ایپٹائیڈ کا گوگل پر انسدادِ اعتماد کا مقدمہ، حریف ایپ اسٹورز کو روکنے کا الزام

ایپٹائیڈ نے گوگل پر مقدمہ دائر کیا ہے جس میں اینڈرائیڈ ایپ اسٹورز کو روکنے، مسابقت ختم کرنے اور نقصانات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
(رائٹرز) - منگل کو ایک نئے انسدادِ اعتماد کے مقدمے میں گوگل پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے ایپ کی تقسیم اور بلنگ پر اجارہ داری قائم کرکے حریف اینڈرائیڈ ایپ اسٹورز کو باہر نکالا ہے، جو کہ امریکی انسدادِ اعتماد قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایپٹائیڈ، جو ایک پرتگالی کمپنی ہے جو موبائل گیمز میں مہارت رکھتی ہے اور خود کو دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اینڈرائیڈ ایپ اسٹور کہتی ہے، کا کہنا ہے کہ وہ گوگل کی قیمتوں اور پالیسیوں پر نمایاں طور پر زیادہ دباؤ ڈالتی، لیکن گوگل کی 'غیر مسابقتی گرفت' کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا جس نے چھوٹے حریفوں کو باہر کر دیا۔
لزبن میں واقع ایپٹائیڈ خود کو 'متبادل اینڈرائیڈ ایپ اسٹور' قرار دیتا ہے، جس کے کیٹلاگ میں تقریباً 436,000 ایپس ہیں اور 2024 تک 200 ملین سے زیادہ سالانہ صارفین ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ڈویلپرز کو کم کمیشن اور صارفین کو کم لاگت فراہم کرتا ہے، لیکن ناقابل تلافی نقصان اٹھا رہا ہے کیونکہ گوگل حریفوں کو اعلیٰ ڈویلپرز کے خصوصی مواد سے محروم رکھتا ہے، اور ڈویلپرز کو گوگل پلے اور دیگر 'لازمی' سروسز کی طرف راغب کرتا ہے۔ سان فرانسسکو کی وفاقی عدالت میں دائر مقدمے میں مبینہ غیر مسابقتی طریقوں کے خلاف حکم امتناعی جاری کرنے کے ساتھ ساتھ غیر متعینہ تین گنا ہرجانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ایپٹائیڈ نے 2014 میں یورپی یونین کے انسدادِ اعتماد حکام کے خلاف گوگل کے خلاف ایک الگ شکایت درج کروائی تھی۔ گزشتہ نومبر میں، گوگل نے اینڈرائیڈ اور ایپ اسٹور میں تبدیلیاں کرنے پر اتفاق کیا تاکہ ایپک گیمز، جو مشہور فورٹنائٹ ویڈیو گیم بنانے والی کمپنی ہے، کی جانب سے پانچ سال پرانے انسدادِ اعتماد کے مقدمے کو نمٹایا جا سکے۔ 2023 میں ایک جیوری نے فیصلہ دیا کہ گوگل نے غیر قانونی طور پر مقابلے کو ختم کیا، اور ٹرائل جج نے اگلے سال وسیع اصلاحات کا حکم دیا۔
گوگل نے ایک امریکی حکومت کے مقدمے کا بھی دفاع کیا ہے جس میں اگست 2024 میں ایک جج نے اس کے انٹرنیٹ سرچ انجن کو غیر قانونی اجارہ داری قرار دیا تھا۔ جج نے بعد میں ماؤنٹین ویو، کیلیفورنیا میں قائم کمپنی کو حکم دیا کہ وہ حریفوں کے ساتھ سرچ ڈیٹا شیئر کرے، لیکن اس نے اس کے اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم یا کروم براؤزر کی فروخت کا تقاضا نہیں کیا۔ گوگل اور حکومت نے اپیل کی۔ اٹلی کی عدالت نے میٹا کے خلاف فیس بک ڈیٹا سکریپنگ پر اجتماعی کارروائی کی اجازت دی۔
