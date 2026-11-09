این سی سی اے آئی نے وزیراعظم کی نام پر رقم دینے کے بہانے فراڈ کی وارننگ جاری کردی
قومی سایبری جرائم تفتیش ایجنسی نے وزیراعظم کی نام پر 13 ہزار روپے دینے کے دعوے والے جھوٹے پیغامات سے شہریوں کو ہوشیار ہونے کی اپیل کرتے ہوئے انتباہ جاری کر دیا ہے۔
قومی سایبری جرائم تفتیش ایجنسی نے شہریوں کو انتباہ جاری کیا ہے کہ انہیں وزیراعظم پاکستان کی نام پر موصول ہونے والے جعلی پیغامات سے پرہیز کرنا چاہیے، جو کہ ایک فرضی نقد انعام کے طور پر 13,000 روپے دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
جعلی پیغامات اور فراڈ کا طریقہ کار
ایجنسی کے ایک سینئر ترجمان نے پیر کے روز جاری کردہ ایک باضابطہ بیان میں واضح کیا کہ سایبری فراڈرز شہریوں کو فریب دینے کے لیے یہ جعلی انعامی پیغامات بھیج رہے ہیں جو کہ وزیراعظم کی جانب سے 13,000 روپے نقد رقم دینے کا دعوٰی کر رہے ہیں۔Also readشارجہ انٹرنیشنل بُک فیئر میں بزم اردو دبئی کا سالانہ جلسہ
ترجمان کے مطابق، ان پیغامات میں مشکوک لنکس شامل ہو سکتے ہیں جو کہ صارفین کی ذاتی معلومات اور بینکنگ کی تفصیلات چوری کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جس سے شہریوں کو آن لائن مالیاتی فراڈ کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔
شہریوں کے لیے حفاظتی اقدامات اور مشورے
ایجنسی کے ترجمان نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر مصدقہ لنک پر کلک نہ کریں اور ایسے پیغامات کے جواب میں اپنی ذاتی معلومات، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات یا کسی بھی قسم کی حساس ڈیٹا فراہم نہ کریں۔
انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جعلی پیغامات کو آگے منتقل نہ کریں اور کسی بھی مشکوک مواصلات کی فوراً متعلقہ حکام کو اطلاع دیں تاکہ اس قسم کے فراڈ کے سلسلے کو روکا جا سکے۔
ڈائریکٹر جنرل کا سخت اقدام اور تشہیر
قومی سایبری جرائم تفتیش ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سید علی ناصر رضوی نے کہا کہ ایجنسی سایبری فراڈ کے خلاف سختی سے عملدرآمد کرنے والی ہے اور آن لائن فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی جاری رہے گی۔
انہوں نے شہریوں کو ہوشیاری برتنے اور سایبری جرائم کی شکایات درج کروانے کے لیے ایجنسی کی ہیلپ لائن 1799 پر رابطہ کرنے یا قریبی دائرہ کار کے دفتر میں جا کر رہنمائی حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology