این ڈی ایم اے: مون سون 2026 کے نتائج اور موسمی خطرات سے نمٹنے کی تیز کردہ تیاریاں
این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد حسن خٹک نے موسمی تبدیلیوں اور ممکنہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہنگامی وسائل اور بروقت رسپنس مشینری فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔
نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ( این ڈی ایم اے) نے اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر (این ای او سی) کے زیر اہتمام اہم جائزہ کانفرنس کا انعقاد کیا جس کا مقصد مون سون 2026 کے دوران کیے گئے امدادی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لینا اور آنے والے موسم سرما کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی تیاریوں کو یقینی بنانا تھا۔
این ڈی ایم اے اجلاس میں موسمی خطرات کا جائزہ
این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد حسن خٹک نے اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ صوبائی اور وفاقی اداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ موسم سرما کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشی تیاریوں کو مزید سخت بنائیں اور تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی وسائل، ضروری اشیا اور رسپانس مشینری کی بروقت دستیابی کو یقینی بنائیں۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
اجلاس میں متعلقہ اداروں کی جانب سے مون سون 2026 کے دوران ہونے والے نقصانات، ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور صوبائی اور وفاقی اداروں کی جانب سے انتظامی اقدامات پر بریفنگ دی گئی جس میں یہ زور دیا گیا کہ مون سون 2027 سے قبل تیاریوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور گزشتہ تجربات سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ماہرین کی طرف سے ممکنہ خطرات کی تفصیلات
موسم سرما 27-2026 کے ممکنہ موسمی حالات اور خطرات سے متعلق این ڈی ایم اے کی ٹیکنیکل ٹیم نے بھی بریفنگ دی جس میں پہاڑی علاقوں میں برف باری، برفانی تودے گرنے، لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانیں گرنے کے ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا گیا اور این ڈی ایم اے کے اجلاس میں موسم سرما کے دوران حساس اور دور دراز علاقوں میں پیشی حفاظتی اقدامات یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔
اس موقع پر سیاحتی مقامات پر انتظامات، ضروری وسائل اور برف ہٹانے والی مشینری کی دستیابی کو یقینی بنانے اور تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے وسائل اور مشینری کی بروقت دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیشن فورم میں اداروں کے مابین مؤثر رابطہ کاری اور معلومات کے تبادلے پر غور کیا گیا۔
متاثرین کو معاوضوں کی بروقت ادائیگی کی ہدایت
لیفٹیننٹ جنرل محمد حسن خٹک نے مون سون 2026 کے متاثرہ خاندانوں میں معاوضوں کی تقسیم کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو معاوضوں کی بروقت ادائیگی اور ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ وزیراعظم پاکستان کی ہدایات کے مطابق یہ عمل تیز کیا جائے گا۔
اس موقع پر این ڈی ایم اے کا موسمی خطرات سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی استعداد، باہمی رابطہ کاری اور پیشی تیاریوں کو مزید مضبوط بنانے کا عزم دوبارہ دہرایا گیا اور تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ہنگامی وسائل، ضروری اشیا اور رسپانس مشینری کی بروقت دستیابی کو یقینی بنائیں۔
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