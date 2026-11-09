اینکر ربیعہ احسن قتل کیس: شوہر کی گرفتاری اور تحقیقات کی تفصیلات
اینکر پرسن ربیعہ احسن کے قتل کے معاملے میں ان کے شوہر احسن طاہر کی گرفتاری، پولیس کی تفتیش اور واقعے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔
راولپنڈی پولیس نے مشہور اینکر پرسن اور کمیونیکیشن کنسلٹنٹ ربیعہ احسن کے قتل کے مقدمے میں ان کے شوہر احسن طاہر کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کو کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کا ایک دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے میں استعمال ہونے والا 30 بور پستول بھی قبضہ میں لے لیا ہے۔
واقعے کی تفصیلات اور گرفتاری
ایف آئی آر کے مطابق آٹھ نومبر کو دوپہر ڈھائی بجے ربیعہ احسن کی والدہ اور بہن گھر کے لان میں موجود تھیں۔ اسی دوران بیڈ روم سے فائر کی آواز آئی۔ ربیعہ کی بہن کمرے میں گئیں تو وہ دیکھیں کہ ربیعہ فرش پر خون میں لت پت پڑی ہے اور ان کے شوہر احسن طاہر کے ہاتھ میں پستول تھا۔Also readورلڈ بینک کی توانائی مشن پاکستان آئے گی، 9 نومبر سے ملاقاتیں شروع
پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق ربیعہ احسن کو سامنے کی جانب گردن کے نچلے حصے میں گولی لگی تھی، جو ان کی موت کا سبب بنی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی اسی زخم کی تصدیق کی گئی ہے۔ پولیس نے واقعے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے قتل کی دفعہ تین سو دو کے ساتھ پنجاب آرمز ترمیمی آرڈیننس کی دفعہ بھی شامل کی ہے۔
شوہر کا بیان اور پولیس کی کارروائی
احسن طاہر نے پولیس کو ابتدائی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اسی پستول سے اپنی اہلیہ پر فائر کیا اور گولی حادثاتی طور پر چلی تھی۔ تاہم، ربیعہ کے بھائی خرم احمد نے تھانہ صدر بیرونی میں درج مقدمے میں الزام لگایا کہ ان کی بہن پر گولی ان کے شوہر احسن طاہر نے چلائی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم احسن طاہر پستول کا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ جائے وقوعہ سے ملنے والا 30 بور پستول بظاہر بغیر لائسنس کا پایا گیا۔ سی پی او راولپنڈی حسن مشتاق سکھیرا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فرانزک شواہد اور نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔
میزبان عامر متین کا ردعمل
مقتولہ ربیعہ احسن کے ساتھی میزبان عامر متین نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ربیعہ کی جان کیسے گئی، اس پر پولیس کی تفتیش کا انتظار ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ہماری ذمہ داری صرف جنازے کا وقت اور جگہ بتانے تک رہ گئی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید یہ شروعات ہے۔
عامر متین نے ربیعہ احسن کی کثیرالجہت شخصیت کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ربیعہ بینکر، ٹی وی اینکر، ماڈل اور اسلام آباد میں اپنا سیلون چلانے والی کامیاب خاتون تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ربیعہ پشتو، انگریزی اور اردو پر عبور رکھتی تھی اور سیاست سے لے کر عالمی امور تک ہر موضوع پر بات کر سکتی تھی۔
تحقیقات کا دائرہ اور مستقبل
پولیس کی ابتدائی معلومات کے مطابق ربیعہ احسن کی تقریبا 14 سال قبل احسن نامی شخص سے شادی ہوئی تھی اور اہل خانہ، بیٹیوں، بہن اور والدہ نے میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی ناچاقی یا گھریلو تنازع کی نشاندہی نہیں کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم اوورسیز پاکستانیز فاونڈیشن میں 18 ویں گریڈ کا ملازم ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال گھر کے کسی فرد نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے یا اختلافات کے حوالے سے بیان نہیں دیا، اس کے باوجود واقعے کی تحقیقات میں قتل سمیت تمام ممکنہ محرکات کا جائزہ لیا جائے گا۔ فرانزک رپورٹ موصول ہونے کے بعد مزید قانونی کارروائی اور تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔
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