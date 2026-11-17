این ویڈیا کے سابق چیف جینسن ہوانگ کا استعفیٰ اور نئی قیادت
این ویڈیا کے بانی جینسن ہوانگ نے 12 نومبر کو استعفیٰ دے دیا، کولیٹ کریس عبوری سی ای او بنیں، چین کی چپس اسکینڈل میں اضافہ۔
امریکی ٹیکنالوجی کے دیو کمپنی این ویڈیا کے بانی اور سابق سربراہ جینسن ہوانگ نے 12 نومبر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے بعد کمپنی کے بورڈ نے مالیاتی امور کی سربراہ کولیٹ کریس کو عبوری چیف ایگزیکٹو کے طور پر مقرر کیا ہے۔
اس اہم انتظامی تبدیلی کے بعد این ویڈیا کے گرد جاسوسی، ذاتی تعلقات اور چین کو حساس کمپیوٹر چپس کی مبینہ غیرقانونی فراہمی کے تنازعات شدت اختیار کرگئے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکی حکام کی جانب سے کمپنی کے رویے پر سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
مذموم الزامات اور نئی قیادت
کمپنی کے بورڈ نے مالیاتی امور کی سربراہ کولیٹ کریس کو عبوری چیف ایگزیکٹو کے طور پر مقرر کرکے اس بحران کو سنسنسی سے نمٹنے کی کوشش کی ہے، جبکہ جینسن ہوانگ کے خلاف متعدد خواتین سے تعلقات کی خبریں سامنے آئی تھیں، جن میں ایک کمپنی کی ماتحت ملازمہ اور دوسری سنگاپور کی ٹیکنالوجی کمپنی میگا اسپیڈ کی سابق عہدیدار ایلس ہوانگ شامل ہیں۔
چین کی مارکیٹ اور پابندیاں
جینسن ہوانگ طویل عرصے سے چین میں مصنوعی ذہانت کے چپس فروخت کرنے کے حامی رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ چین میں اس شعبے کی منڈی مستقبل میں 50 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے، لیکن امریکی حکومت نے چین کی فوجی اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں میں اضافے کے خدشے کے باعث جدید چپس کی برآمد پر پابندیاں عائد کررکھی ہیں۔
این ویڈیا نے امریکی پابندیوں کے تحت کم طاقتور چپس بھی تیار کیں لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے ان کی چین کو فروخت پر بھی پابندیاں لگادی ہیں، جس کے باعث کمپنی کے مطابق اپریل 2025 کے بعد چین میں اس کا کاروبار صفر ہوگیا تھا، اس کے باوجود رواں سال کے آغاز میں امریکی حکومت نے 10 چینی کمپنیوں کو این ویڈیا کے طاقتور ایچ 200 چپس خریدنے کی اجازت دی تھی۔
میگا اسپیڈ کا کردار اور مالیاتی اثرات
تنازع میں سنگاپور کی کمپنی میگا اسپیڈ بھی مرکزی حیثیت اختیار کرگئی ہے کیونکہ یہ کمپنی این ویڈیا کی صارف رہی ہے اور تجزیہ کاروں کے اندازوں کے مطابق اس نے چار ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کے چپس خریدے ہیں، جبکہ میگا اسپیڈ نے کسی غیرقانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا کاروبار قانونی اور ضوابط کے مطابق ہے۔
مصنوعی ذہانت کی کھربوں ڈالر کی صنعت بھی زیرِ سوال ہے کیونکہ این ویڈیا نے اپالو، بلیک راک، گولڈمین سیکس اور دیگر بڑے مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے پانچ سو ارب ڈالر سے زیادہ کے قرضوں کی فراہمی کے منصوبے میں حصہ لیا ہے۔
حکومتی ردعمل اور مستقبل کی سازکار
سی این نی کے مطابق انتظامیہ کے بعض عہدیداروں نے ان کی برطرفی کے امکان پر بھی بات کی، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پر اعتماد برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا مؤقف تھا کہ کمپنی کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر امریکی محکمہ تجارت کی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، تاہم محکمہ تجارت نے اس اقدام میں تاخیر کی۔
یوں جینسن ہوانگ کی رخصتی کے بعد این ویڈیا کو بیک وقت قیادت کے بحران، امریکی برآمدی پابندیوں کی نگرانی، چین سے تعلقات اور مصنوعی ذہانت کی عالمی منڈی میں اپنی ساکھ برقرار رکھنے جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔
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