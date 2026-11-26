این ویڈیا سربراہ کی جاسوسی کے الزامات پر امریکہ کی حتمی رپورٹ
امریکی انٹیلی جنس نے بتایا کہ این ویڈیا کے سربراہ جینسن ہوانگ کی شریک حیات ایلس ہوانگ سے جاسوسی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔
امریکی انٹیلی جنس کے سربراہوں نے کانگریس کو دی گئی خفیہ بریفنگ میں یہ بات واضح کی ہے کہ این ویڈیا کے سربراہ جینسن ہوانگ کی شریک حیات ایلس ہوانگ پر لگائے گئے جاسوسی کے الزامات کے پیچھے چین کی منظم مداخلت یا سرکاری حکمت عملی کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ اس اہم اطلاع کے بعد یہ شک و شبہات دور ہو گئے ہیں کہ آیا یہ تعلق بیجنگ کی طرف سے چلائی جانے والی کسی ریاستی سطح کی جاسوسی کارروائی کا حصہ تھا یا صرف ذاتی نوعیت کا معاملہ۔
امریکی انٹیلی جنس کی حتمی بریفنگ کی تفصیلات
امریکی انٹیلی جنس کمیونٹی نے کانگریس کے عملے کو دی گئی اس خفیہ میٹنگ میں تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دستیاب شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایلس ہوانگ اور جینسن ہوانگ کے درمیان تعلقات ذاتی نوعیت کے ہیں اور انہیں چین کی طرف سے فراہم کی جانے والی کوئی منظم جاسوسی مہم سے جوڑنے کا کوئی مستند ڈیٹا موجود نہیں ہے۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
تاہم رپورٹ میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ چین کی ریاستی سلامتی وزارت نے ایلس ہوانگ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے براہ راست رابطہ قائم کیا تھا اور انہوں نے اس دوران چینی خفیہ ادارے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہ کر کام کیا۔ اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ ایلس ہوانگ کے شوہر کانگ وے کو بھی چینی خفیہ ادارے کا اثاثہ قرار دیا گیا ہے اور ان کا ادارے کے ساتھ مستقل اور باقاعدہ رابطہ رہا ہے۔
این ویڈیا بورڈ کی ردعمل اور تحقیقات کا سلسلہ
اس پوری معاملے کے دوران این ویڈیا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے متوازن موقف اپناتے ہوئے جینسن ہوانگ کو ان کے عہدے پر بحال کیا تھا تاکہ کمپنی کی روزمرہ کی کارروائیوں پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔
اس کے باوجود کمپنی نے اس حوالے سے مکمل شفافیت اور قانونی تقاضوں کو یقینی بنانے کے لیے ایک آزادانہ تحقیقاتی کمیٹی کو فوری طور پر فعال کر دیا ہے۔ اس تحقیقاتی ٹیم کا اہم مقصد یہ جانچنا ہے کہ آیا این ویڈیا کے چیئرمین اور ایم ڈی کے ذاتی تعلقات کمپنی کے کاروباری فیصلوں یا اسٹریٹیجک پالیسیوں کو متاثر کر رہے ہیں یا نہیں۔
ایلس ہوانگ کی کمپنی میگاسپیڈ پر نگرانی
امریکی ادارے اس بات کی گہرائی میں تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا ایلس ہوانگ سے وابستہ کمپنی میگاسپیڈ نے امریکی حکومت کی جانب سے لگائی گئی سخت برآمدی پابندیوں کے باوجود این ویڈیا کی جدید ترین کمپیوٹر چپس کو غیر قانونی طریقے سے چین منتقل کرنے میں کوئی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔
اس حوالے سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ میگاسپیڈ کی طرف سے کیے گئے کسی بھی تجارتی معاہدے یا لاجسٹک انتظام میں ایلس ہوانگ کا ذاتی یا غیر رسمی دخل تو نہیں تھا۔ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ اگرچہ براہ راست جاسوسی کا ثبوت نہیں ملا، لیکن برآمدی پابندیوں کے دائرہ کار میں آنے والی تکنیکی اشیاء کی منتقلی کے حوالے سے ہونے والے تمام لین دین کی مکمل جانچ پڑتال ضروری ہے۔
سیاسی اور کاروباری اثرات کا تجزیہ
یہ معاملہ نہ صرف این ویڈیا کے لیے بلکہ امریکہ اور چین کے درمیان چپس کی جنگ میں شامل دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے بھی ایک اہم پیشرفت ہے۔ امریکی حکومت کا اس بات پر زور ہے کہ تکنیکی امداد اور ہائی اینڈ سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کے چینی ہاتھوں میں جانے سے روکنا امریکی قومی سلامتی کا بنیادی اصول ہے۔
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کئی ہفتوں میں این ویڈیا کے لیے کیا چیلنجز موجود ہیں۔ چونکہ امریکہ کی طرف سے جاسوسی کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملا ہے، اس لیے جینسن ہوانگ کے عہدے کو بحال رکھنا کاروباری استحکام کے لیے ایک اہم قدم رہا ہے، لیکن تحقیقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ این ویڈیا کو اب اپنے کاروباری ماڈل میں مزید شفافیت لانا ہوگی تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے قانونی یا ریگولیٹری مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
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