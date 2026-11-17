این ڈی ایم اے کی سندھ کے 4 اضلاع میں خشک سالی کی شدید انتباہی صورتحال
این ڈی ایم اے نے سندھ کے ضلعوں اور بلوچستان کے علاقوں میں شدید خشک سالی کی انتباہ جاری کردی ہے، جس سے فصلوں اور غذائی تحفظ کو خطرہ ہے۔
قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ( این ڈی ایم اے) نے ملک بھر میں بگڑتی ہوئی خشک سالی کی صورتحال کے پیش نظر سندھ کے چار اہم اضلاع کے لیے انتہائی ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ اس اعلیٰ سطحی انتباہ کی بنیادی وجہ وہ بڑھتی ہوئی پانی کی کمی ہے جو نہ صرف فصلوں کی پیداوار کو متاثر کر رہی ہے بلکہ ملک میں غذائی تحفظ (Food Security) کے حوالے سے گہری تشویش بھی پیدا کر رہی ہے۔ اتھارٹی کے مطابق یہ صورتحال سنگین ہے اور اس کے اثرات زرعی شعبے اور مقامی آبادی کی معیشت پر نمایاں ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے متعلقہ انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
متاثرہ اضلاع اور پانی کی شدید کمی
این ڈی ایم اے کے سربراہی ذرائع اور پریس سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، سندھ کے ضلع امروٹ (Umerkot)، ضلع ٹھارپارکر (Tharparkar)، ضلع میرپورخاص (Mirpur Khas) اور ضلع سوجاود (Sujawal) کو خشک سالی کی شدید ترین لپیٹ میں دیکھا جا رہا ہے۔ ان اضلاع میں پانی کی شدید کمی سے مقامی آبادی کو پیئیں کے پانی اور مویشیوں کے چارے کے شدید مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اضلاع چاغی (Chagai) اور وشک (Washuk) میں بھی خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں بارشوں کی کثرت میں کمی اور بڑھتی ہوئی گرمی نے پانی کے بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔Also readپاکستان نے سری لنکا کو ٹیسٹ میچ میں 98 رنز پر آؤٹ کر دیا
درجہ حرارت میں اضافہ اور زراعت پر اثرات
قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر (NEOC) ان متاثرہ اضلاع کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہا ہے تاکہ خطرات کا بروقت اندازہ لگایا جا سکے اور بدلتي ہواؤں کے مطابق اقدامات کیے جا سکیں۔ این ڈی ایم اے کے پریس سیکرٹری نے وضاحت کی کہ خشک سالی کی بنیادی وجوہات میں ناکافی بارش، طویل وقفے کے ساتھ خشک موسم اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں درجہ حرارت نارمل یا معمولی سطح سے ایک سے تین ڈگری سینٹی گریڈ تک اوپر ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ فصلوں اور آبکاری کے لیے انتہائی موزوں نہیں ہے اور اس نے پانی کے ذخائر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
اس شدید گرمی اور پانی کی کمی کے مشترکہ اثرات سے زرعی سرگرمیاں اور فصلوں کی پیداوار شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ فصلوں میں گراوٹ نے ممکنہ غذائی عدم تحفظ (Food Insecurity) کے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے، خاص طور پر اگر خشک موسم اور پانی کی قلت جاری رہی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اس صورتحال نے مقامی کسانوں اور دیہی آبادی کی معیشت کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی اور زرعی منصوبہ بندی متاثر ہوئی ہے، اور انہیں پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اپنانی پڑ رہی ہیں۔
حکومتی حکمت عملی اور عوامی ہدایات
اس سنگین صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے، این ڈی ایم اے نے متعلقہ محکموں اور ایجنسیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ دستیاب پانی کے وسائل کا بہترین اور مؤثر طریقے سے استعمال یقینی بنائیں تاکہ متاثرہ آبادی کی حفاظت کی جا سکے۔ اتھارٹی نے متاثرہ اضلاع کے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ متعلقہ حکومتی محکموں کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی رہنما اصولوں کی سختی سے پیروی کریں تاکہ فصلوں اور مویشیوں کو بچایا جا سکے۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ پانی کی بچت کو فروغ دیا جائے اور زرعی شعبے میں ممکنہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔
عوام کو نیز باقاعدہ اپ ڈیٹس اور خطرے کے بارے میں آگاہ رہنے کے لیے سرکاری پیک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ (Pak NDMA Disaster Alert) موبائل ایپلیکیشن کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ این ای او سی (NEOC) کے ذریعے صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی اچانک تبدیلی یا مزید بگڑتی ہوئی صورتحال کا بروقت جواب دیا جا سکے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر مصدقہ خبروں سے پرہیز کریں اور صرف سرکاری ذرائع پر دی جانے والی معلومات پر انحصار کریں تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے اور عوامی حلقوں میں ہنگامہ کھڑا نہ ہو۔
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