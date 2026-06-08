این بی کی جانب سے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں فائل کلچر ختم اور نقدی لین دین پر پابندی کا اعلان

اینٹی‑کرپشن واچڈاگ نے پراپرٹی رجسٹریشن میں بارکوڈ سسٹم اور ایک ہی کھڑکی سروس کے ذریعے شفافیت بڑھانے اور فائل کلچر کو ختم کرنے کے منصوبے پیش کیے ہیں تاکہ رئیل اسٹیٹ میں بدعنوانی کم ہو اور سرمایہ کاری کا ماحول مستحکم ہو۔
پاکستان کی اینٹی‑کرپشن باڈی نے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں جامع اصلاحات کا اعلان کیا ہے جس کے تحت صدیوں سے رواج پائی جانے والی "فائل کلچر" کو ختم کیا جائے گا اور نقدِ میں جائیداد کی خرید‑فروخت پر پابندی عائد کی جائے گی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیشن میں پیر کے دن این اے بی کے چیئرمین لیفٹ جنرال (ر) نذیر احمد نے واضح کیا کہ اگلے چار سے پانچ ماہ کے اندر تمام پراپرٹی فائلیں قانونی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ اس کے بعد ملک بھر میں جائیداد کی منتقلی اور رجسٹریشن کے نظام میں نئی شفافیت کے اصول متعارف کرائے جائیں گے۔ یہ اصلاحات اس وقت کی جانے والی ہیں جب رئیل اسٹیٹ مارکیٹ میں فائلوں کی خرید‑فروخت ایک عام رواج بن چکی تھی۔ اس نظام کے تحت زمین کے حقیقی تخصیص یا ٹرانسفر سے پہلے خریدار‑بیچنے والے فائلیں خرید کر منافع کماتے اور اس دوران فراڈ اور قیمتوں کی گاہے بگاہے بڑھوتری کے مواقع پیدا ہوتے رہتے تھے۔ نذیر احمد نے کہا کہ اب ہر پلاٹ کو ایک منفرد بارکوڈ کے ساتھ جوڑا جائے گا جس کے ذریعے ہر لین دین کو ڈیجیٹل طور پر ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کی مکمل نقل و حرکت سسٹم کے اندر ٹریک کی جاسکے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہی کھڑکی (ون‑ونڈو) سروس متعارف کرائی جائے گی جس سے تمام حکومتی محکمے اور متعلقہ ادارے ایک ہی پلیٹ فارم کے ذریعے مل کر کام کریں گے۔ اس طرح لائحہ عمل میں شامل حکومتی محکموں کی کارکردگی بہتر ہوگی اور شہریوں کو پراپرٹی کے لین دین میں کم وقت اور کم پیپر ورک کی ضرورت ہوگی۔ نظام کی تکمیل کے بعد این بی کے حکام امید کرتے ہیں کہ رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کا ماحول مزید مستحکم ہو جائے گا اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مارکیٹ میں موجود بے قاعدگیوں اور مبینہ بدعنوانی کے خلاف سخت کارروائی کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ نذیر نے مزید کہا کہ یہ اقدامات ملکی معیشت کے لیے اہم ہیں کیونکہ جائیداد کے شعبے میں شفافیت اور اعتماد کی بحالی سے نئے منصوبوں کی ترقی میں تیزی آئے گی اور عوامی مقاصد کے لیے سرمایہ کاری کی سطح بڑھائی جائے گی۔ یہ تمام تبدیلیاں اس لیے نافذ کی جا رہی ہیں تاکہ سرمایہ کاروں اور خریداروں کے درمیان بھروسہ دوبارہ قائم ہو اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے رئیل اسٹیٹ کو ایک موثر اور محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ بنایا جا سکے.
پاکستان کی اینٹی‑کرپشن باڈی نے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں جامع اصلاحات کا اعلان کیا ہے جس کے تحت صدیوں سے رواج پائی جانے والی "فائل کلچر" کو ختم کیا جائے گا اور نقدِ میں جائیداد کی خرید‑فروخت پر پابندی عائد کی جائے گی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیشن میں پیر کے دن این اے بی کے چیئرمین لیفٹ جنرال (ر) نذیر احمد نے واضح کیا کہ اگلے چار سے پانچ ماہ کے اندر تمام پراپرٹی فائلیں قانونی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ اس کے بعد ملک بھر میں جائیداد کی منتقلی اور رجسٹریشن کے نظام میں نئی شفافیت کے اصول متعارف کرائے جائیں گے۔ یہ اصلاحات اس وقت کی جانے والی ہیں جب رئیل اسٹیٹ مارکیٹ میں فائلوں کی خرید‑فروخت ایک عام رواج بن چکی تھی۔ اس نظام کے تحت زمین کے حقیقی تخصیص یا ٹرانسفر سے پہلے خریدار‑بیچنے والے فائلیں خرید کر منافع کماتے اور اس دوران فراڈ اور قیمتوں کی گاہے بگاہے بڑھوتری کے مواقع پیدا ہوتے رہتے تھے۔ نذیر احمد نے کہا کہ اب ہر پلاٹ کو ایک منفرد بارکوڈ کے ساتھ جوڑا جائے گا جس کے ذریعے ہر لین دین کو ڈیجیٹل طور پر ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کی مکمل نقل و حرکت سسٹم کے اندر ٹریک کی جاسکے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہی کھڑکی (ون‑ونڈو) سروس متعارف کرائی جائے گی جس سے تمام حکومتی محکمے اور متعلقہ ادارے ایک ہی پلیٹ فارم کے ذریعے مل کر کام کریں گے۔ اس طرح لائحہ عمل میں شامل حکومتی محکموں کی کارکردگی بہتر ہوگی اور شہریوں کو پراپرٹی کے لین دین میں کم وقت اور کم پیپر ورک کی ضرورت ہوگی۔ نظام کی تکمیل کے بعد این بی کے حکام امید کرتے ہیں کہ رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کا ماحول مزید مستحکم ہو جائے گا اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مارکیٹ میں موجود بے قاعدگیوں اور مبینہ بدعنوانی کے خلاف سخت کارروائی کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ نذیر نے مزید کہا کہ یہ اقدامات ملکی معیشت کے لیے اہم ہیں کیونکہ جائیداد کے شعبے میں شفافیت اور اعتماد کی بحالی سے نئے منصوبوں کی ترقی میں تیزی آئے گی اور عوامی مقاصد کے لیے سرمایہ کاری کی سطح بڑھائی جائے گی۔ یہ تمام تبدیلیاں اس لیے نافذ کی جا رہی ہیں تاکہ سرمایہ کاروں اور خریداروں کے درمیان بھروسہ دوبارہ قائم ہو اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے رئیل اسٹیٹ کو ایک موثر اور محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ بنایا جا سکے
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