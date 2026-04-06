ایپل نے DarkSword حملوں سے بچاؤ کے لیے iOS اپ ڈیٹ جاری کیا، ہیکنگ ٹول کا نیا ورژن لیک

ایپل نے DarkSword میلویئر حملوں سے تحفظ کے لیے فوری iOS اپ ڈیٹ جاری کیا ہے، جس سے خدشہ ہے کہ ہیکنگ ٹول کا نیا ورژن آن لائن لیک ہونے کے بعد مزید حملے ہو سکتے ہیں۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہیکنگ ٹول کا ایک نیا ورژن اب آن لائن لیک ہو گیا ہے، جس سے خدشہ ہے کہ مزید سائبر کرائم گروپ اس کا استعمال وسیع پیمانے پر حملوں میں شروع کر سکتے ہیں۔ ویب ڈیسک - ایپل نے ایک ایمرجنسی iOS اپ ڈیٹ جاری کیا ہے، جس میں لاکھوں آئی فون صارفین سے فوری طور پر اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ کمپنی نے اپنے iOS 18.7.7 اور iPadOS 18.7.
7 اپ ڈیٹس کی دستیابی کو بہت وسیع رینج کے آلات تک بڑھا دیا ہے، خبردار کرتے ہوئے کہ سافٹ ویئر میں ایک سائبر حملے کے طریقہ کار کے خلاف اہم تحفظات شامل ہیں جسے DarkSword کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایپل نے کہا کہ یہ خودکار اپ ڈیٹس فعال کرنے والے مزید صارفین کو ویب پر مبنی حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ DarkSword ایکسپلائٹ کٹ، جسے پہلی بار 2025 میں شناخت کیا گیا تھا، کمزور ایپل آلات کو نشانہ بنانے اور خفیہ طور پر نقصان دہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی محققین نے کہا کہ حملہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی صارف ایک جائز ویب سائٹ پر جاتا ہے جو خفیہ طور پر بدنیتی پر مبنی کوڈ سے متاثر ہو چکی ہے، جسے 'واٹرنگ ہول اٹیک' کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک بار فعال ہونے کے بعد، میلویئر خفیہ بیک ڈورز انسٹال کر سکتا ہے جو ہیکرز کو ڈیوائس تک طویل مدتی رسائی برقرار رکھنے اور حساس معلومات چوری کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہیکنگ ٹول کا ایک نیا ورژن اب آن لائن لیک ہو گیا ہے، جس سے خدشہ ہے کہ مزید سائبر کرائم گروپ اس کا استعمال وسیع پیمانے پر حملوں میں شروع کر سکتے ہیں۔ ایسے صارفین جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے حملوں کا ہدف ہو سکتے ہیں، خاص طور پر صحافی، کارکن یا وہ لوگ جو حساس معلومات کو سنبھال رہے ہیں، انہیں ایپل کے لاک ڈاؤن موڈ کو فعال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، سیٹنگز میں جا کر، پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی کو منتخب کر کے، لاک ڈاؤن موڈ پر ٹیپ کر کے اور اسے آن کرنے اور اپنے ڈیوائس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اشاروں پر عمل کریں۔ سائبر سیکیورٹی فرمیں، جن میں گوگل کا تھریٹ انٹیلی جنس گروپ اور لوک آؤٹ شامل ہیں، نے پہلے انکشاف کیا تھا کہ DarkSword ٹول کٹ کو جولائی 2025 سے سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا اور یوکرین کے صارفین کو نشانہ بنانے والے حملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ٹیم نے پایا کہ یہ آئی فونز اور سفاری براؤزر میں کئی پوشیدہ کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سے حملہ آوروں کو خفیہ طور پر ڈیوائس پر میلویئر انسٹال کرنے کی اجازت ملتی ہے، جو اس بات کی ایک اور یاد دہانی ہے کہ اپنے فون کو اپ ڈیٹ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں، حملہ آوروں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی ویب سائٹس یا ایپس بنائیں، جیسے کہ Snapchat کا ایک مماثل ورژن، جبکہ دوسروں میں انہوں نے جائز ویب سائٹس کو ہیک کیا، بشمول ایک سرکاری سائٹ۔ ایک بار جب فون متاثر ہو جاتا ہے، تو ہیکرز اپنے مقصد پر منحصر مختلف قسم کے جاسوس سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں۔ ایپل نے کچھ ایسے صارفین کو لاک اسکرین وارننگز بھیجنا شروع کر دی ہیں جو پرانا سافٹ ویئر چلا رہے ہیں، ان سے فوری طور پر اپ ڈیٹس انسٹال کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔
ایپل Ios Darksword سائبر سیکیورٹی ہیکنگ میلویئر اپ ڈیٹ آئی فون
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Japan to open up Apple- and Google-dominated phone apps to competitioniOS and Android roughly split Japan's mobile OS market.
Read more »
Apple renews talks with OpenAI for iPhone generative AI featuresHow OpenAI features would be integrated into iOS 18
Read more »
Huawei says it has made huge strides, from operating systems to AIHuawei's HarmonyOS surpassed Apple's iOS to become the second best-selling mobile
Read more »
Apple's artificial intelligence features to be delayed, Bloomberg News reportsAI features will arrive a few weeks after the initial iOS 18 and iPadOS 18 releases
Read more »
واٹس ایپ صارفین کیلئے خوشخبرییہ اپ ڈیٹ iOS 24.20.71 والے ماڈلز کیلئے دستیاب ہے
Read more »
Researchers uncover iPhone spyware capable of penetrating millions of devicesNew “Darksword” spyware targets outdated Apple iPhone iOS devices via hacked websites, risking data theft. Experts urge updates as millions remain vulnerable.
Read more »