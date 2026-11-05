این این ایف نے تین مختلف آپریشنز میں 50 کلو سے زائد منشیات برآمد کیں
این این ایف کی ٹیموں نے پشاور، کسور اور اسلام آباد سے مل کر پچاس کلو سے زائد ہیروئن اور چراس برآمد کر لی۔ تفصیلات ملاحظہ کریں۔
اینٹی نارکوٹکس فورس کے افسران اور جوانوں نے پیر کی شام کو پشاور کے بچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایک مسافر کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے پانچ کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔
پشاور ہوائی اڈے سے 5 کلو ہیروئن برآمد
این این ایف کی ٹیم نے اس مسافر کو گرفتار کیا جو پشاور کے بچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سعودی عرب جا رہا تھا تاکہ وہاں عمرہ ادا کر سکے۔ اس مسافر نے اپنے کپڑوں کے اندر منشیات چھپا کر رکھی تھیں جو افسران کو ملیں۔Also readGold Price in Pakistan Soars Rs9,600/Tola
کسور ٹول پلازہ سے 36 کلو چراس ضبط
پشتو کی ویب سائٹ 24 نیوز ایچ ڈی کے مطابق این این ایف نے کسور میں لالیاں ٹول پلازہ پر ایک الگ کارروائی کے دوران ٹیکسی میں سفر کرنے والے دو مسافروں کو حراست میں لیا۔ ان کے قبضے سے 36 کلو چراس، بارہ کلو افیون اور دو کلو ہیروئن برآمد کی گئی۔
اسلام آباد میں خواتین مسافروں سے منشیات برآمد
اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازہ پر این این ایف نے دو خواتین مسافروں کو بھی گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے دو پونچیس سو گرام ہیروئن اور ایک کلو چراس برآمد کیا گیا۔ یہ خواتین بڑی گاڑی سے سفر کر رہی تھیں۔
جہلم میں 1.2 کلو چراس برآمد
ایک اور کارروائی میں این این ایف نے جہلم کے ترکئی ٹول پلازہ کے قریب ایک خاتون کو بھی حراست میں لیا۔ اس خاتون کے پاس سے ایک پونچیس سو گرام چراس برآمد ہوا جو وہ لاہور بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اتک اور فتح جنگ میں تعلیمی اداروں کے قریب کارروائی
این این ایف نے اتک اور فتح جنگ میں تعلیمی اداروں کے گرد و پیش منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی۔ ان کارروائیوں میں بڑی مقدار میں منشیات برآمد کی گئی۔
این این ایف کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری
این این ایف کی یہ کارروائیاں منشیات کے خلاف جنگ میں اہم قدم ہیں۔ افسر انکار کرتے ہیں کہ وہ منشیات کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
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