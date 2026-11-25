این آئی سی وی ڈی میں جدید آڈیٹوریم اور لائبریری کا سنگ بنیاد
وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ این آئی سی وی ڈی میں نئی سہولیات سے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی تربیت بہتر ہوگی۔
سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی شعبے کے مشترکہ تعاون سے صحت کے شعبے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے قومی ادارہ برائے امراض قلب این آئی سی وی ڈی میں جدید آڈیٹوریم اور ڈیجیٹل لائبریری کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس منصوبے کے تحت 300 افراد کی گنجائش والا جدید آڈیٹوریم تعمیر کیا جائے گا جو طبی تعلیم کے لیے اہم ثابت ہوگا۔
طبی تعلیم کی جدید سہولیات کا تعارف
وزیر صحت نے وضاحت کی کہ امراض قلب میں پوسٹ گریجویٹ تعلیم لینے والے ڈاکٹرز کے لیے جدید لائبریری اور آڈیٹوریم کی ضرورت طویل عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ نئی سہولیات کی تکمیل کے بعد ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے میں جدید آڈیو ویژول سسٹم اور بڑی ایل ای ڈی اسکرین بھی شامل ہوگی جو آن لائن کانفرنسز کی سہولت بھی فراہم کرے گی۔Also readPM Shehbaz Sharif considers transforming NCCIA into Pakistan Cyber Police
ایف آئی اے تحقیقات کے لیے باجوڑ پہنچی
اس موقع پر این آئی سی وی ڈی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر طاہر صغیر نے بتایا کہ گزشتہ سال کے دوران ادارے میں 16 لاکھ مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ انہوں نے تفصیل بتائی کہ ساڑھے چار لاکھ مریضوں کا او پی ڈی میں معائنہ کیا گیا جبکہ سال 2025 کے دوران 10 ہزار پرائمری انجیوپلاسٹیز کی گئیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تین ہزار دل کے آپریشن اور 1200 مستقل پیس میکرز لگائے گئے۔
نجی شعبے کا تعاون اور مستقبل کے ارادے
فارم ایوو کے منیجنگ ڈائریکٹر ہارون قاسم نے کہا کہ یہ منصوبہ محض عمارت کی تعمیر نہیں بلکہ پاکستان میں صحت کے شعبے کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے تین بنیادی مقاصد میں طبی عملے کی صلاحیتوں میں اضافہ، نوجوان ڈاکٹروں کی تربیت اور این آئی سی وی ڈی کی ادارہ جاتی استعداد کو مضبوط بنانا شامل ہیں۔
طویل سفر اور اگلے مراحل کی منصوبہ بندی
وزیر صحت نے یہ بھی واضح کیا کہ سندھ کے عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ابھی طویل سفر طے کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آئی سی وی ڈی کا مرکزی ترقیاتی منصوبہ تیزی سے زیر تعمیر ہے جسے جون 2027 تک فعال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین مشتاق چھاپڑا نے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کامیابی پر روشنی ڈالی۔
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