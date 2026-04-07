ایپل کا فولڈ ایبل فون: آئی فون الٹرا کی آمد اور اسمارٹ فون کی دنیا میں نیا انقلاب

ایپل کے آنے والے فلیگ شپ آئی فون لائن اپ، جس میں آئی فون 18 پرو، آئی فون 18 پرو میکس، اور ایک فولڈ ایبل ڈیوائس، ممکنہ طور پر آئی فون الٹرا شامل ہیں۔ لیکس میں ان آلات کی ابتدائی جھلک دی گئی ہے، خاص طور پر فولڈ ایبل آئی فون کے ڈیزائن پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو سائز میں کمپیکٹ منی کے مشابہ ہوگا۔ یہ فولڈ ایبل فونز کی مارکیٹ میں ایپل کے ممکنہ داخلے کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے اس کے فلیگ شپ لائن اپ میں تبدیلی آسکتی ہے۔
سام سنگ کی طرف سے میسجز ایپ بند کرنے کا فیصلہ ایپل کے آنے والے فلیگ شپ آئی فون لائن اپ نے پہلے ہی توجہ حاصل کرلی ہے، جس میں توقع ہے کہ اس میں آئی فون 18 پرو، آئی فون 18 پرو میکس، اور کمپنی کا پہلا فولڈ ایبل ڈیوائس شامل ہوگا — جس کا نام آئی فون الٹرا رکھنے کی افواہ ہے۔ تازہ لیکس نے ان آلات کی ابتدائی جھلک فراہم کی ہے۔ معروف لیکر سونی ڈکسن نے حال ہی میں ڈمی ماڈلز کی ایک تصویر شیئر کی، جس کے بعد ایک اور ذریعہ سے ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں ڈیزائن پر قریب سے نظر ڈالی گئی تھی۔ فولڈ ایبل آئی فون
پرو میکس ویرینٹ سے نمایاں طور پر چھوٹا دکھائی دیتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے فولڈ ہونے پر ایک کمپیکٹ “منی” آئی فون جیسا محسوس ہو سکتا ہے۔ تاہم، توقع ہے کہ یہ پچھلے منی ماڈلز اور معیاری آئی فونز سے قدرے چوڑا ہوگا۔ موٹائی کی بات کی جائے تو، ڈمی ماڈل سے پتہ چلتا ہے کہ فولڈ ایبل ڈیوائس فولڈ ہونے پر تقریباً پرو میکس جتنا موٹا ہے۔ تاہم، جب اسے ان فولڈ کیا جائے گا، تو یہ نمایاں طور پر پتلا محسوس ہو سکتا ہے — تقریباً نصف موٹائی — جو اس کے فولڈ ایبل ڈیزائن کا فائدہ اجاگر کرتا ہے۔ موازنہ کے لیے، آئی فون 17 پرو میکس کے آنے والے پرو میکس ماڈل سے صرف معمولی طور پر پتلا ہونے کی توقع ہے۔ اگرچہ یہ ڈمی یونٹس پر مبنی ابتدائی لیکس ہیں، لیکن یہ ایپل کی فولڈ ایبل اسمارٹ فون مارکیٹ میں ممکنہ داخلے کا ایک دلچسپ پیش نظارہ پیش کرتے ہیں، یہ ایک ایسا اقدام ہے جو اس کی فلیگ شپ لائن اپ کی نئی تعریف کر سکتا ہے۔\اس کے علاوہ، آئی فون الٹرا کی خصوصیات اور خصوصیات کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کچھ ذرائع کے مطابق، آئی فون الٹرا میں ایک بڑی اسکرین، بہتر کیمرے، اور ایک طاقتور پروسیسر شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایپل فولڈ ایبل ڈیوائس میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور خصوصیات کا استعمال کرے گا، جس سے یہ مارکیٹ میں موجود دیگر فولڈ ایبل فونز سے ممتاز ہو گا۔ اگر یہ افواہیں درست ثابت ہوئیں، تو آئی فون الٹرا ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور ایپل کو فولڈ ایبل فونز کی مارکیٹ میں ایک اہم کھلاڑی بنا سکتا ہے۔ تاہم، ایپل کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے، لہذا ان افواہوں کو احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے۔ تاہم، یہ بات واضح ہے کہ ایپل فولڈ ایبل ٹیکنالوجی میں گہری دلچسپی رکھتا ہے اور اس شعبے میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔\ایپل کی جانب سے فولڈ ایبل فون کی تیاری سے متعلق خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب اسمارٹ فون کی مارکیٹ میں جدت کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ صارفین اب ایسے آلات چاہتے ہیں جو نہ صرف جدید خصوصیات سے لیس ہوں بلکہ منفرد ڈیزائن اور استعمال میں بھی آسان ہوں۔ فولڈ ایبل فونز اس خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایپل کی جانب سے اس شعبے میں قدم رکھنے سے مارکیٹ میں مسابقت مزید بڑھے گی۔ اس کے علاوہ، ایپل کی فولڈ ایبل ڈیوائس کی لانچنگ سے نہ صرف کمپنی کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ یہ اسمارٹ فون کی ٹیکنالوجی میں بھی ایک نیا باب کھولے گا۔ اس ڈیوائس میں جدید ترین خصوصیات اور ٹیکنالوجی کی شمولیت سے صارفین کو ایک نیا تجربہ حاصل ہوگا، جو انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں مزید آسانی فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ، ایپل کے فولڈ ایبل فون کی کامیابی سے دیگر کمپنیوں کو بھی اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب ملے گی، جس سے اسمارٹ فون کی مارکیٹ مزید ترقی کرے گی اور صارفین کو مزید بہتر آلات میسر آئیں گے
