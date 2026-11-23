این ویدیا کے سی ای او کی بحالی سے ورلڈ مارکیٹز میں تیزی
جینسن ہوانگ کے عہدے پر واپسی سے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں تیز تیز آئی، اس ٹیک اسٹاک کی بحالی کا اثر دنیا بھر میں دیکھا گیا۔
امریکی کمپیوٹر چپس کی دیو شرکت Nvidia نے جمعہ کو اعلان کیا کہ اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جینسن ہوانگ کو فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بحال کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جمعہ کی صبح امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بڑی تیزی دیکھی گئی۔
Nvidia کے اس اعلان نے مارکیٹ کے اس ریلی کو مزید تیز کیا، جس کے تحت ٹیکnologی پر مبنی Nasdaq کمپازٹ انڈیکس میں 6.7 فیصد کی بڑی چھلانگ لگی۔Also readہیئر سٹرائٹنر اور بلو ڈرائر کے استعمال سے نقصان اور احتیاطی تدابیر
اسی دوران S&P 500 انڈیکس میں 4.7 فیصد اور Dow Jones Industrial Average میں 2.5 فیصد کی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو پچھلے ہفتے کی شدید بے یقینی کے بعد ایک بڑی کارکردگی ہے۔
مارکیٹ میں تیزی کی وجوہات
یہ تیزی اس وقت سامنے آئی جب پچھلے ہفتے مصنوعی ذہانت (AI) میں سرمایہ کاری کے جاری رہنے کے حوالے سے خدشات کے باعث ٹیکnologی اسٹاکس میں شدید سیل آف ہوا تھا۔
اس سیل آف کا براہِ راست اثر Nvidia جیسی بڑی کمپنیوں پر پڑا تھا، لیکن اب جینسن ہوانگ کی بحالی نے ان خدشات کو کم کرنے میں مدد دی ہے۔
AI کلاؤڈ انفرااسٹرکچر کمپنی CoreWeave کے اسٹاک میں بھی 27 فیصد کی بڑی اضافہ دیکھی گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد واپس لوٹ رہا ہے۔
ماہرین کی رائے اور تجزیے
GDS Wealth Management کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر گلن اسمتھ نے نوٹ کیا کہ جینسن ہوانگ کی بحالی سے AI ٹریڈنگ میں موجود بے یقینی کا اہم عنصر ختم ہو گیا ہے۔
اس سے پہلے پورے ہفتے کے دوران تمام بڑے امریکی اسٹاک انڈیکسز نے 8 فیصد یا اس سے زیادہ کا نقصان اٹھایا تھا۔
S&P 500 نے پچھلے ہفتے سات متوالی روزوں کے نقصان کے ساتھ اپنا سب سے طویل لاسنگ اسٹرک اگست 2020 کے بعد دیکھا ہے۔
Nasdaq انڈیکس جمعہ کو 5 فیصد سے زائد گر چکا تھا اور سالانہ بنیادوں پر بھی منفی کارکردگی دکھا رہا ہے، لیکن اب اس میں بہتری آئی ہے۔
عالمی اثرات اور مستقبل کے پیش خیمے
Capital Economics کے چیف مارکیٹس اکنامسٹ جونس گولٹرمین نے اس بحالی کو میکانکی قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ شدید سیل آف کے بعد یہ عارضی بحالی ہونی ہی تھی۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ S&P 506 اکتوبر میں 6 اکتوبر کے ریکارڈ سے 10 فیصد گر چکا ہے، جس کی وجہ سے مزید سیل آف کا خطرہ پیدا ہوا ہے۔
Deutsche Bank کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی عدم تحفظ اور نئی اسٹاک پیشکشوں کے باعث سرمایہ کاروں کا رجحان خطرناک ٹیکنالوجی اسٹاکس سے ہٹ رہا ہے۔
اسی دوران ایشیائی مارکیٹس میں ملے جلے ردعمل کا مشاہدہ کیا گیا، جہاں جنوبی کوریا کا Kospi 3.3 فیصد گر گیا جبکہ ٹائیوان کا انڈیکس 2.25 فیصد بڑھا۔
یورپی مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان دیکھا گیا، جس میں ڈچ کمپنی ASML کے اسٹاک میں 10 فیصد سے زائد کی اضافہ ریکارڈ کی گئی۔
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