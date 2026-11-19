این سی سی آئی اے لاہور نے انسپکٹر بن کر فراڈ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا
این سی سی آئی اے لاہور نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے خود کو انسپکٹر ظاہر کر کے شہری سے 20 لاکھ روپے چرائے تھے۔ رقم واپس مل گئی۔
نیشنل سائبر کرائم کنٹرول انوسٹی گیشن اتھارٹی (این سی سی آئی اے) لاہور زون کی خصوصی ٹیم نے ایک پیچیدہ سائبر فراڈ کیس میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے جس میں ملزمان نے خود کو پولیس آفیسر قرار دیا تھا۔ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق مرکزی ملزم شاہد بشیر چیمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شہری سے فراڈ کے ذریعے وصول کی گئی مکمل رقم برآمد کر کے واپس دلوا دی گئی ہے۔
مبینہ پولیس آفیسر کی گرفتاری اور کارروائی کی تفصیلات
گرفتار مرکزی ملزم شاہد بشیر چیمہ نے اپنی کارروائی میں شہری کو یہ یقین دلا کر اس کے اعتماد کو حاصل کیا کہ وہ سرکاری سطح سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے شہری سے 20 لاکھ روپے کی رقم بٹورنے والے ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد بتایا کہ کارروائی کے دوران ملزم کے قبضے سے ایک موبائل فون بھی برآمد کیا گیا ہے۔ این سی سی آئی اے لاہور زون نے اس کیس میں تیز رفتار کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف ملزم کو حراست میں لیا بلکہ چوری گئی رقم بھی بحال کر دی۔Also readAbdul Aleem Khan pledges toll plaza revenue for development of KP roads
نکاح کی تقریب اور دھمکیاں دے کر پیسے چرائے
تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ساہیوال کے رہائشی سید حمزہ ارشاد بخاری نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب کے موقع پر ملزمان کو مدعو کیا تھا۔ ملزمان نے اسی تقریب میں پہنچ کر خود کو سرکاری انسپکٹر ظاہر کیا اور شہری کو گرفتاری کی دھمکیاں دے کر خوفزدہ کر دیا۔ انہوں نے تین مختلف بینک ٹرانزیکشنز کے ذریعے شہری سے مجموعی طور پر 20 لاکھ روپے وصول کیے اور نام نہاد کلیئرنس دلوانے کے بہانے مزید 50 لاکھ روپے کا مطالبہ بھی کیا۔
شکایت کنندہ کے ثبوتوں کی روشنی میں تحقیقات
این سی سی آئی اے لاہور زون کی جانب سے شکایت کنندہ کی جانب سے فراہم کردہ کال ریکارڈنگز، واٹس ایپ پیغامات اور بینک ریکارڈ کی روشنی میں یہ کیس حل کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ فراڈ کی تمام دستاویزی ثبوتوں کی جانچ پڑتال کے بعد ہی ملزم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ سید حمزہ ارشاد بخاری کی طرف سے دائر کی گئی شکایت کی بنیاد پر اتھارٹی نے فوری نوٹس لیا اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔
بقیہ ملزم کی تلاش اور تحقیقات جاری
اس مقدمے میں دوسرے ملزم میاں وسیم کے کردار سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ ترجمان کے مطابق این سی سی آئی اے لاہور زون کی کارروائی کے نتیجے میں شہری سے فراڈ کے ذریعے وصول کی گئی اور مکمل 20 لاکھ روپے کی رقم بھی برآمد کر کے واپس دلوا دی گئی ہے۔ اس معاملے میں ملزم شاہد بشیر چیمہ کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ دیگر ملزمین کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشنز جاری ہیں۔
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