این اے بی کی گرفت: سندھ میں آبی وسائل کے نام پر مالی کرپشن کی تحقیقات سخت
این اے بی نے سندھ کے سیکرٹری ایگریکلچر اور دیگر افسران کے خلاف مالی بدعنوانی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ چاروں مبالغہ آرائی پر مبنی رقم وصول کرنے کے الزام میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔
قومی احتساب بیورو (این اے بی) نے سندھ حکومت کے سابق سیکرٹری آبی وسائل ظریف خرو، چیف انجینئر منور علی بوزدر اور دیگر ذمہ دار افسران کے خلاف سنگین تحقیقاتی کارروائی تک پہنچ کر اہم پیشرفت کی ہے۔ یہ کارروائی معذریں اور مشکوک ٹھیکیداروں سے منسلک غیر معمولی مالی لین دین کی شکایات پر مبنی ہے۔
مالی بدعنوانی کی تحقیقات اور شواہد
رپورٹس کے مطابق، این اے بی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹھیکیداروں نے حکومتی خزانے سے ملینوں روپے وصول کیے تھے، جنہیں بعد ازاں مختلف افراد کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا۔ ان ٹرانزیکشنز کی نوعیت نے دھوئیں کی چھپی ہوئی مالی بدعنوانی اور پیسے کی لوٹ ماری کے شدید شبے کو جنم دیا ہے۔Also readاستیفلن ڈان نے دوسری بچی کی پیدائش اور پوسٹ پیرٹل کمپلیکیشن کے بارے میں بتایا
احتساب ادارے نے ان مشکوک لین دین کے حوالے سے اہم ثبوت حاصل کر لیے ہیں اور متعلقہ تمام افراد کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ ان نوٹسز میں ہدایت کی گئی ہے کہ متعلقہ شخصیات کو تمام رقم کی منتقلی کے مکمل ریکارڈز فراہم کرنے ہوں گے تاکہ تحقیقات میں مزید مدد مل سکے۔
نوٹس یافتگان اور ان کی ملزمہ اداکارہ
تحقیقاتی کارروائی کے دائرے میں آنے والے اہم شخصیات میں بشیر احمد شامل ہیں جنہیں ٹھیکیدار منظور علی سولنگی سے 12 جون، 2018 کو 16 ملین روپے وصول کرنے کے الزام میں طلب کیا گیا ہے۔ اسی طرح ظہیر رضا چانا کو 2018 کے دوران منظور علی سولنگی اور حسنین علی مغل سے 25 ملین روپے حاصل کرنے کے شبے میں نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
محمد انور کو 30 اپریل، 2018 کو ٹھیکیدار حسنین علی مغل سے 5 ملین روپے وصول کرنے کے الزام میں بھی بلایا گیا ہے۔ کمران سومرو کے خلاف 2018 میں سید بھورال شاہ اور منظور احمد سمیجو سے 75 ملین روپے وصول کرنے کا الزام ہے، جبکہ نسیر احمد سومرو کو ٹھیکیدار ظہیب واجد بھٹو سے 4.74 ملین روپے حاصل کرنے پر تیسری بار نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
قانونی کارروائی اور آئندہ اقدامات
نوٹسز میں واضح طور پر اطلاع دی گئی ہے کہ ان میں سے کئی شخصیات نے پہلے این اے بی کے سامنے پیش ہونا مسترد یا تاخیر کی تھی۔ اب تمام ملزمان کو کراچی کے جی پی او بلڈنگ، آئی آئی چندرگرگ روڈ پر واقع این اے بی آفس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (سی آئی ٹی) کے سامنے ذاتی طور پر پیش ہونا ہوگا۔
انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ حاضرین کو اصل دستاویزات، متعلقہ ٹھیکوں کے کاغذات اور مالی لین دین کا مکمل ریکارڈ اپنے ساتھ لانا ہوگا۔ یہ کارروائی قانون کے تحت انتہائی حساس ہے، اور قانونی حکام کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے۔
قانونی نتائج اور قیدی کی سزا
این اے بی کے نوٹسز میں انتباہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مطلوبہ تاریخ کو پیش نہیں ہوتا یا ادارے کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اسے متعلقہ نوبل قانون کے سیکشن 31 کے تحت جرم سمجھا جا سکتا ہے۔
اس قانونی دفعہ کے تحت بغیر وجہ پیش نہ ہونے یا ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ این اے بی کی تحقیقات جاری ہیں، آئندہ چند دنوں میں مزید گرفتاریوں یا اہم تجاویز سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تاہم، قانون کے اصولوں کے تحت تمام الزامات ابھی تحقیق کے مرحلے میں ہیں اور نامزد افراد کو کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔
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