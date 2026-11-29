این بی سی نیوز کا اشتہار تنازع کا شکار، اسرائیلی امداد کو نشانہ بنایا گیا
این بی سی نیوز پر تھینکس گیونگ کے موقع پر چلائے گئے اشتہار پر اسرائیلی امداد کے حوالے سے شدید احتجاج کیا گیا جس کے بعد چینل نے اسے ہٹا دیا۔
امریکہ کے معروف نشریاتی ادارے این بی سی نیوز پر ایک اشتہار کو نشر کرنے کے بعد شدید تنازع پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے چینل نے اس اشتہار کو براہ راست نشر کرنے کے بعد ہی اسے ہٹانے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ اشتہار تھینکس گیونگ کے موقع پر چلایا گیا تھا اور اس میں امریکی اور فلسطینی بچوں کی زندگیوں میں نمایاں فرق کو اجاگر کیا گیا تھا، جس نے سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں کافی بے چینی پھیلا دی ہے۔
اشتہار کا مواد اور مرکزی پیغام
اشتہار کی ابتدائی سیٹنگ میں ایک امریکی بچی کو دکھایا گیا جو ایک سال تک محنت کر کے سائیکل خریدنے کے لیے چار سو ڈالر جمع کرتی ہے، جو کہ ایک بچے کے لیے ایک بڑی رقم اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے اور غزہ کی ایک بچی سامنے آتی ہے جس کی ایک ٹانگ ضائع ہو چکی ہے اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہی ہوتی ہے، جو جنگی المیے کی عکاسی کرتی ہے۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
اشتہار کے مرکزی پیغام میں یہ واضح کیا گیا کہ اتنی ہی رقم جو ایک امریکی بچی ایک سال میں بڑی مشکل سے جمع کر پاتی ہے، امریکی حکومت ہر سیکنڈ میں اسرائیل کو امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے دے دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں یہ دل خراش حقیقت بھی دکھائی گئی کہ امریکی بچی تو اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے سائیکل خریدتی اور چلاتی ہے، جبکہ اتنی ہی فی کس امریکی امداد سے اسرائیل ایک فلسطینی بچی کو معذور کر دیتا ہے۔
یہود پرست گروہوں کی مخالفت اور دباؤ
اشتہار میں پیش کیے گئے پیغام نے امریکی حکومت اور اسرائیل کے درمیان مالی روابط کو کھل کر چیلنج کیا، جس کے بعد یہود پرست انتہاپسندوں نے اشتہار پر شدید اعتراض اٹھایا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ مواد امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں کے غلط استعمال اور اسرائیل کی پالیسیوں کو غیر ضروری طور پر منفی روشنی میں دکھا رہا ہے، جسے انہوں نے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
اس دباؤ کے نتیجے میں چینل اس اشتہار کو ہٹانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اشتہار میں یہودی پرست گروپس کی جانب سے اسرائیل کی مکرہ پالیسیوں اور امریکا اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کی کوشش کو غیر مستحق قرار دیا گیا۔ اس عمل نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح غیر سرکاری گروہ میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے مفادات کے تحت فیصلہ سازی متاثر کر سکتے ہیں۔
عام شہریوں پر اثرات اور مستقبل کا جائزہ
اس تنازعے کا براہ راست اثر عام شہریوں اور میڈیا کی آزادی پر پڑا ہے، جہاں سوال اٹھایا گیا کہ کیا ایسے اشتہارات جو حکومتی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہیں، انہیں نشر کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں۔ اسرائیل ان پیسوں سے غزہ میں مظلوم بچوں کو نشانہ بناتا ہے، جس کا دعویٰ اشتہار میں کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں کے اخراجات پر سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں۔
اس واقعات کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کی جانے والی امداد ایک حساس معاملہ ہے جو عوامی رائے کو متاثر کرتا ہے۔ لاس اینجلس کے قریب پنج اعشارية شدت کے زلزلے کے بعد کم از کم نوے اوٹرشاکس کا ذکر بھی موجود ہے، جو خطے میں بے چینی کی عکاسی کرتا ہے، حالانکہ یہ دو مختلف موضوعات ہیں۔
کمیونٹی ردعمل اور مستقبل کی ممکنہ صورتحال
چند ریچھوں کے حملے میں چڑیا گھر کے ملازم کے ہلاک ہونے کی خبر بھی ایک اور واقعات کے طور پر موجود ہے، جو کہ اس خبر کے ساتھ کسی تعلق کا دعویٰ نہیں کرتی، البتہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ خبروں کے دنیا میں مختلف واقعات اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ بھارت میں واقع یہ واقعہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عالمی سطح پر مختلف قسم کے حوادث اور تنازعات جاری ہیں۔
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