این سی سی آئی اے کی ہدایت: وزیراعظم کا 13 ہزار روپے انعام کا دعویٰ جعلی
این سی سی آئی اے نے تصدیق کی ہے کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے شہریوں کو 13 ہزار روپے نقد انعام دینے والے پیغامات مکمل طور پر جعلی ہیں اور یہ سائبر فراڈ کا حصہ ہیں۔
پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی ( این سی سی آئی اے) نے عوام کو انتباہ جاری کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا یہ دعویٰ کہ وزیراعظم پاکستان نے یوم اقبال کے موقع پر شہریوں کو 13 ہزار روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے، بالکل غلط اور جعلی ہے۔
جعلی پیغامات اور سائبر دھوکہ دہی
این سی سی آئی اے کے مطابق دھوکہ باز عناصر وزیراعظم کے نام سے جعلی پیغامات اور مشکوک لنکس پھیلا رہے ہیں جن کا بنیادی مقصد شہریوں کی ذاتی معلومات اور ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کر کے ان سے مالی فراڈ کرنا ہے۔Also readکارلوس الکاراز نے پیرس مسٹرز کا پہلا ٹائٹل جیتا
اس سائبر حملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے، جس میں ایجنسی کی ٹیمیں ان لوگوں کی نشاندہی کر رہی ہیں جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سرکاری ذرائع کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔
ڈی جی این سی سی آئی اے کا باضابطہ اعلان
نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے ڈی جی سید علی ناصر رضوی نے واضح کیا کہ یوم اقبال سے منسوب یہ پیغامات انتہائی خطرناک ہیں اور ان کا مقصد شہریوں کو فریب دینا ہے۔
سید علی ناصر رضوی نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر مصدقہ لنکس کھولنے سے گریز کریں، شناختی کارڈ یا بینک اکاؤنٹ کی معلومات فراہم کرنے سے خود کو محفوظ رکھیں اور ایسے پیغامات دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔
شہریوں کے لیے محفوظ رابطے اور اگلے اقدامات
اگر کوئی شہری مشکوک سرگرمی یا آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر ہیلپ لائن 1799 پر رابطہ کر سکتا ہے یا قریبی این سی سی آئی اے دفتر میں شکایت درج کرا سکتا ہے۔
این سی سی آئی اے کا کہنا ہے کہ وہ تمام شکایات کا فوری جائزہ لے رہے ہیں تاکہ سائبر فراڈ میں ملوث افراد کو قانون کی گرفت میں لایا جا سکے اور عوام کو ہونے والے مالی نقصان سے بچایا جا سکے۔
یہ تصدیق کی گئی ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسی اسکیم یا انعاماتی پروگرام متعارف کرایا گیا ہے جس کے تحت 13 ہزار روپے کا نقد رقم شہریوں کو دی جائے، لہذا اس قسم کے پیغامات پر بھروسہ کرنے سے گریز کیا جائے۔
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