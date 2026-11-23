این ویڈیا کے سربراہ کی دوبارہ تعیناتی کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی
جینسن ہوانگ کی این ویڈیا کے سی ای او کے عہدے پر دوبارہ تعیناتی کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں ریکارڈ تیزی دیکھی گئی، جس سے مصنوعی ذہانت کی صنعت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔
امریکی اسٹاک مارکیٹ میں حالیہ دنوں میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ جینسن ہوانگ کی بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر این ویڈیا کے سربراہ کی دوبارہ تعیناتی قرار دی جا رہی ہے۔ اس اہم سیاسی اور کاروباری فیصلے کے بعد مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا اور ٹیکنالوجی کمپنیوں، خاص طور پر وہ ادارے جو مصنوعی ذہانت کے شعبے سے براہ راست منسلک ہیں، ان کے حصص میں خریداری کا رجحان نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے۔ مارکیٹ کے پیش رفتی اعداد و شمار کی تصدیق کرتے ہوئے سامنے آیا ہے کہ این ویڈیا کے حصص کی قیمتوں میں 36.
6 فیصد کا ریکارڈ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ اس کمپنی کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہو رہا ہے۔ اس تیزی کا اثر صرف این ویڈیا تک محدود نہ رہا بلکہ اس کے جھٹکے مجموعی امریکی اسٹاک مارکیٹ پر بھی گہرے پڑے، جس سے دیگر بڑے ٹیکنالوجی اداروں کے حصص کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس میں 6.51 فیصد کی تیزی ریکارڈ کی گئی، جبکہ ایس اینڈ پی 500 انڈیکس میں 4.73 فیصد اور ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں 3.01 فیصد کی اضافہ دیکھا گیا۔ اس عظیم الشان بحالی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیسڈیک 100 کی مجموعی مارکیٹ مالیت میں 2 کھرب ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا، جو کہ عالمی معیشت کے لیے ایک مثبت علامت سمجھا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں جو شدید مندی چھائی ہوئی تھی، وہ اس حالیہ بحالی سے ایک نمایاں تضاد پیش کرتی ہے۔ گزشتہ مندی کے دوران سرمایہ کاروں میں بے چینی اور عدم یقینی کی فضا طاری تھی، لیکن جینسن ہوانگ کی دوبارہ تعیناتی نے مارکیٹ کے ماحول کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ تعیناتی این ویڈیا کے مستقبل اور عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کی صنعت کے مستقبل کے حوالے سے ایک مضبوط پیغام دیتی ہے۔ سرمایہ کاروں کا ماننا ہے کہ جینسن ہوانگ کی قیادت میں این ویڈیا نہ صرف اپنے ٹیکنا کلوجیکل برتری کو برقرار رکھے گی بلکہ مصنوعی ذہانت کے نئے امکانات کو بھی پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ایلون مسک جیسے صنعتی کاروباری شخصیات نے بھی اس خبر پر دلچسپ ردعمل ظاہر کیا، جو کہ اس معاملے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اس اعتماد کی بحالی کے بعد ٹیکنالوجی اسٹاکس میں خریداری کا رجحان مضبوط ہوا ہے، جس سے ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹیک سیکٹر میں مزید مثبت رجحانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی دوران بین الاقوامی خبروں کے دیگر اہم پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ امریکی حکام نے کالعدم تنظیم داعش کی آن لائن تشہیر اور اس کی معاونت کے الزامات میں ایک امریکی شہری کو 15 سال قید کی سزا سنائی ہے، جو کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ، جیو پولیٹیکل کشمکش کے ایک اور موڑ پر بھی توجہ مرکوز ہوئی ہے جہاں امریکہ نے این ویڈیا کی جدید ترین کمپیوٹر چپس کی چین منتقل کرنے کے الزامات کی بنیاد پر ایک مصنوعی ذہانت کی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ یہ اقدام ٹیکنالوجی کی تجارتی پابندیوں اور بین الاقوامی تعلقات میں اضافی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستانی سامعین اور قارئین کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کے مطابق، یہ تمام واقعات عالمی منظر نامے میں ہونے والی اہم تبدیلیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں، جو کہ مستند اور معتبر خبر رساں ادارے کے طور پر اپنی شہرت رکھتا ہے۔
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