ایورسٹ کی ٹریکنگ سیزن میں دو ہیلی کاپٹر ٹکرا گئے
نیپال میں ایورسٹ بیس کیمپ کے قریب دو ہیلی کاپٹر ٹکرانے سے ایک بھارتی شہری ہلاک اور نیوزی لینڈ کا شہری زخمی ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ ٹریکنگ کے عہدے پر پیش آیا۔
نیپال کے مشہور ماؤنٹ ایورسٹ کے علاقے میں پیش آنے والے ایک دردناک ہوائی حادثے میں ایک بھارتی شہری کی ہلاکت اور ایک نیوزی لینڈ کے شہری کی زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ واقعہ منگل کو اس وقت پیش آیا جب دو نجی ہیلی کاپٹر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ان دونوں ہیلی کاپٹرز میں سفر کر رہے تھائی باشندے ایورسٹ ریجن میں ٹریکنگ اور پیدل سفر کے سیزن کے دوران یہاں موجود تھے۔
ہیلی کاپٹر ٹکرانے کے ذرائع اور مقامی تفصیلات
اس حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے سولوخومبو ضلع کے چیف ڈسٹرکٹ آفیسر کامن سنگھ تھاپا میگار نے ریانٹرز سے بات کرتے ہوئے یہ اطلاعات دی ہیں کہ ٹکرانے کے بعد متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ زخمی نیوزی لینڈ کے شہری کو محفوظ طریقے سے بچا لیا گیا ہے اور وہ طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔Also readبی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
واقعے کی جگہ ایورسٹ کے بیس کیمپ کے قریب ہے جہاں دنیا بھر سے آنے والے پیدل چلنے والے اور چڑھائی کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہیلی کاپٹر سیاحوں کو اُتارتے اور اُٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی فضا معمول سے زیادہ مصروف ہوتی ہے۔
کمپنیوں کی ذمہ داری اور طیاروں کی نوعیت
یہ حادثہ دو مختلف نجی ایئر لائنز کے ہیلی کاپٹرز کے درمیان ہوا جن میں فرسٹیل ایئر اور ڈائنسٹی ایئر شامل ہیں۔ فرسٹیل ایئر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر ایورسٹ ریجن سے بچاए گئے مسافروں کو لے کر جا رہا تھا اور یہ ایک ریسکیو مقررہ کے تحت کام کر رہا تھا۔
فرسٹیل ایئر کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ان کے ہیلی کاپٹر میں سوار بھارتی اور نیوزی لینڈ کا شہری سیاح تھے۔ دوسری جانب ڈائنسٹی ایئر کے ایک عہدیدار نے اطلاع دی ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹر میں صرف مال بار تھا اور اس میں کوئی مسافر سوار نہیں تھے۔ اس بات میں واضح تضاد پائ جاتا ہے کہ دونوں طیاروں کی بارگیری کی نوعیت کیا تھی۔
ٹریکنگ سیزن میں سیفٹی چیلنجز اور دیگر واقعات
یہ حادثہ نیپال میں ٹریکنگ کے عہدے پر پیش آیا ہے جبکہ اس دوران ہیلی کاپٹرز سیاحوں اور پیدل چلنے والوں کو لے جانے کے لیے بے شمار پروازیں کرتے ہیں۔ اس وقت پہاڑی علاقوں میں سیاحت کا موسم انتہائی مصروف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوائی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا ہے۔
گزشتہ ہفتے ہندوستان کے ہمالیائی ریاست اترکھنڈ میں بھی ایک ہیلی کاپٹر حادثہ پیش آیا تھا جس میں چھ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اترکھنڈ سول ایوی ایشن ڈویلپمنٹ اتھارٹی (یو کی ای ڈی اے) کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر بدینا ناتھ سے دہرادون جا رہا تھا۔ بدینا ناتھ ہندوؤں کے لیے ایک اہم زیارتی مقام ہے جو پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔
اے این آئی کی رپورٹ کے مطابق یو کی ای ڈی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پراتیک جین نے تصدیق کی ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سوار پانچ مسافر اور پائلٹ سمیت تمام چھ افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعات متعلقہ علاقوں میں ہوائی سیفٹی کے معیارات کو دوبارہ جانچنے کا باعث بنے ہیں۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy