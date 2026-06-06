این سی سی آئی اے نے ایم پی اے سید سلمان شاہد کے خلاف جعلی AI مواد کے کیس میں دو افراد کو طلب کیا

لاہور کی این سی سی آئی اے نے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سید سلمان شاہد کی شکایت کے تحت سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے جعلی AI ویڈیوز اور تصاویر کے سلسلے میں دو شبہات پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں پیشی کے لئے طلب کیا اور قانونی نوٹس جاری کیا۔
لاہور میں نیشنل سائبر کرائم اینڈ انفارمیشن اینڈ سیکیورٹی ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے گزشتہ ہفتے ایک سنگین کیس پر فوری کارروائی کی۔ یہ کیس پنجاب کے ضلع بورے والا سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سید سلمان شاہد سے منسلک ہے جنہوں نے این سی سی آئی اے سے رجوع کرتے ہوئے واضح دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جعلی اور مبینہ ای آی ویڈیوز اور تصویروں کی مدد سے منظم توہینِ شخصیت اور ہراساں کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ ایم پی اے نے اپنی شکایت میں بتایا کہ متعدد واٹس ایپ اور فیس بک گروپس پر ان کی شخصیت کو مسخ کرنے والا مواد پوسٹ کیا جا رہا ہے جس سے ان کی ساکھ اور سیاسی کردار کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دو شناخت شدہ افراد اور مزید پچیس نامعلوم افراد کو بدنامی کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اس دعویٰ کے تحت ایم پی اے نے فوری قانونی کارروائی اور جامع تحقیق کا مطالبہ کیا تاکہ ذمہ دار افراد کو سزایاب کیا جا سکے۔ این سی سی آئی اے نے اس شکایت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دو شہریوں کو 8 جون کے روز طلب کیا اور انہیں لاہور کے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا۔ اس نوٹس کے تحت ضابطہ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مزید برآں، ایجنسی نے متعلقہ افراد کے خلاف سائیبر کرائم کی رپورٹنگ کی تحریری درخواست بھی قبول کی اور ان کی شناخت اور مقام کی تصدیق کے لئے سخت تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس دوران ایم پی اے نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ ان کے خلاف جاری سوشل میڈیا مہمات نہ صرف سیاسی مفادات کے خلاف ہیں بلکہ ان کی ذہنی صحت پر بھی سنگین اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر مناسب کارروائی نہیں کی گئی تو وہ قانونی وسائل کے ذریعے مزید قدم اٹھائیں گے۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے بنائے گئے جھوٹے اور من گھڑت مواد کے بڑھتے خطرے کی تازہ ترین مثال ہے۔ جیسے جیسے AI ٹیکنالوجی کی رسائی عام ہوتی جا رہی ہے، دھوکہ دہی اور شبیہ خراب کرنے کے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیشِ نظر حکام نے عوام کو درخواست کی ہے کہ کسی بھی مشکوک یا توہین آمیز مواد کی فوری رپورٹنگ کریں اور اپنی آن لائن سرگرمیوں پر محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ، اس کیس نے سیاسی حلقوں میں بھی گہری بحث کو جنم دیا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بے ضابطہ مواد سے نمٹنے کے لئے مؤثر ضوابط اور نگرانی کے نظام درکار ہیں۔ یہ واقعات اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ سائبر سکیورٹی اور ڈیجیٹل اخلاقیات کے میدان میں مزید سخت قوانین اور پالیسیوں کی ضرورت ہے تاکہ افراد اور اداروں کی ساکھ محفوظ رہ سکے.
لاہور میں نیشنل سائبر کرائم اینڈ انفارمیشن اینڈ سیکیورٹی ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے گزشتہ ہفتے ایک سنگین کیس پر فوری کارروائی کی۔ یہ کیس پنجاب کے ضلع بورے والا سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سید سلمان شاہد سے منسلک ہے جنہوں نے این سی سی آئی اے سے رجوع کرتے ہوئے واضح دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جعلی اور مبینہ ای آی ویڈیوز اور تصویروں کی مدد سے منظم توہینِ شخصیت اور ہراساں کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ ایم پی اے نے اپنی شکایت میں بتایا کہ متعدد واٹس ایپ اور فیس بک گروپس پر ان کی شخصیت کو مسخ کرنے والا مواد پوسٹ کیا جا رہا ہے جس سے ان کی ساکھ اور سیاسی کردار کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دو شناخت شدہ افراد اور مزید پچیس نامعلوم افراد کو بدنامی کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اس دعویٰ کے تحت ایم پی اے نے فوری قانونی کارروائی اور جامع تحقیق کا مطالبہ کیا تاکہ ذمہ دار افراد کو سزایاب کیا جا سکے۔ این سی سی آئی اے نے اس شکایت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دو شہریوں کو 8 جون کے روز طلب کیا اور انہیں لاہور کے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا۔ اس نوٹس کے تحت ضابطہ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مزید برآں، ایجنسی نے متعلقہ افراد کے خلاف سائیبر کرائم کی رپورٹنگ کی تحریری درخواست بھی قبول کی اور ان کی شناخت اور مقام کی تصدیق کے لئے سخت تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس دوران ایم پی اے نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ ان کے خلاف جاری سوشل میڈیا مہمات نہ صرف سیاسی مفادات کے خلاف ہیں بلکہ ان کی ذہنی صحت پر بھی سنگین اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر مناسب کارروائی نہیں کی گئی تو وہ قانونی وسائل کے ذریعے مزید قدم اٹھائیں گے۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے بنائے گئے جھوٹے اور من گھڑت مواد کے بڑھتے خطرے کی تازہ ترین مثال ہے۔ جیسے جیسے AI ٹیکنالوجی کی رسائی عام ہوتی جا رہی ہے، دھوکہ دہی اور شبیہ خراب کرنے کے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیشِ نظر حکام نے عوام کو درخواست کی ہے کہ کسی بھی مشکوک یا توہین آمیز مواد کی فوری رپورٹنگ کریں اور اپنی آن لائن سرگرمیوں پر محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ، اس کیس نے سیاسی حلقوں میں بھی گہری بحث کو جنم دیا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بے ضابطہ مواد سے نمٹنے کے لئے مؤثر ضوابط اور نگرانی کے نظام درکار ہیں۔ یہ واقعات اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ سائبر سکیورٹی اور ڈیجیٹل اخلاقیات کے میدان میں مزید سخت قوانین اور پالیسیوں کی ضرورت ہے تاکہ افراد اور اداروں کی ساکھ محفوظ رہ سکے
سائبر کرائم AI جعلی مواد سوشل میڈیا توہین قانونی کارروائی سیاسی ساکھ
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