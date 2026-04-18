این ڈی ایم اے کا ملک بھر میں بارش اور برف باری کا الرٹ؛ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ( این ڈی ایم اے ) نے ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے پیش نظر شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے، گاڑی احتیاط سے چلانے اور موسم ی ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کردہ الرٹ کے مطابق، اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور آندھی جھکڑوں کے ساتھ مزید بارش اور متعدد مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ خاص طور پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی اور
پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے جن اضلاع میں بارش اور آندھی کا امکان ہے ان میں چترال، دیر، سوات، کالام، مالاکنڈ، کوہستان، مینگورہ، بٹگرام، ہری پور، پشاور اور مانسہرہ شامل ہیں۔ اسی طرح ایبٹ آباد، مردان، صوابی، چارسدہ، کوہاٹ، کرک، بنوں، لکی مروت، ٹانک، ڈی آئی خان اور وزیرستان کے علاقوں میں بھی آندھی اور جھکڑوں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ پنجاب میں اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ اور منڈی بہاؤالدین میں بھی اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں آندھی، جھکڑوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں اسکردو، ہنزہ، گلگت، گانچھے، استور، دیامر، کھرمنگ، شگر، غذر، نگر، مظفر آباد، باغ، راولاکوٹ، حویلی، پونچھ، کوٹلی اور وادی نیلم میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے شہروں کوئٹہ، ژوب، زیارت، قلعہ سیف اللہ، پشین، بارکھان اور کوہلو میں بھی تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہوائیں، آسمانی بجلی اور ژالہ باری کمزور عمارتوں، درختوں، فصلوں اور بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بارش کے باعث سڑکیں پھسلن کا شکار ہو سکتی ہیں اور ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری سے بھی ٹریفک متاثر ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا مسافر حضرات احتیاط برتیں۔ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، گاڑی چلاتے وقت احتیاط برتیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔
