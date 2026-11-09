این سی سی آئی اے راولپنڈی میں آن لائن سرمایہ کاری فراڈ کے خلاف دو بڑی کارروائیاں
راولپنڈی میں این سی سی آئی اے کی کارروائیوں میں دو فریادیوں سے 2 کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کا فراڈ کرنے والے ملزمان گرفتار، 32 لاکھ روپے برآمد۔
راولپنڈی میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی ( این سی سی آئی اے) نے آن لائن ٹریڈنگ اور جعلی سرمایہ کاری کے فراڈ میں ملوث دو بڑے حلقوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کئی ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران شہریوں سے مجموعی طور پر 2 کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کا فراڈ کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جس میں سے اب تک 32 لاکھ روپے مالیت کی رقم برآمد کی گئی ہے۔
فراڈ کا طریقہ کار اور مالیاتی خسارہ
ایک کارروائی میں ملزم نے راولپنڈی کے رہائشی محمد ارشد کو واٹس ایپ گروپ ''v185-Wharton'' کے ذریعے مڑے سرمایہ کاری اور بھاری منافع کی پیشکش کرتے ہوئے دھوکہ دیا۔ ملزم نے محمد ارشد کو آن لائن ٹریڈنگ اسکیم میں پھنسا کر مختلف بینیفشری اکاؤنٹس میں ایپ اور اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے 2 کروڑ 10 لاکھ 18 ہزار 511 روپے منتقل کروائے، جس سے متاثرہ شہری کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری کارروائی میں مصباح صابر نامی آئی ڈی استعمال کرنے والے ملزمان نے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ایک شہری سے 29 لاکھ 15 ہزار 872 روپے کا فراڈ کیا، جہاں ''Onchainus.net'' نامی ایپلی کیشن انسٹال کروا کر اس کی رقم ہتھیائی گئی۔Also readTrump to meet Qatar's prime minister as Iran diplomacy faces hurdles
ملزمان کی شناخت اور تحویل میں لینا
این سی سی آئی اے کے مطابق پہلے کیس میں ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہے اور اس کے خلاف تفتیش جاری ہے، جس کے دوران 14 لاکھ روپے مالیت کی رقم برآمد کی گئی ہے۔ دوسرے کیس میں فیس بک پر مصباح صابر نامی آئی ڈی کے ذریعے رابطہ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ہے جن کے پاس سے 18 لاکھ روپے برآمد کیے گئے۔ حقائق یہ ہیں کہ مصباح صابر نے خود کو آن لائن بزنس مین ظاہر کیا تھا اور بعد ازاں واٹس ایپ پر سرمایہ کاری کی دعوت دی تھی، جس کے نتیجے میں متاثرہ شہری نے لنک پر کلک کیا اور یہ ایپلی کیشن انسٹال ہوگئی۔
ملزم کی شناخت اور عملدرآمد کی تفصیلات
تفتیش کاروں کے مطابق یہ دھوکہ دہی کا سلسلہ تب شروع ہوا جب مصباح صابر نامی آئی ڈی نے فیس بک کے ذریعے متاثرہ شہری سے رابطہ کیا۔ بعد ازاں واٹس ایپ پر کات کیلئے خود کو ایک کامیاب آن لائن بزنس مین کے طور پر پیش کیا گیا اور سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی۔ ملزمان نے ایک مخصوص لنک شیئر کیا جس پر کلک کرنے سے شہری کے موبائل فون میں ''Onchainus.net'' نامی ایپلی کیشن انسٹال ہوگئی، جس کے ذریعے اس کی محنت کی کمائی سے 29 لاکھ 15 ہزار 872 روپے ہتھیائے گئے۔
قانونی کارروائی اور شہریوں کی ہدایات
این سی سی آئی اے کے مطابق دونوں کارروائیوں میں مجموعی طور پر 32 لاکھ روپے برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ فراڈ میں ملوث دیگر افراد کی نشاندہی اور شہریوں کی رقوم کی مکمل ریکوری کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔ ایجنسی کا واضح پیغام ہے کہ آن لائن فراڈ، جعلی سرمایہ کاری اسکیموں اور سائبر جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔ شہریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی سائبر جرم کی اطلاع ہیلپ لائن 1799 پر دیں یا قریبی سرکل میں رپورٹ کریں تاکہ مزید فراڈ سے بچا جا سکے۔
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