ایچ آئی وی پھیلانے کے جرم میں ریپسٹ کو عمر قید

برطانیہ میں ایک ریپسٹ کو جان بوجھ کر ایچ آئی وی پھیلانے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس نے متعدد مردوں کو نشانہ بنایا اور ان کو ایچ آئی وی سے متاثر کیا۔
برطانیہ کے شہر نیوکاسل کی کراؤن کورٹ میں ایک انتہائی سنگین کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ 43 سالہ ایڈم ہال نے جان بوجھ کر پانچ نوجوان مردوں اور 15 اور 17 برس کے دو لڑکوں کو ایچ آئی وی منتقل کیا۔ یہ عمل اس نے 2016 سے 2023 کے درمیان انجام دیا۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ ہال نے ’کمزور‘ مردوں کو نشانہ بنایا اور انھیں ’درد اور نقصان‘ پہنچانا چاہا۔ ہال کو سات متاثرین کو شدید جسمانی نقصان پہنچانے کا م جرم قرار دیا گیا، جن میں سے چار کے ساتھ اس نے ریپ کیا۔ متاثرین نے عدالت کو بتایا کہ وہ خود کو ’پامال‘ محسوس کرتے ہیں اور انھیں عمر بھر کی بیماریاں اور صدمہ لاحق ہوا ہے۔ جج ایڈورڈ بینڈلوس نے ہال کو ’خود غرض‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے متاثرین سے ان کا مستقبل چھین لیا ہے۔ نارتھمبریا پولیس نے بتایا کہ ہال کے م جرم ثابت ہونے کے بعد مزید مشتبہ متاثرین سامنے آئے ہیں اور ایک اور تفتیش جاری ہے۔ ایڈم ہال نے سزا سنائے جانے کی عدالتی سماعت کے لیے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ استغاثہ کی وکیل کاما میلی نے عدالت کو بتایا کہ ہال نے متاثرین کو ’جان بوجھ کر ایچ آئی وی منتقل کرنے‘ کے لیے ’ ریپ کا استعمال کیا۔‘ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ 2010 میں اپنی تشخیص کے بعد سے صحت کے ماہرین ہال کے رویے پر ’انتہائی تشویش‘ میں مبتلا تھے اور انھوں نے بار بار ہال کو دوسروں کو لاحق خطرات کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ہال اس بات سے ’بخوبی آگاہ‘ تھا کہ اسے وائرس کو غیر متعدی رکھنے کے لیے ادویات لینا ضروری ہے اور اپنے جنسی ساتھیوں کو ایچ آئی وی کی تشخیص کے بارے میں بتانا لازم تھا۔ تاہم، عدالت کو بتایا گیا کہ ہال نے دونوں معاملوں میں جھوٹ بولا۔ میلی کا کہنا تھا کہ ہال نے ’جان بوجھ کر‘ ادویات نہ لینے کا فیصلہ کیا اور ’خطرناک ترین جنسی سرگرمی‘ کے لیے ’کمزور‘ مردوں کو نشانہ بنایا۔ استغاثہ کے مطابق، ہال کی ’حقیقی جنسی دلچسپی‘ جارحانہ اور بالادست رہ کر ’درد اور نقصان‘ پہنچانے میں تھی۔ میلی نے مزید کہا کہ ایچ آئی وی آج بھی ’عمر بھر رہنے والی اور ناقابل واپسی حالت‘ ہے جس کے لیے علاج درکار ہوتا ہے۔ متاثرین نے عدالت میں اپنے بیان میں بتایا کہ انھیں ’انتہائی ہولناک اور غیر انسانی انداز میں پامال کیا گیا‘ اور انھیں ایسا صدمہ ملا جسے وہ ہر روز برداشت کرتے ہیں۔ ایک متاثرہ شخص نے کہا کہ اس کی جوانی کی خواہشات کو دھوکہ دیا گیا ہے اور اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے داغ دار ہو چکا ہے۔ جج بینڈلوس نے کہا کہ ہال کا سزا سنائے جانے کی سماعت میں شرکت سے انکار اس کی ’بے حسی‘ کا ثبوت ہے۔ انھوں نے کہا کہ متاثرین کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں اور ہال نے جان بوجھ کر ان کا مستقبل تباہ کر دیا۔ عدالت نے ہال کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ ایچ آئی وی کوئی سنگین بیماری نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ ہال کو اس انفیکشن کے خطرے کے بارے میں ’مکمل طور پر اور بارہا‘ خبردار کیا گیا تھا، لیکن اس نے خود کو ’متعدی‘ رکھا اور جنسی ساتھیوں سے اپنی حالت کے بارے میں جھوٹ بولا، جو ’بدنیتی‘ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہال کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کا موکل اس دعوے پر قائم ہے کہ اگر وہ مردوں میں ایچ آئی وی پھیلانے کا ذریعہ تھے بھی تو انھوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا.
برطانیہ کے شہر نیوکاسل کی کراؤن کورٹ میں ایک انتہائی سنگین کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ 43 سالہ ایڈم ہال نے جان بوجھ کر پانچ نوجوان مردوں اور 15 اور 17 برس کے دو لڑکوں کو ایچ آئی وی منتقل کیا۔ یہ عمل اس نے 2016 سے 2023 کے درمیان انجام دیا۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ ہال نے ’کمزور‘ مردوں کو نشانہ بنایا اور انھیں ’درد اور نقصان‘ پہنچانا چاہا۔ ہال کو سات متاثرین کو شدید جسمانی نقصان پہنچانے کا مجرم قرار دیا گیا، جن میں سے چار کے ساتھ اس نے ریپ کیا۔ متاثرین نے عدالت کو بتایا کہ وہ خود کو ’پامال‘ محسوس کرتے ہیں اور انھیں عمر بھر کی بیماریاں اور صدمہ لاحق ہوا ہے۔ جج ایڈورڈ بینڈلوس نے ہال کو ’خود غرض‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے متاثرین سے ان کا مستقبل چھین لیا ہے۔ نارتھمبریا پولیس نے بتایا کہ ہال کے مجرم ثابت ہونے کے بعد مزید مشتبہ متاثرین سامنے آئے ہیں اور ایک اور تفتیش جاری ہے۔ ایڈم ہال نے سزا سنائے جانے کی عدالتی سماعت کے لیے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ استغاثہ کی وکیل کاما میلی نے عدالت کو بتایا کہ ہال نے متاثرین کو ’جان بوجھ کر ایچ آئی وی منتقل کرنے‘ کے لیے ’ریپ کا استعمال کیا۔‘ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ 2010 میں اپنی تشخیص کے بعد سے صحت کے ماہرین ہال کے رویے پر ’انتہائی تشویش‘ میں مبتلا تھے اور انھوں نے بار بار ہال کو دوسروں کو لاحق خطرات کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ہال اس بات سے ’بخوبی آگاہ‘ تھا کہ اسے وائرس کو غیر متعدی رکھنے کے لیے ادویات لینا ضروری ہے اور اپنے جنسی ساتھیوں کو ایچ آئی وی کی تشخیص کے بارے میں بتانا لازم تھا۔ تاہم، عدالت کو بتایا گیا کہ ہال نے دونوں معاملوں میں جھوٹ بولا۔ میلی کا کہنا تھا کہ ہال نے ’جان بوجھ کر‘ ادویات نہ لینے کا فیصلہ کیا اور ’خطرناک ترین جنسی سرگرمی‘ کے لیے ’کمزور‘ مردوں کو نشانہ بنایا۔ استغاثہ کے مطابق، ہال کی ’حقیقی جنسی دلچسپی‘ جارحانہ اور بالادست رہ کر ’درد اور نقصان‘ پہنچانے میں تھی۔ میلی نے مزید کہا کہ ایچ آئی وی آج بھی ’عمر بھر رہنے والی اور ناقابل واپسی حالت‘ ہے جس کے لیے علاج درکار ہوتا ہے۔ متاثرین نے عدالت میں اپنے بیان میں بتایا کہ انھیں ’انتہائی ہولناک اور غیر انسانی انداز میں پامال کیا گیا‘ اور انھیں ایسا صدمہ ملا جسے وہ ہر روز برداشت کرتے ہیں۔ ایک متاثرہ شخص نے کہا کہ اس کی جوانی کی خواہشات کو دھوکہ دیا گیا ہے اور اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے داغ دار ہو چکا ہے۔ جج بینڈلوس نے کہا کہ ہال کا سزا سنائے جانے کی سماعت میں شرکت سے انکار اس کی ’بے حسی‘ کا ثبوت ہے۔ انھوں نے کہا کہ متاثرین کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں اور ہال نے جان بوجھ کر ان کا مستقبل تباہ کر دیا۔ عدالت نے ہال کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ ایچ آئی وی کوئی سنگین بیماری نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ ہال کو اس انفیکشن کے خطرے کے بارے میں ’مکمل طور پر اور بارہا‘ خبردار کیا گیا تھا، لیکن اس نے خود کو ’متعدی‘ رکھا اور جنسی ساتھیوں سے اپنی حالت کے بارے میں جھوٹ بولا، جو ’بدنیتی‘ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہال کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کا موکل اس دعوے پر قائم ہے کہ اگر وہ مردوں میں ایچ آئی وی پھیلانے کا ذریعہ تھے بھی تو انھوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا
