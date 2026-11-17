ایپل آئی کلڈ اور ایپل پی کے سروس بحال، سائبر حملے کی تصدیق مسترد
ایپل انکار کرتا ہے کہ آئی کلڈ اور ایپل پی کے معطل ہونے کی وجہ سائبر حملہ تھا، اس کی وجہ اندرونی اپ ڈیٹ کو قرار دیا ہے۔
کمپنی Apple نے منگل کے روز اپنی سروسز بحال کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں ہوئی ہیں جو کہ ایک اندرونی اپ ڈیٹ کی وجہ سے متاثر ہوئی تھیں۔ اس واقعے میں گاہکوں کے لیے انتہائی اہم خدمات جیسے کہ iCloud اور Apple Pay شامل تھیں جو کہ عارضی طور پر معطل ہو گئیں تھیں۔
کمپنی Apple نے باقاعدہ بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ سروس معطل ہونے کی کوئی وجہ سائبر حملے کی نہیں تھی بلکہ یہ نظام میں ہونے والی کچھ تکنیکی خرابیوں کا نتیجہ ہے۔ کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ بہت سے سسٹمز واپس چل پڑے ہیں اور سروسز معمول کی رفتار سے کام کر رہی ہیں۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
گاہکوں کے مسائل اور ڈاؤن ڈیٹیکٹر کی رپورٹس
ریاستہائے متحدہ میں Downdetector کی رپورٹس کے مطابق، مشرقی وقت کے مطابق تقریباً 12:20 بجے Apple Pay میں مسائل کے بارے میں تقریباً 2,300 صارفین کی رپورٹس موصول ہوئیں۔ اس پلیٹ فارم آؤٹ ایج کو مختلف ذرائع سے حاصل کردہ اسٹیٹس رپورٹس کو جمع کرتے ہوئے ٹریک کرتا ہے اور ان اعداد و شمار کی بنیاد صارفین کی طرف سے جمع کروائی گئی رپورٹس پر ہوتی ہے۔
آئی کلڈ اور دیگر ٹیکنالوجی ڈھانچے پر اثرات
اس آؤٹ ایج کے عروج پر، Downdetector نے ریاستہائے متحدہ میں iCloud کے مسائل کے حوالے سے تقریباً 1,800 صارفین کی رپورٹس درج کیں۔ حقیقت میں متاثرہ صارفین کی تعداد اس سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن یہ اعداد و شمار صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہیں۔
امریکی ٹیکنالوجی نظام میں بڑے خلل
یہ ایپل کا آؤٹ ایج امریکہ میں حال ہی میں ہونے والی کئی بڑی ٹیکنالوجی خرابیوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس میں عالمی سطح پر Microsoft کا آؤٹ ایج، FAA نیٹ ورک کی ناکامی جس کی وجہ سے ملک بھر میں طیاروں کی پروازیں معطل ہو گئیں، United Airlines کی ٹیکنالوجی کی خرابی اور JPMorgan Chase کے سافٹ ویئر کے مسائل شامل ہیں جن سے بینکنگ سروسز متاثر ہوئی تھیں۔
پاکستان اور برطانیہ فوجی تعلقات
اس موقع پر پاکستان اور برطانیہ نے فوجی سطح پر باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کو دوبارہ دہرایا ہے۔ دونوں ممالک نے باہمی دفاعی اور فوجی تعاون کو بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ علاقائی سلامتی کو بہتر بنایا جا سکے۔
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