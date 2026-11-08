ایپل آئی فون ڈیو کے لیے 1 لاکھ سے زائد ایپس دستیاب
ایپل نے آئی فون ڈیو کے لیے 1 لاکھ سے زائد ایپس کی دستیابی کا اعلان کیا ہے جبکہ سپلائی کے مسائل برقرار ہیں۔
کمپنی ایپل نے جمعے کے دن ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی نئی فولڈیبل اسمارٹ فون 'آئی فون ڈیو' کے لیے 1 لاکھ سے زائد ایپس اب ایپ اسٹور پر دستیاب ہیں۔ ڈویلپرز اس نئے ڈیوائس کے بڑے ڈسپلے کے مطابق اپنے سافٹ ویئر کو ڈھالنے میں تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ اعلان ان ابتدائی جائزوں کے بعد سامنے آیا تھا جن میں آئی فون ڈیو کے لیے متوازن ایپس کی کمی کو اجاگر کیا گیا تھا۔ ایپل نے تصدیق کی ہے کہ ہر روز ہزاروں نئی ایپس شامل کی جا رہی ہیں۔
فولڈیبل ڈسپلے کی بہتری اور ورکشاپس
آئی فون ڈیو کے لیے غیر متوازن ایپس اسکرین کے کنارے سیاہ پٹی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں جس سے ڈسپلے کا استعمال کم ہو جاتا ہے۔ ایپل کے مطابق 2,000 سے زائد ایپ ڈویلپرز نے دنیا بھر میں 19 شہروں میں منعقدہ 50 سے زائد ان پرسن ورکشاپس میں شرکت کی۔ ان ورکشاپس کے ذریعے ڈویلپرز کو آئی فون ڈیو کے بارے میں معلومات اور ایپل کی جانب سے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس پر مدد فراہم کی گئی۔ ایپل کے وائس پریذیڈنٹ آف ورلڈ وائے ڈویلپر ریلیشنز سوزن پریسکٹ نے ڈویلپرز کی جانب سے اس نئے ڈیوائس کو اپنانے کی رفتار کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔Also readBritish woman sets world record for loudest female scream
مشہور ایپس میں نئے اپ ڈیٹس
ایپل نے مزید دوڑھ سے زائد نمایاں ایپس میں اپ ڈیٹس کا بھی اعلان کیا جن میں مائیکروسافٹ ورڈ اور آؤ لک، زوم، این بی اے اور این ایچ ایل کھیلوں کی ایپس، ایٹسی، ایل ٹی کی، گڈ نوٹس، ایکسٹرا اور ہیلیڈ مارک تھری کیمرا ایپ شامل ہیں۔ دیگر اپ ڈیٹس میں اسپوٹی فائی، سی بی ایس، ٹیوبی، بی بی سی آئی پلیئر، یاہو فینٹسی اسپورٹس، اسپورٹس نیٹ، فیس بک میسنجر، گوگل چیٹ، چیٹ جی پی ٹی، گروک، مائیکروسافٹ کوپائلٹ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ایس اے پی کانکور، منڈے ڈاٹ کام، پی ڈی ایف ایکسپرٹ، سب اسٹیک، دی واشنگٹن پوسٹ، یاہو نیوز، فلوکس نیوز، کالسی، یاہو فنانس، کیونوا، سونو، ٹنڈر، گوگل ٹرانسلیٹ اور سٹراوا جیسی ایپس شامل ہیں۔
سپلائی کی کمی اور قیمت کا تعین
متوازن ایپس میں اضافے کے باوجود ایپل آئی فون ڈیو کی سپلائی کی پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ 256 جی بی ماڈل کی بنیادی قیمت 1,999 ڈالر مقرر کی گئی ہے جو پر آرڈرز کھلنے کے کچھ ہی گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ ڈیلیوری کی تاریخیں اب 2027 تک پہنچ چکی ہیں۔ کمپنی کی حال ہی میں ہوئی ایکرنز کال کے دوران ایپل نے اعتراف کیا کہ ڈیوائس کو متاثر کرنے والی سپلائی کی پابندیوں کے ختم ہونے کا وقت درست اندازے کے ساتھ پیش کرنا مشکل ہے۔
حالیہ اضافے اور مستقبل کے اقدامات
ایپل نے آئی ایز ڈی سیوئنٹین اور آئی فون ڈیو کے لیے متوازن کئی دیگر ایپس کی فہرست بھی جاری کی جن میں اتھنگز، مائی فٹ نیس پیل، ٹرانزٹ، سیٹی بائک، پارک موبائل، وی اٹور، پریس لائن، کروگر، ڈومی نوز، ٹیکو بیل، دی ویوتھر چینل، فلوکس ویوتھر اور رین ریور شامل ہیں۔ تاہم، تمام اپ ڈیٹس مکمل طور پر جاری نہیں ہوئیں ہیں۔ کچھ ایپس اب بھی سیاہ پٹی دکھا سکتی ہیں اور اپ ڈیٹس ہر ڈیوائس پر ایپ اسٹور میں موجود نہیں ہو سکتیں۔ ایپل نے دی گئی فہرست کے مطابق ڈویلپرز کے جاری کرنے کے مکمل ہونے تک عوامی دستیابی متوقع ہے۔
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