میں معمول سے کم بارشیں طویل مدت تک چلنے والا خشک موسم درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ اور مون سون بارشوں کے روایتی طریقہ کار میں تبدیلی شامل ہیں۔ ان تمام عوامل کے باعث متاثرہ علاقوں میں پانی کی شدید کمی واقع ہوئی ہے جس کے نتیجے میں زرعی سرگرمیاں اور فصلوں کی پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سندھ کے ان متاثرہ علاقوں میں فصلوں کی پیداوار میں گراوٹ کا رجحان ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں غذائی عدم تحفظ کے خدشات کافی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ اینڈ ایم اے نے متعلقہ تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آبی وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنائیں اور متاثرہ زرعی اور دیہی آبادی کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ پیشگی اقدامات انجام دیں۔ عوام کو بھی اپنی فصلوں اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے متعلقہ محکموں کی جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عملدرآمد کرنے اور ضروری حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ موسم اور ممکنہ خطرات کے حوالے سے مستند اور درست معلومات حاصل کرنے کے لیے عوام کو پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ کا استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔.
اینڈ ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں پیش آنے والی خشک سالی کی صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے سندھ کے مختلف اضلاع کے لیے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ این ای او سی کی جانب سے جاری کردہ سرکاری بیان میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سندھ کے اضلاع عمرکوٹ تھرپارکر میرپورخاص اور سجاول کے بعض خاص علاقوں میں خشک سالی کا شدید خطرہ موجود ہے۔ این ای او سی کے مطابق متاثرہ علاقوں میں صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی اچانک بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کی جا سکے۔ اینڈ ایم اے کے مطابق خشک سالی کی اہم وجوہات میں معمول سے کم بارشیں طویل مدت تک چلنے والا خشک موسم درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ اور مون سون بارشوں کے روایتی طریقہ کار میں تبدیلی شامل ہیں۔ ان تمام عوامل کے باعث متاثرہ علاقوں میں پانی کی شدید کمی واقع ہوئی ہے جس کے نتیجے میں زرعی سرگرمیاں اور فصلوں کی پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سندھ کے ان متاثرہ علاقوں میں فصلوں کی پیداوار میں گراوٹ کا رجحان ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں غذائی عدم تحفظ کے خدشات کافی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ اینڈ ایم اے نے متعلقہ تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آبی وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنائیں اور متاثرہ زرعی اور دیہی آبادی کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ پیشگی اقدامات انجام دیں۔ عوام کو بھی اپنی فصلوں اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے متعلقہ محکموں کی جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عملدرآمد کرنے اور ضروری حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ موسم اور ممکنہ خطرات کے حوالے سے مستند اور درست معلومات حاصل کرنے کے لیے عوام کو پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ کا استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
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