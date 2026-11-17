این ایس اے کی نیٹ ورک آؤٹیج: تکنیکی رکاوٹ یا سائبر حملہ؟
امریکی نیچرل سیکورٹی ایجنسی کی NSANet سروس میں عارضی رکاوٹ۔ سرکاری افسران کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سائبر حملہ نہیں بلکہ روٹین برقراری کی وجہ سے ہے۔
امریکہ کی نیچرل سیکورٹی ایجنسی (این ایس اے) کے کلاسified انٹرنل نیٹ ورک این ایس اے نیٹ (NSANet) میں منگل کی صبح عارضی طور پر رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اٹارنی جنرل کے ذرائع کے مطابق، یہ مسئلہ ایجنسی کی داخلی کمپیوٹر سسٹم کو متاثر کرنے والا ہے۔ این ایس اے نے باضابطہ بیان میں تصدیق کی کہ یہ مسئلہ 'شیڈولڈ روٹین مینٹیننس' (سجائے گئے معمول کی برقراری) کی وجہ سے پیش آیا۔
نیٹ ورک آؤٹیج کی وجوہات اور تفصیلات
این ایس اے کے ترجمان نے وضاحت کی کہ کچھ انٹرنل سسٹمز متاثر ہوئے لیکن مشن کریٹیکل (اہم ترین) صلاحیتیں مکمل طور پر فعال رہیں۔ ایجنسی کے مطابق قومی سلامتی کی مدافعتی صلاحیتوں پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوا۔ این ایس اے کی انفراسٹرکچر میں کئی طبقاتی تکرار (redundancy) کی گنجائش موجود ہے تاکہ منصوبہ بند برقراری یا غیر متوقع واقعات کے دوران آپریشن جاری رہ سکیں۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
اس واقعے سے متعلق کوئی مزید تفصیلات یا آؤٹیج کی وسیع نوعیت کے بارے میں کوئی اضافی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ دفاعی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ عارضی ڈی گریڈیشن ایجنسی کے عملے کی روزمرہ کارروائی میں تاخیر کا سبب بنی۔
حکام کا موقف اور سائبر حملے کے شائبے
سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ان انفرادی واقعات کا کسی بھی بدنامی آمیز عنصر، سائبر ہیکرز، مجرموں یا کسی غیر ملکہ ریاست سے تعلق ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ تمام واقعات الگ الگ ہیں اور ان کی وجوہات مختلف ہیں۔
مارکو روبیو نے اعتراف کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹیکنیکل ناکامیوں کی رپورٹس دیکھنا پریشان کن ہے، تاہم حکومت ہمیشہ متنبہ رہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ معاملات میں تکنیکی پیچیدگی انتہائی زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی خطرہ نہیں بنتا۔
ٹیکنالوجی اپ گریڈ اور سسٹم کی کمزوریاں
ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس جے کلائیٹن نے اس مسئلے کو حکومتی اداروں اور نجی کمپنیوں کی جانب سے ایک ہی وقت میں کمپیوٹر سسٹم اپ گریڈ کرنے کی کوشش سے جوڑا۔ انہوں نے سی این بی سی انٹرویو میں کہا کہ بہت سے ادارے اپنے سسٹمز کو پیچنگ (patching) کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے لیجی سسٹمز میں کمزوریاں اور پرانے ڈھانچے موجود ہیں۔
جے کلائیٹن نے مزید وضاحت کی کہ نئے سسٹمز پر آنے سے پہلے پرانے ڈھانچے اچھی طرح کام نہیں کرتے، اس لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اپ گریڈ کی ضرورت ہے۔ سسٹمز کو بند کر کے دوبارہ لانے کے دوران ایسی تکنیکی رکاوٹیں آنے کا امکان رہتا ہے۔
سنیٹ کی رپورٹ اور مستقبل کے اقدامات
سینیٹ انٹیلی جنس کمیٹی کے وائس چیئرمین مارک وارنر نے بھی اس تجزیے کی تائید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت (AI) سسٹمز میں موجود کمزوریوں کو غیر معمولی رفتار سے دریافت کر رہی ہے، جس سے اداروں پر فوری پیچنگ کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔
مارک وارنر کا کہنا تھا کہ ایسی سسٹمز جو اس رفتار کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئیں، ان پر بہت زیادہ تناؤ ہے۔ تاہم، ان کا ماننا ہے کہ شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی سرگرمی نہیں بلکہ سسٹمز کو محفوظ بنانے کی جائے کوششیں ہیں۔
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