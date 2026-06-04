ایپل کے آئی فون 18 کی آمد میں ممکنہ تاخیر اور موجودہ آئی فون 17 کی قدر

ایپل کے آئندہ آئی فون 18 سیریز کے لانچ میں ستمبر 2026 میں پرو ماڈلز کے ساتھ ابتدا اور سٹینڈرڈ ماڈل کی ممکنہ بہار 2027 تک رہس کی توقع ہے۔ اس دوران آئی فون 17 اپنی اعلیٰ خصوصیات اور مناسب قیمت کے ساتھ نمایاں قدر پیش کرتا ہے۔
ایپل کے آئندہ آئی فون 18 سیریز کے لانچ میں روایتی حکمت عملی میں تبدیلی کی خبریں شائع ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق، آئی فون 18 پرو، آئی فون 18 پرو میکس اور ایپل کا پہلا فولڈیبل آئی فون ستمبر 2026 میں متوقع ہیں، جبکہ عام آئی فون 18 کی آمد شاید بہار 2027 تک مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس وقت کے ساتھ ای فون 18e اور دوسری نسل کا آئی فون ایئر بھی متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ ایپل نے اس بارے میں کوئی سرکاری اقرار نہیں کیا، لیکن اس ممکنہ تاخیر سے عمومی ماڈل کے شائقین کو کئی ماہ مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ موجودہ آئی فون 17 کو ایپل کے سب سے زیادہ فیچرز سے بھرپور سٹینڈرڈ ماڈل کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد کی قیمت ۷۹۹ امریکی ڈالر ہے جو پچھلے ماڈل کے برابر ہے، لیکن اسٹوریج دوگنا کر کے ۲۵۶ جی بی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پرو ماڈلز کی مخصوص چند خصوصیات بھی شامل کر دی ہیں جن میں ۶٫۳ انچ کا ۱۲۰ ہرٹز پرو موشن ریفریش ریٹ والا ڈسپلے، الویز آن ڈسپلے، اور زیادہ سے زیادہ ۳۰۰۰ نٹ کی روشنائی شامل ہے۔ ڈیوائس ایپل کے A19 چپ پر چلتا ہے، اس میں دو ۴۸ میگا پکسل کی ریئر کیمرے، ۱۸ میگا پکسل کی فرنٹ کیمرہ، بہتر بیٹری لائف اور ۴۰ واٹ وائرڈ چارجنگ کی سپیڈ شامل ہیں۔ آئندہ آئی فون 18 کے بارے میں افواہیں بتاتی ہیں کہ اس میں ایپل کا نیا ۲ نینو میٹر کا A20 پروسیسر، ۱۲ جی بی ریم اور نئی C2 موڈیم شامل ہو سکتے ہیں۔ کیمرے کیلئے ساؤتھ کور کے اپ ڈیٹ شدہ سینسر، زیادہ روشن ڈسپلے اور چھوٹا ڈائنامک آئی لینڈ متوقع ہیں، لیکن مجموعی طور پر ڈیزائن میں آئی فون 17 کے مشابہت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ قیمت کے حوالے سے بھی اندازہ ۷۹۹ امریکی ڈالر رکھا گیا ہے، تاہم میموری اور اسٹوریج چپس کی بڑھتی لاگت کے باعث ایپل اس قیمت کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بجٹ کے محدود صارفین کیلئے آئی فون 17 e (۵۹۹ امریکی ڈالر) اور آئی فون 16 (۶۹۹ امریکی ڈالر) بھی موزوں متبادل ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر آپ کو فوری طور پر نئی سمارٹ فون کی ضرورت ہے تو 2027 تک انتظار کے بجائے موجودہ آئی فون 17 کو ہی خریدنا بہتر رہ سکتا ہے.
ایپل کے آئندہ آئی فون 18 سیریز کے لانچ میں روایتی حکمت عملی میں تبدیلی کی خبریں شائع ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق، آئی فون 18 پرو، آئی فون 18 پرو میکس اور ایپل کا پہلا فولڈیبل آئی فون ستمبر 2026 میں متوقع ہیں، جبکہ عام آئی فون 18 کی آمد شاید بہار 2027 تک مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس وقت کے ساتھ ای فون 18e اور دوسری نسل کا آئی فون ایئر بھی متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ ایپل نے اس بارے میں کوئی سرکاری اقرار نہیں کیا، لیکن اس ممکنہ تاخیر سے عمومی ماڈل کے شائقین کو کئی ماہ مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ موجودہ آئی فون 17 کو ایپل کے سب سے زیادہ فیچرز سے بھرپور سٹینڈرڈ ماڈل کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد کی قیمت ۷۹۹ امریکی ڈالر ہے جو پچھلے ماڈل کے برابر ہے، لیکن اسٹوریج دوگنا کر کے ۲۵۶ جی بی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پرو ماڈلز کی مخصوص چند خصوصیات بھی شامل کر دی ہیں جن میں ۶٫۳ انچ کا ۱۲۰ ہرٹز پرو موشن ریفریش ریٹ والا ڈسپلے، الویز آن ڈسپلے، اور زیادہ سے زیادہ ۳۰۰۰ نٹ کی روشنائی شامل ہے۔ ڈیوائس ایپل کے A19 چپ پر چلتا ہے، اس میں دو ۴۸ میگا پکسل کی ریئر کیمرے، ۱۸ میگا پکسل کی فرنٹ کیمرہ، بہتر بیٹری لائف اور ۴۰ واٹ وائرڈ چارجنگ کی سپیڈ شامل ہیں۔ آئندہ آئی فون 18 کے بارے میں افواہیں بتاتی ہیں کہ اس میں ایپل کا نیا ۲ نینو میٹر کا A20 پروسیسر، ۱۲ جی بی ریم اور نئی C2 موڈیم شامل ہو سکتے ہیں۔ کیمرے کیلئے ساؤتھ کور کے اپ ڈیٹ شدہ سینسر، زیادہ روشن ڈسپلے اور چھوٹا ڈائنامک آئی لینڈ متوقع ہیں، لیکن مجموعی طور پر ڈیزائن میں آئی فون 17 کے مشابہت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ قیمت کے حوالے سے بھی اندازہ ۷۹۹ امریکی ڈالر رکھا گیا ہے، تاہم میموری اور اسٹوریج چپس کی بڑھتی لاگت کے باعث ایپل اس قیمت کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بجٹ کے محدود صارفین کیلئے آئی فون 17e (۵۹۹ امریکی ڈالر) اور آئی فون 16 (۶۹۹ امریکی ڈالر) بھی موزوں متبادل ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر آپ کو فوری طور پر نئی سمارٹ فون کی ضرورت ہے تو 2027 تک انتظار کے بجائے موجودہ آئی فون 17 کو ہی خریدنا بہتر رہ سکتا ہے
ایپل آئی فون 18 آئی فون 17 ٹیکنالوجی اسمارٹ فون
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