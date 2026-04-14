این ڈی ایم اے کی جانب سے ملک کے بیشتر حصوں میں بارشوں اور ژالہ باری کی پیشگوئی، الرٹ جاری

نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے ملک کے بیشتر علاقوں میں 17 اور 18 اپریل کے دوران بارشوں اور ژالہ باری کی پیشگوئی کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا۔ شمالی علاقہ جات، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔
نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ( این ڈی ایم اے ) نے ملک کے بیشتر حصوں میں مزید بارش وں اور ژالہ باری کی پیشین گوئی کرتے ہوئے ایک الرٹ جاری کیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 17 اور 18 اپریل کو شمالی علاقہ جات سمیت پنجاب، مغربی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اس الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی علاقہ جات بشمول سوست، گلگت، اسکردو، چترال، کالام، دیر، بٹگرام، بالاکوٹ، مظفرآباد، راولاکوٹ، کوٹلی اور گردونواح میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سوات، شانگلہ، بونیر، مردان، لوئر اور اپر دیر، مالاکنڈ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، کوہاٹ، بنوں اور لکی مروت میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع بشمول راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، جہلم، میانوالی اور گردونواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان میں ژوب، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، بارکھان، کوہلو، پشین، زیارت، کوئٹہ، قلات اور گرد و نواح میں بھی آندھی و جھکڑ کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
اس پیشین گوئی کے بعد، این ڈی ایم اے نے عوام کو ممکنہ خطرات سے خبردار کیا ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں مقامی سیلابی صورتحال اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ مختلف علاقوں میں آندھی، جھکڑ اور بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہوائیں، آسمانی بجلی اور ژالہ باری کمزور تعمیرات، درختوں، کھڑی فصلوں، گاڑیوں اور بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ ان موسمی حالات کے دوران احتیاط برتیں اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ ضلعی انتظامیہ کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ این ڈی ایم اے نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سفر سے گریز کریں، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ اس کے علاوہ، این ڈی ایم اے نے لوگوں کو محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین ایڈوائزریز اور الرٹس پر نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔
یہ الرٹ پاکستان کے موسمیاتی منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں حالیہ مہینوں میں موسمیاتی تغیرات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں غیر متوقع بارشیں، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات رونما ہو رہی ہیں۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کردہ یہ الرٹ اس سلسلے میں اٹھایا گیا ایک احتیاطی اقدام ہے تاکہ عوام کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا جا سکے اور انہیں حفاظتی اقدامات کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ حالیہ بارشوں اور ژالہ باری سے فصلوں، املاک اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے علاوہ، این ڈی ایم اے نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور صرف تصدیق شدہ ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ اس الرٹ کا مقصد عوام کو محفوظ رکھنا اور کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ، این ڈی ایم اے نے تمام لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر این ڈی ایم اے یا متعلقہ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں۔
