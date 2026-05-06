ایپل نے آئی فون خریداروں کے ساتھ تصفیے کا معاہدہ کیا ہے جس میں 25 کروڑ ڈالر کی ادائیگی پر رضامندی دے دی گئی ہے۔ یہ مقدمہ آئی فون کے مصنوعی ذہانت سے جڑے فیچرز کی جھوٹی تشہیر پر دائر کیا گیا تھا۔ ایپل نے کوئی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، لیکن خریداروں کو ادائیگی کی جائے گی۔
ایپل کے خلاف دائر مقدمہ میں تصفیے کا فیصلہ: آئی فون خریداروں کو 25 کروڑ ڈالر کی ادائیگی ایپل کے خلاف دائر مقدمہ میں ایک اہم فیصلہ ہوا ہے جس میں کمپنی نے خریداروں کے ساتھ تصفیے کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ مقدمہ آئی فون کے مصنوعی ذہانت سے جڑے فیچرز کی جھوٹی تشہیر پر دائر کیا گیا تھا۔ ایپل نے 25 کروڑ ڈالر کی ادائیگی پر رضامندی دے دی ہے، لیکن کمپنی نے کسی بھی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ معاہدے کے مطابق جون 2024 سے مارچ 2025 کے درمیان آئی فون 15 اور آئی فون 16 خریدنے والے امریکی صارفین کو 25 سے 95 ڈالر کے درمیان رقوم ادا کی جائے گی۔ مقدمے میں ایپل پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے ’ ایپل انٹیلیجنس‘ کے نام سے نئے فیچرز کی تشہیر کی، لیکن یہ فیچرز دراصل موجود نہیں تھے۔ وکلا نے کہا کہ ایپل نے مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کی تشہیر اس انداز سے کی کہ یہ سیری کو ایک بہتر اے آئی اسسٹنٹ میں تبدیل کرے گا، جو کہ واقع میں نہیں ہوا۔ ایپل کی ترجمان نے کہا کہ یہ مقدمہ ’دو اضافی فیچرز کی دستیابی‘ پر مرکوز تھا، لیکن کمپنی نے تصفیے پر رضامندی دے دی تاکہ اپنی اصل صلاحیت پر توجہ رکھ سکے۔ ایپل کے سابق چیف ایگزیکٹو ٹم کُک نے بھی مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں پر بات کی تھی، لیکن وکلا نے کہا کہ ایپل کی مارکیٹنگ ’جھوٹی تشہیر کے مترادف‘ تھی۔ وہ نے کہا کہ ایپل نے ایسی صلاحیتوں کی تشہیر کی جو موجود نہیں تھیں اور ممکن ہے کہ دو یا اس سے زیادہ سالوں تک بھی موجود نہ ہوں۔ یہ مقدمہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایپل کی پیچھے رہ جانے کی تلافی کے لیے بھی دیکھا گیا، جہاں اوپن اے آئی اور اینتھروپک جیسی کمپنیاں قیادت کر رہی ہیں۔ ایپل پر تنقید ہوتی رہی کہ وہ اپنی مصنوعات میں جدت نہیں لا سکتی، لیکن یہ مقدمہ نے کمپنی کے لیے ایک نئے چیلنج کا آغاز کیا ہے.
ایپل کے خلاف دائر مقدمہ میں تصفیے کا فیصلہ: آئی فون خریداروں کو 25 کروڑ ڈالر کی ادائیگی ایپل کے خلاف دائر مقدمہ میں ایک اہم فیصلہ ہوا ہے جس میں کمپنی نے خریداروں کے ساتھ تصفیے کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ مقدمہ آئی فون کے مصنوعی ذہانت سے جڑے فیچرز کی جھوٹی تشہیر پر دائر کیا گیا تھا۔ ایپل نے 25 کروڑ ڈالر کی ادائیگی پر رضامندی دے دی ہے، لیکن کمپنی نے کسی بھی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ معاہدے کے مطابق جون 2024 سے مارچ 2025 کے درمیان آئی فون 15 اور آئی فون 16 خریدنے والے امریکی صارفین کو 25 سے 95 ڈالر کے درمیان رقوم ادا کی جائے گی۔ مقدمے میں ایپل پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے ’ایپل انٹیلیجنس‘ کے نام سے نئے فیچرز کی تشہیر کی، لیکن یہ فیچرز دراصل موجود نہیں تھے۔ وکلا نے کہا کہ ایپل نے مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کی تشہیر اس انداز سے کی کہ یہ سیری کو ایک بہتر اے آئی اسسٹنٹ میں تبدیل کرے گا، جو کہ واقع میں نہیں ہوا۔ ایپل کی ترجمان نے کہا کہ یہ مقدمہ ’دو اضافی فیچرز کی دستیابی‘ پر مرکوز تھا، لیکن کمپنی نے تصفیے پر رضامندی دے دی تاکہ اپنی اصل صلاحیت پر توجہ رکھ سکے۔ ایپل کے سابق چیف ایگزیکٹو ٹم کُک نے بھی مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں پر بات کی تھی، لیکن وکلا نے کہا کہ ایپل کی مارکیٹنگ ’جھوٹی تشہیر کے مترادف‘ تھی۔ وہ نے کہا کہ ایپل نے ایسی صلاحیتوں کی تشہیر کی جو موجود نہیں تھیں اور ممکن ہے کہ دو یا اس سے زیادہ سالوں تک بھی موجود نہ ہوں۔ یہ مقدمہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایپل کی پیچھے رہ جانے کی تلافی کے لیے بھی دیکھا گیا، جہاں اوپن اے آئی اور اینتھروپک جیسی کمپنیاں قیادت کر رہی ہیں۔ ایپل پر تنقید ہوتی رہی کہ وہ اپنی مصنوعات میں جدت نہیں لا سکتی، لیکن یہ مقدمہ نے کمپنی کے لیے ایک نئے چیلنج کا آغاز کیا ہے
ایپل آئی فون مصنوعی ذہانت مقدمہ تصفیہ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Govt likely to hand over PIA to Arif Habib-led Consortium on May 25The consortium led by Arif Habib-led Consortium has notified the Privatisation Commission to acquire the remaining 25% stake in Pakistan International Airlines, with management control of the national carrier expected to be transferred by May 25, 2026, reported 24NewsHD TV Channel on Monday.
Read more »
فیفا ورلڈکپ 2026 کی انعامی رقم میں ریکارڈ اضافہفیفا ورلڈکپ 2026 کی مجموعی انعامی رقم 871 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو ٹورنامنٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ کوالیفائی کرنے والی ہر ٹیم کو ایک کروڑ 25 لاکھ ڈالرز ملیں گے اور فاتح ٹیم کو 5 کروڑ 35 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے۔
Read more »
Rolling Stones Ka 25 Wa Studio Album Launch HuaRolling Stones ki 25 wa studio album ka launch Brooklyn mein hua, jis ki pehli single 'In the Stars' aur album ki pehli track 'Rough and Twisted' digital release hui hai.
Read more »
Olivia Rodrigo کی عالمی ٹور ’Unraveled‘ کی تفصیلات پیشعالمی پاپ سنسیشن Olivia Rodrigo نے اپنی تازہ ترین عالمی ٹور ’Unraveled‘ کا اعلان کیا ہے، جو ستمبر 2026 میں شروع ہوگی۔ یہ ٹور تینویں آلبوم ’You Seem Pretty Sad for a Girl in Love‘ کی پیش دامی ہے، جو 12 جون کو جاری ہوگا۔ ٹور 25 ستمبر کو Hartford, Connecticut سے شروع ہو کر 2027 کے فبروری تک امریکا میں جاری رہے گا، اور بعد میں یورپ میں 16 شوز کے ساتھ جاری ہوگا۔ ٹور میں بارکلے سنٹر میں چار دنوں کی ریزڈنسی بھی شامل ہے۔ ٹکٹوں کی پیش فروخت 5 مئی کو شروع ہوگی، جبکہ جنرل سلز 7 مئی کو ہوں گی۔
Read more »
شہباز شریف نے FBR کو 778 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا منسلک کیا، سخت اقدامات کے ذریعےپاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کو 2026-27 میں 778 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا منسلک کیا ہے، جو سخت اقدامات کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ FBR نے 2025-26 میں 389 ارب روپے جمع کیے ہیں، جبکہ 2024-25 میں 874 ارب روپے جمع کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے جدید، خودکار نگرانی کے ذریعے ٹیکس چھنکاواری کو روک کر ریاستی درآمد کو بڑھانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
Read more »