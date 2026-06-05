ایپل آئی فون 18 پرو میکس کے ممکنہ رنگوں کی نئی لیک سامنے آگئی

سوشل میڈیا پر لی克的 ہونئے والے تصاویر میں آئی فون 18 پرو میکس کے تین ممکنہ رنگ دیکھے جا سکتے ہیں: ڈارک چیری، کلاوڈ بلیو اور بلیک۔ ڈارک چیری رنگ کو مرکزی کلر قرار دیا جا رہا ہے جبکہ کلاوڈ بلیو ایپل کے موجودہ لائٹ بلیو سے مختلف ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ ماڈل ستمبر 2024 میں متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔
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ویڈیو وائرل امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے آئندہ فلیگ شپ اسمارٹ فون آئی فون 18 پرو میکس کے ممکنہ رنگوں سے متعلق نئی لیک سامنے آگئی ہے، جس کے بعد صارفین میں بے چینی اور دلچسپی مزید بڑھ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر آئی فون 18 پرو میکس کے ایلومینیم فریمز کی تصاویر لیک ہوئی ہیں، جن میں فون کو تین مختلف رنگوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ لیک ہونے والے رنگوں میں ڈارک چیری، کلاوڈ بلیو اور بلیک شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈارک چیری رنگ کو ایپل کے آئندہ ماڈلز کا مرکزی اور نمایاں کلر قرار دیا جارہا ہے۔ ماضی میں بھی ایسی معلومات سامنے آتی رہی ہیں کہ کمپنی اس بار گہرے سرخ یا وائن شیڈ رنگ کو متعارف کراسکتی ہے، اور نئی لیک نے ان افواہوں کو مزید تقویت دی ہے۔ اسی طرح کلاوڈ بلیو رنگ بھی صارفین کی توجہ حاصل کر رہا ہے، جو ہلکے نیلے رنگ کا منفرد شیڈ دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ رنگ ایپل کے میک بک ایئر کے لائٹ بلیو کلر سے کچھ مختلف اور زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئی فون 18 پرو اور آئی فون 18 پرو میکس کو رواں سال ستمبر میں متعارف کرائے جانے کا امکان ہے، جبکہ ان کے ساتھ نئے آئی فون الٹرا ماڈل کی لانچ بھی متوقع ہے۔ دوسری جانب آئی فون 18 اور آئی فون 18 ای ماڈلز اگلے سال موسمِ بہار میں متعارف کرائے جاسکتے ہیں، تاہم کمپنی کی جانب سے اب تک ان لیکس یا نئے رنگوں کے حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے
ایپل آئی فون 18 پرو میکس ڈارک چیری کلاوڈ بلیو رنگ
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