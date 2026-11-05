این سی سی آئی اے کی بڑی کارروائی، کراچی میں 273 افراد گرفتار
این سی سی آئی اے کی جانب سے کراچی میں کال سینٹرز کے خلاف بڑی کارروائی، 273 افراد گرفتار، 339 لیپ ٹاپ اور دیگر سازوسامان ضبط۔
این سی سی آئی اے کے اڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد اکبر نے کراچی میں کال سینٹر ز کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا اعلان کیا ہے جس میں 273 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران 339 لیپ ٹاپ، 152 موبائل فونز اور 4 سی پی یو تحویل میں لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں اندازاً 350 اسکیمنگ کال سینٹر ز فعال ہیں جو شہر میں سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔
شارع فیصل پر بڑی گرفتاریوں کی تفصیلات
ایکسٹرا ڈائریکٹر این سی سی آئی اے شہزاد اکبر کے مطابق شارع فیصل پر واقع ایک بڑی کمپنی کے خلاف کارروائی کی گئی جس میں 100 خواتین اور 42 کم سن افراد سمیت 273 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں صرف مالکان کو گرفتار کرنے سے یہ نیٹ ورک ختم نہیں ہوا کیونکہ رشتے دار نام بدل کر نئی کمپنی قائم کرلیتے تھے۔Also readGold Price in Pakistan Soars Rs9,600/Tola
انہوں نے واضح کیا کہ اب اس نوعیت کی جعل سازی میں ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ضبط کیے گئے 339 لیپ ٹاپس پر مختلف جعلی آن لائن آئی ڈیز بنائی گئی تھیں جن میں کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کی اہم مالی معلومات بھی موجود تھیں۔
منی لانڈرنگ اور ہندے کے شواہد سامنے
شہزاد اکبر نے انکشاف کیا کہ کال سینٹرز کی سرگرمیوں میں منی لانڈرنگ، حوالہ ہنڈی اور مرچنٹ نیٹ ورکس کے ملوث ہونے کے مضبوط شواہد ملے ہیں۔ ضبط شدہ لیپ ٹاپس سے ہزاروں غیر ملکی شہریوں کا ڈیٹا بھی برآمد ہوا ہے جس کی بنیاد پر مزید تحقیقات جاری ہیں۔
ملزمان مبینہ طور پر پرکشش آفرز اور دھوکے دے کر کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کی تفصیلات حاصل کرتے اور ان کے اکاؤنٹس سے رقم نکال لیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کال سینٹرز کے ذریعے صرف بین الاقوامی سطح پر ہی فراڈ نہیں کیا جاتا بلکہ مقامی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔
بچوں اور خواتین کے استعمال کا انکشاف
گرفتار ہونے والے افراد میں شامل 42 کم سن بچوں کی عمریں تعلیم حاصل کرنے کی تھیں جن سے مبینہ طور پر اسکیمنگ اور دیگر غیرقانونی کام لیے جا رہے تھے۔ این سی سی آئی اے کے مطابق ریٹائرڈ افراد کو بھی دھوکہ دہی کے ذریعے لوٹنے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔
ایکسٹرا ڈائریکٹر نے تنبیہ کی ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو غیرقانونی کاموں سے نہیں روکتے تو ان کے خلاف بھی دفعہ 109 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ادارے کا مقصد خواتین اور بچوں کو بلاجواز تنگ کرنا نہیں بلکہ انہیں جرائم پیشہ سرگرمیوں سے بچانا ہے۔
ڈارک ویب اور منشیات کے خلاف آپریشنز
شہزاد اکبر نے بتایا کہ این سی سی آئی اے نے حالیہ دنوں میں ڈارک ویب سے متعلق ایک کیس میں متاثرہ بچی کو بازیاب کرانے سمیت دیگر اہم کارروائیاں بھی کی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں آن لائن منشیات کی فراہمی اور استعمال کے خلاف کارروائی جاری ہے جس میں دو افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
تعلیمی اداروں میں آن لائن ویب سائٹس کے ذریعے منشیات کی سپلائی اور گولیوں کے استعمال کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن ملازمتوں کے نام پر فراڈ کے واقعات کی تحقیقات بھی جاری ہیں اور جاز کیش کے ذریعے مبینہ جعلسازی کی رقم منتقل کرنے کے شواہد ملے ہیں۔
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