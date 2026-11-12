این ویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ کا استعفیٰ
این ویڈیا کے بانی جینسن ہوانگ نے معاشی اور ذاتی اسکینڈلز کی وجہ سے سی ای او کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، کولیٹ کریس عبوری سربراہ بن گئیں۔
معلوماتی ٹیکنالوجی کے میدان میں سرگرم معروف عالمی کمپنی این ویڈیا نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اس کے بانی اور موجودہ سربراہ جینسن ہوانگ نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ اہم ترین فیصلہ کمپنی کے صدر، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن کے طور پر جینسن ہوانگ کی جانب سے فوری مؤثریت کے ساتھ مستعفی ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹس کے مطابق یہ نوٹس کمپنی کے 33 سالہ عرصے کے سفر کے بعد ایک اہم موڑ کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ استعفیٰ کی حتمی وجوہات باضابطہ بیان میں واضح طور پر بیان نہیں کی گئیں۔
جانشینی اور عبوری انتظامی تبدیلیاں
جینسن ہوانگ کے اچانک استعفیٰ کے بعد این ویڈیا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فوری انتظامی اقدامات کا اہتمام کرتے ہوئے کمپنی کی چیف فنانشل آفیسر کولیٹ کریس کو عبوری سربراہ کے طور پر تقرری کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کولیٹ کریس اس وقت تک کمپنی کی سربراہی کی ذمہ داریاں نبھائیں گی جب تک کہ بورڈ مستقل اور باضابطہ نئے سربراہ کی تلاش مکمل نہیں کر لیتا۔ بورڈ نے جینسن ہوانگ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ اب مستقل سربراہ کے لیے نئے امیدواروں کی تلاش میں ہے تاکہ کمپنی کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط رہنمائی یقینی بنائی جا سکے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
معاشی اور ذاتی تعلقات کے تنازعات
جینسن ہوانگ کی جانب سے عہدہ چھوڑنے کی اس سنگین فیصلے کے پس منظر میں عالمی میڈیا نے انہیں گھیرے رکھے ہوئے ذاتی اور پیشہ ورانہ اسکینڈلز کو بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جینسن ہوانگ کے ساتھ پہلے ایک چینی خاتون اور پھر کمپنی کی ایک اعلیٰ عہدیدار خاتون کے غیر ازدواجی تعلقات کی خبریں عالمی سطح پر شائع ہوئیں تھیں۔ چینی کاروباری شخصیت ایلس ہوانگ کے حوالے سے امریکی حکام نے الزامات لگائے تھے کہ وہ چین کے لیے جاسوسی کے مشن کے تحت جینسن ہوانگ کے قریب آئی تھیں اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا تھا، جس سے کمپنی کی حفاظت اور اخلاقیات پر سوالات اٹھے تھے۔
اسکینڈل کی جڑیں اور کمپنی کی تاریخ
ان سنگین الزامات کے بعد جینسن ہوانگ نے اپنی اہلیہ اور بچوں سے بے وفائی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگی تھی، جس کے بعد این ویڈیا کے بورڈ نے غیر ملکی خفیہ اداروں کے ساتھ متعلقہ خدشات کی بنیاد پر آزادانہ تحقیقات کا عمل شروع کر دیا تھا۔ الیکٹریکل انجینئر جینسن ہوانگ نے 1993 میں ٹیک کمپنی این ویڈیا کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کی قیادت میں یہ ادارہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں دنیا کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی کمپنیوں میں شامل ہو گیا۔ تائیوانی نژاد امریکی بزنس ایگزیکٹو کی زیرِ نگرانی این ویڈیا کی گرافکس چپس نے عالمی شہرت حاصل کی اور آج کل مصنوعی ذہانت یعنی AI کی ترقی میں ان چپس کا بنیادی اور کلیدی کردار ہے۔
آئندہ اقدامات اور مستقبل کی منصوبہ بندی
اس تبدیلی کے بعد این ویڈیا کے لیے اہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کولیٹ کریس کی قیادت میں کمپنی کے روزمرہ کے کاروباری معاملات اور طویل مدتی منصوبہ بندی کیسے آگے بڑھائی جائے گی۔ بورڈ کی جانب سے مستقل سربراہ کی تلاش کا اعلان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ کمپنی کی کارکردگی اور مارکیٹ میں اس کی نمائندگی پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ بورڈ کس قسم کے معیارات کے تحت نئے سربراہ کا انتخاب کرے گا اور کیا یہ تبدیلی کمپنی کے مستقبل کے لیے ایک نئی امید کا باعث بنے گی یا یہ مزید چیلنجز کا سبب بنے گی۔
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