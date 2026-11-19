این سی سی آئی اے نے آن لائن جوئے اور ڈارک ویب جرائم کیخلاف بڑی کارروائی کی
این سی سی آئی اے کی تحقیقات کے نتائج سامنے آئے ہیں جن میں 38 بینک اکاؤنٹس، 240 ارب روپے مشکوک ٹرانزیکشنز اور ٹیٹو ہیکر کی گرفتاری شامل ہے۔
نیبر ہڈ کرائم کونٹرول اینڈ انوسٹیگیشن ایجنسی یا این سی سی آئی اے نے ملک میں پھیلے آن لائن جوئے کے نیٹ ورک اور ڈارک ویب کے ذریعے خفیہ ڈیٹا چوری کرنے والوں کے خلاف سنگین کارروائی کی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد اکبر کی سربراہی میں چلنے والی اس کارروائی کے دوران تین ماہ تک جاری تحقیقات کے بعد 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیٹنگ ایپس کے ذریعے بڑے پیمانے پر غیر قانونی مالیاتی لین دین کیا جا رہا تھا جس کی مالیت ایک ہزار ارب روپے تک جانے کا خدشہ ہے۔
آن لائن جوئے کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب
این سی سی آئی اے کی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایکس 777، میل بیٹ اور ون ایکس بیٹ سمیت متعدد بیٹنگ ایپس صارفین کو لوभانے کے لیے ابتدا میں منافع دیتی ہیں تاکہ بعد ازاں ان کی رقوم کو اس کاروبار میں گردش کیا جا سکے۔ تحقیقات کے مطابق آن لائن جوئے میں ملوث 38 بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے ذریعے 240 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اسٹیٹ بینک کی ابتدائی رپورٹ میں صرف 6 ارب 15 کروڑ روپے کی مشکوک رقم دکھائی گئی تھی لیکن این سی سی آئی اے کی تفصیلی کارروائی میں یہ رقم 240 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔Also readNurturing its political rancor, Punjab govt shelves 240 uplift schemes
بینک اکاؤنٹس کے ذریعے فنڈز کی منتقلی
کارروائی کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ جوئے کی رقم کی منتقلی کے لیے مختلف کاروباری سرگرمیوں کے نام پر بے نامی اکاؤنٹس کھولے جاتے تھے۔ ڈیری، ویب ڈیزائننگ اور دیگر ناموں پر کھولے گئے ان اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز انجام دی جاتی تھیں۔ بے نامی اکاؤنٹس کے مالکان کو ماہانہ معاوضہ دے کر ان کے اکاؤنٹس استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک شخص کے نام پر کھولے گئے تین بینک اکاؤنٹس میں 18 ماہ کے دوران 2 ارب روپے منتقل ہوئے۔ فیصل بینک، یو بی ایل اور حبیب میٹرو کے اکاؤنٹس بھی مبینہ طور پر جوئے کی رقم کی منتقلی کے لیے استعمال ہوئے۔
بینک منیجرز کی کردار اور قانونی کارروائی
شہزاد اکبر نے بتایا کہ سہولت کاری کرنے والے بینک منیجرز کو بھی ایف آئی آر میں شامل کیا گیا ہے۔ بینک اکاؤنٹس کھولنے میں ملوث عملے کے خلاف کارروائی اور گرفتاریوں کا عندیہ دیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران ایک ارب روپے مالیت کی رقم اور اثاثے منجمد کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 73 لاکھ روپے نقد بھی برآمد ہوئے جبکہ نیٹ ورک سے منسلک دو بینک اکاؤنٹس کو بھی منجمد کیا گیا ہے۔ صارفین جاز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹس کے ذریعے بھی رقم منتقل کرتے ہیں اور جوئے سے حاصل ہونے والی رقم کا 60 سے 65 فیصد دوبارہ بیٹنگ ایپس میں لگایا جاتا ہے۔
ٹیٹو ہیکر کی گرفتاری اور خفیہ ڈیٹا کی چوری
این سی سی آئی اے کی ایک اور اہم کارروائی میں ڈارک ویب کے ذریعے دنیا بھر کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کا خفیہ ڈیٹا چوری کرکے فروخت کرنے والے پاکستانی نوجوان کو گرفتار کیا گیا۔ بین الاقوامی ایجنسی کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو منظور کالونی کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ متعلقہ بین الاقوامی ایجنسی 2023 سے ملزم کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ ملزم مختلف ممالک کے انٹیلی جنس اہلکاروں کی اصل شناخت، کوڈ نام اور خفیہ معلومات ڈارک ویب کے ذریعے فروخت کر رہا تھا۔
اسکیم سافٹ ویئر اور منشیات سپلائی نیٹ ورک
این سی سی آئی اے نے ڈبہ اسکیم چلانے والے نیٹ ورک کو ڈائلر سافٹ ویئر فراہم کرنے والے ملزم کو بھی گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کی جامعات میں منشیات سپلائی کرنے والے نیٹ ورک کے دو ملزمان حسام الدین اور مرکزی سپلائر سید افتخار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انھوں نے انڈس یونیورسٹی، جامعہ کراچی اور اردو سائنس کالج سمیت مختلف تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی میں ملوث تھے۔ واٹس ایپ چینل کے ذریعے آرڈر وصول کرکے کھانے کے ڈبوں میں منشیات چھپا کر طلبہ تک پہنچایا جاتا تھا۔
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