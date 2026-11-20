این سی سی آئی اے کی بڑی کارروائی: آن لائن جوئے کے نیٹ ورک کا خاتمہ
این سی سی آئی اے نے 5 ملزمان کو 5 روزہ ریمانڈ پر حوالہ کیا، جہاں 8.1 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز اور کھربوں کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے۔
این سی سی آئی اے کے تفتیشی افسر نے عدالت میں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے تمام 5 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر این سی سی آئی اے کے حوالے کردیا۔ این سی سی آئی اے کے حکام نے انکشاف کیا کہ جوئے اور سٹے کے نیٹ ورک کا مجموعی حجم ایک کھرب تک پہنچ سکتا ہے، جو اس کیخلاف چلائی جانے والی کارروائی کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔
بڑی ٹرانزیکشنز اور سی ای اوز کا انکشاف
ملزمان کے دیگر ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے این سی سی آئی اے کی ٹیمیں سرگرم ہیں، جبکہ ابتدائی جائزے کے دوران 8.1 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کا سراغ ملا ہے۔ مقدمے میں 40 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، جن میں 32 کمپنیوں کے سی ای اوز بھی شامل ہیں، جو اس مقیاس کی غیرقانونی سرگرمی کی عکاسی کرتا ہے۔Also readPakistan's fiscal deficit in FY21 widens by 7.1% vs 8.1% in FY20
ملزمان کیخلاف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شکایت پر کارروائی جاری ہے، اور گرفتار 2 ملزمان کے بینک اکاؤنٹس میں موجود ایک ارب سے زائد کی رقم فریز کردی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران ایک بیگ سے 73 لاکھ روپے برآمد ہوئے، جو اس بڑے جالی کے چھوٹے حصے کا فقط ثبوت ہیں۔
عدالتی کارروائی اور ملزمان کی تفصیلات
آن لائن جوئے اور سٹے کے الزام میں درج مقدمے میں این سی سی آئی اے گرفتار 5 ملزمان کو پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں عائد کیے گئے ریمانڈ کے نوٹس جاری کیے۔ ملزمان کو شہر کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے، جس سے اس جالی کا وسیع جغرافیائی پھیلاؤ سامنے آیا ہے۔
این سی سی آئی اے نے تصدیق کی ہے کہ جوئے اور سٹے کے نیٹ ورک کا مجموعی حجم ایک کھرب تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ مقدمے میں نامزد کردہ 40 ملزمان اور 32 کمپنیوں کے سی ای اوز کی شناخت کے لیے تفتیش کو مزید تیز کیا جارہا ہے۔
آئندہ کارروائیوں اور قانونی عمل
این سی سی آئی اے کے تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن عدالت نے تمام ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر این سی سی آئی اے کے حوالے کردیا، جو کہ تفتیش کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ مقدمے میں 40 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، جن میں 32 کمپنیوں کے سی ای اوز بھی شامل ہیں، جو کہ اس مقیاس کی غیرقانونی سرگرمی کی عکاسی کرتا ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شکایت پر کارروائی جاری ہے، اور گرفتار 2 ملزمان کے بینک اکاؤنٹس میں موجود ایک ارب سے زائد کی رقم فریز کردی گئی ہے، جو کہ مالیاتی جرم کیخلاف اہم قانونی اقدام ہے۔ کارروائی کے دوران ایک بیگ سے 73 لاکھ روپے برآمد ہوئے، جو کہ اس بڑے جالی کے چھوٹے حصے کا فقط ثبوت ہیں۔
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