این ایچ اے کی خراب سڑکوں اور اراکین قومی اسمبلی کا سخت احتجاج
قومی اسمبلی کمیٹی نے سکھر تا شکارپور سڑک کی 70 کروڑ روپے کی خرابی پر این ایچ اے حکام کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے اجلاس میں این ایچ اے کی مواصلاتی سہولیات کی خراب صورت حال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی اعجاز حسین جاکھرانی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور حکام کی لاپرواہی کو مرکزی موضوع بنایا گیا۔
سکھر شکارپور سڑک کی خرابی پر برہمی
ارکان قومی اسمبلی نے سکھر تا شکارپور سڑک کی ناقص کارکردگی پر سخت تنقید کی۔ ایم این اے شہریار خان مہر نے اجلاس میں واضح کیا کہ یہ سڑک 70 کروڑ روپے میں تعمیر کی گئی تھی تاہم وہ جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس فنڈز کی ضیاع کا شکار ہوا ہے۔Also read14 ہفتوں کی مسلسل کمی کے بعد پاکستانی زرمبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافہ
اس موقع پر میمبر سندھ این ایچ اے نے بتایا کہ یہ سڑک 15 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ این ایچ اے کے حکام نے پیشانی پر یہ بیان دیا کہ جنرل مینیجر کو انکوائری کے بعد ہٹا دیا گیا ہے تاہم انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا ہے۔
کمیٹی چیئرمین سے ناراضگی اور واک آؤٹ
اجلاس کے دوران ایم این اے حمید حسین نے این ایچ اے کے چیئرمین اسد اللہ کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چیئرمین این ایچ اے نے ان کا ٹیلی فون اٹھانے سے انکار کر دیا۔
حمید حسین نے مزید کہا کہ آج کے دن تک بھی انہوں نے فون کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ اسی ناراضگی میں انہوں نے احتجاجی واک آؤٹ کر دیا جسے دیگر اراکین نے سراہا۔
ممبران نے محسوس کیا کہ عوام سڑکوں کی خرابی پر انہیں ذلیل کرتے ہیں جبکہ اصل کام کرنے والے این ایچ اے کے افسر جوابدہ نہیں ٹھہرتے۔
آئندہ اقدامات اور منصوبہ بندی
سیکرٹری مواصلات شیر علی محسود نے یقین دہانی کرائی کہ روڈ کی تمام چیزیں چیک کر کے رپورٹ دی جائے گی۔ کمیٹی چیئرمین نے ہدایت کی کہ پراجیکٹ ڈائریکٹر کا دفتر اسلام آباد میں نہیں بلکہ حیدرآباد یا سکھر میں ہوگا۔
این ایچ اے حکام نے بتایا کہ 21 نومبر کو دوبارہ پیشی ہوگی۔ آغا رفیع اللہ نے بھی موٹر وے پولیس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔
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