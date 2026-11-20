این سی سی اے کا کارگل میں ایک ٹریلین روپے کے آن لائن جوا اور پیسے کی دھلائی کا نیٹ ورک کا پتا چلنے کا انکشاف
این سی سی اے نے کارگل میں ایک ٹریلین روپے کے آن لائن جوا اور پیسے کی دھلائی کے نیٹ ورک کا انکشاف کیا ہے۔ ایف بی آر کے سسٹم میں کمزوریوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔
نیبرہود کرائم انٹیلیجنس اینڈ اینالسس ( این سی سی اے) نے کارگل میں ایک ٹریلین روپے کے آن لائن جوا اور پیسے کی دھلائی کے ایک وسیع نیٹ ورک کا انکشاف کیا ہے۔ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا ہے جب وفاقی ٹیکس اومبرڈسمین (ایف ٹی او) نے جعلی انوائسز، ٹیکس پےرز کے اکاؤنٹس کی غیر مجاز رسائی اور وفاقی بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر) کے رجسٹریشن اور ڈیجیٹل سکیورٹی سسٹمز میں سنگین کمزوریوں کے ذریعے متعدد ملین روپے کی سیلز ٹیکس دھوکہ دہی کی تحقیقات کی ہیں۔
ایف ٹی او کی تحقیقاتی رپورٹ اور فراڈ کی تفصیلات
وفاقی ٹیکس اومبرڈسمین (ایف ٹی او) نے اس معاملے میں ایک فیصلہ جاری کیا جس میں فریقین کو جعلی انوائسز سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے، جنہیں مجرم قرار دیا جا رہا ہے، کی جانچ پڑتال کرنے اور پچھلے ایک سال کے دوران ممالک میں جعلی انوائسنگ میں ملوث کمپنیوں کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ ایف ٹی او کے مطابق، فراڈرز نے ٹیکس پےرز کے اکاؤنٹس تک غیر مجاز رسائی حاصل کی اور دو ٹیکس ادوار کے لیے جعلی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کیے، جس میں ایسی سپلائی کا اعلان کیا گیا جس کے لیے کوئی حقیقی کاروباری لین دین نہ ہوا تھا۔Also readHistoric for Pakistan as BoP wins prestigious Asia-wide SME Finance Innovation Award
تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فراڈ میں وچوال پرسنل نیٹ ورک (وی پی این) کنکشنز کا استعمال کیا گیا تھا، اور ریکارڈ شدہ انٹرنیٹ پروٹوکول (آئی پی) ایڈریسز انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات سے منسلک کیے گئے تھے۔ تاہم، ایف ٹی او نے کہا کہ دستیاب تکنیکی ثبوت حقیقی مجرموں کی پہچان کرنے کے لیے حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکے۔ فیصلے میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ ایک نئی قائم شدہ کمپنی نے ملینوں روپے کی مشکوک لین دین سے فائدہ اٹھایا، جس نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (سی سی پی اے) کے ساتھ رجسٹریشن کے صرف ایک دن بعد سیلز ٹیکس رجسٹریشن حاصل کی۔
کمپنیوں کے رجسٹریشن سسٹم میں کمزوریوں کا جائزہ
تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس نئی کمپنی نے مختلف رجسٹریشن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ہی دستاویز اپ لوڈ کی، جسے خودکار نظام نے قبول کر لیا۔ ایف ٹی او نے کہا کہ جعلی لین دین میں ملوث وزارت دفاع اور سندھ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے دعویٰ کیے گئے لین دین متعلقہ محکموں کے ریکارڈز میں موجود نہیں تھے۔ فراڈ کے نتیجے میں شکایت کنندہ کے موجودہ ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔
ریگولیٹری کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، اومبرڈسمین نے کہا کہ سیلز ٹیکس Rules, 2006 کی Rule 5 تمام کارپوریٹ ایٹیز کو مؤثر طریقے سے نہیں ڈھانپتی۔ رپورٹ میں ایف بی آر اور سی سی پی اے کے درمیان بروقت ڈیٹا سنکرونائزیشن کی عدم موجودگی کو رجسٹریشن اور تصدیقی عمل میں ایک بڑی کمزوری کے طور پر بھی شناخت کیا گیا ہے۔
قانونی کارروائی اور سکیورٹی میں اضافے کے احکامات
ایف ٹی او نے حکم دیا ہے کہ جعلی انوائسز سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے، جن میں سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کرنا، کالا فہرست میں شامل کرنا اور ٹیکس کی وصولی شامل ہے۔ اس کے علاوہ، سائبر فراڈ میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے جامع مجرمی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔
اسی طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، ایف ٹی او نے حکم دیا ہے کہ رجسٹریشن کے 30 دن کے اندر ضروری تصدیق لازمی بنائی جائے اور نئی رجسٹر شدہ کمپنیوں کا ہر تین ماہ بعد معائنہ کیا جائے۔ اومبرڈسمین نے پچھلے سال کے دوران جعلی انوائسنگ میں ملوث کمپنیوں کے قومی جائزے کا حکم بھی دیا ہے۔ پاکستان ریونیو اٹومی لینڈ (پراہل) کو ایف بی آر کے آئی آر آس پورٹل کی سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد عوامل کی تصدیق، بائیو میٹرک تصدیق اور مشکوک ٹیکس ریٹرنز کی شناخت کے لیے خودکار آئی پی مانیٹرنگ متعارف کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔
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