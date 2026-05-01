ایپل کی ریکارڈ آمدنی، نئے سی ای او کا تقرر اور AI کی چیلنجز

ایپل نے بہترین سہ ماہی نتائج کا اعلان کیا، آئی فون کی فروخت میں اضافہ ہوا، اور جان ٹرنس نئے سی ای او بن گئے۔ کمپنی کو اب AI کے میدان میں چیلنجز کا سامنا ہے۔
ایپل نے جمعرات کو اعلان کیا کہ کمپنی کے لیے یہ سال کا بہترین آغاز رہا ہے، جہاں آمدنی اور ڈیجیٹل سروسز کی فروخت نے توقعات سے بہتر نتائج دینے میں مدد کی۔ سلیکون ویلی کی اس پیشرو کمپنی نے حالیہ سہ ماہی میں 111.
2 ارب ڈالر کی آمدنی پر 29.6 ارب ڈالر کا منافع ظاہر کیا۔ ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک نے کمائی کے کال میں کہا کہ ایپل آج اپنے بہترین مارچ سہ ماہی کی رپورٹ کرنے پر فخر محسوس کر رہی ہے، اور نوٹ کیا کہ تین ماہ کی مدت کے لیے آمدنی ایک ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ ایپل کے حصص کی قیمت رپورٹ کے بعد تھوڑی سی گراوٹ کا سامنا کر رہی تھی، لیکن کمائی کے کال پر ظاہر ہونے والی خوش optimism کے باعث تقریباً چار فیصد اضافہ ہوا۔ کک کے مطابق، اس سہ ماہی کے دوران، آئی فون کی فروخت تقریباً ہر ملک میں دوہرے ہندسوں میں بڑھی ہے جہاں یہ کاروبار کرتی ہے، اور اس کی سروسز یونٹ نے سب سے زیادہ سطح پر پہنچ گئی۔ یہ نتائج ایپل کی جانب سے ایک اہم تبدیلی کی تیاری کے درمیان سامنے آئے ہیں، جہاں کک اس سال کے آخر میں چیف ایگزیکٹو کے عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ایپل کا مستقبل ایک کمپنی کے تجربہ کار سپرد کیا جا رہا ہے، جو کہ ہارڈ ویئر کی مہارت کو ایک 'نوآور کی روح' کے ساتھ ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جان ٹرنس، 50 سال کی عمر کے ہیں، جو ستمبر میں ایپل کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جبکہ کک آئی فون بنانے والے ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایگزیکٹو چیئرمین بن جائیں گے۔ ٹرنس نے کمائی کے کال میں کہا کہ 'یہ ایپل میں میرے 25 سالہ کیریئر کا سب سے پرجوش وقت ہے'، اور کمپنی کے روڈ میپ کی تفصیلات ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک بڑا سوال یہ ہوگا کہ آیا ٹرنس کے پاس 'جرأت مندانہ، کبھی کبھار غیر آرام دہ فیصلوں' کے لیے اشتہا ہے جو ایپل کے لیے ایک AI پلیٹ فارم کی تعریف کے لیے ضروری ہوں گے، IDC کے تجزیہ کار فرانسسکو جیرونیمو نے کہا۔ ایپل کے افسانوی شریک بانی اسٹیو جابز اپنی سخت سچائی اور اٹل کمال پسندی کے لیے جانے جاتے تھے، جس نے ثقافت بدلنے والے آلات کو جنم دیا۔ ایپل اس سال اپنی 50ویں سالگرہ منا رہا ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت اس افسانوی کمپنی کو یہ ثابت کرنے کے لیے چیلنج کر رہی ہے کہ کیا یہ ایک اور لازمی جدت لانے کے قابل ہے۔ برانڈ کے ہٹ پروڈکٹس - میک، آئی فون، ایپل واچ اور آئی پیڈ - نے جابز کے کیلیفورنیا کے کوپرٹینو میں 1 اپریل 1976 کو گراج میں شروع ہونے کے بعد بھی ایک فرقہ وارانہ فالوونگ حاصل کی ہے۔ سرمایہ کاروں کو ایک پریشانی لاحق ہے کہ ایپل جنریٹیو AI میں آسانی سے قدم رکھ رہا ہے، جبکہ اس کے حریف گوگل، مائیکروسافٹ اور OpenAI تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے Siri ڈیجیٹل اسسٹنٹ کو اپ گریڈ کرنے کا وعدہ تجزیہ کاروں کے مطابق کمپنی کے لیے ایک نایاب غلطی میں تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اور Siri کو نظر ثانی کرنے کے لیے اپنے انجینئرز پر انحصار کرنے کے بجائے، ایپل نے AI کی صلاحیت کے لیے گوگل کی طرف رجوع کیا ہے۔ لیکن چاہے اندرون خانہ بنایا گیا ہو یا آؤٹ سورس کیا گیا ہو، ایپل کی صارف کی رازداری کے لیے جنون اور اس کا پریمیم ہارڈ ویئر اسے ذاتی AI کو وسیع پیمانے پر اپنانے اور اسے منافع بخش بنانے کی پوزیشن میں لا سکتا ہے - ایک ایسا مقصد جو AI صنعت کے بیشتر حصے کے لیے مشکل ثابت ہوا ہے۔ ایپل نے 'ایک نمایاں سہ ماہی' فراہم کی ہے، یہاں تک کہ آئی فون کی آمدنی توقعات سے تھوڑی سی کم رہی، Emarketer کے سینئر ٹیک تجزیہ کار جیکب بورن کے مطابق۔ 'سوال یہ ہے کہ آیا آنے والے چیف ایگزیکٹو جان ٹرنس اس رفتار کو ایک قابل اعتماد AI حکمت عملی میں تبدیل کر سکتے ہیں'، بورن نے کہا۔ 'سرمایہ کار یہ جاننے کے لیے اشارے دیکھیں گے کہ ٹرنس AI دور کے لیے اگلے صارف آلے کو متعین کرنے کے دباؤ کے ساتھ ایپل کے محتاط AI رویے کو کس طرح متوازن کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔' ایپل کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی نے ہمیشہ سے ہی جدت اور صارفین کی ضروریات کو ترجیح دی ہے۔ مستقبل میں، ایپل کو AI کے میدان میں بھی اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی قیادت کو برقرار رکھ سکے۔ یہ نہ صرف ایپل کے لیے بلکہ پوری ٹیکنالوجی صنعت کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ ایپل کی جانب سے AI میں سرمایہ کاری اور نئی مصنوعات کی پیشکش سے صارفین کو فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جان ٹرنس ایپل کو کس طرح آگے لے جاتے ہیں اور وہ AI کے دور میں کس طرح نئی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ ایپل کی یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ مسلسل جدت اور صارفین پر توجہ مرکوز کرنے سے کوئی بھی کمپنی کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے
