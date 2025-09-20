ایچ-1بی ویزا فیس: امریکہ کے فیصلے سے بھارتی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے عالمی آپریشنز متاثر

امریکہ کی جانب سے ایچ-1بی ویزا فیس میں اضافہ، بھارتی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر اثرات۔ ناسکام کا انتباہ اور ممکنہ نتائج۔
نئی دہلی (روئٹرز) – بھارت ی انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری کی نمائندہ تنظیم، ناسکام نے ہفتہ کو کہا کہ ایچ-1بی ویزا کی درخواستوں پر سالانہ 100,000 ڈالر کی نئی فیس عائد کرنا بھارت ی ٹیکنالوجی سروسز کمپنیوں کے عالمی آپریشنز کو متاثر کر سکتی ہے جو امریکہ میں ہنر مند پیشہ ور افراد کو ملازمت دیتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے جمعہ کو اس نئی فیس کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کی کچھ بڑی ٹیک کمپنیوں نے ویزا ہولڈرز کو مشورہ دیا کہ وہ یا تو ملک میں رہیں یا فوری طور پر واپس آجائیں۔ یہ نئی فیس عارضی ملازمت ویزا نظام
میں تبدیلی لانے کی واشنگٹن کی سب سے نمایاں کوشش ہے۔ ناسکام، جو بھارت کی 283 بلین ڈالر کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ انڈسٹری کی نمائندگی کرتی ہے، نے کہا کہ پالیسی کا اچانک نفاذ بھارتی شہریوں پر اثر انداز ہوگا اور ملک کی ٹیکنالوجی سروسز کمپنیوں کے جاری آنشور پروجیکٹس کی تسلسل میں خلل ڈالے گا۔ انڈسٹری باڈی نے کہا کہ نئی پالیسی کے لیے ایک دن کی ڈیڈ لائن نے 'کاروبار، پیشہ ور افراد اور دنیا بھر کے طلباء کے لیے کافی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔' اس نے یہ بھی کہا کہ نئی پالیسی کا امریکی جدت کے ماحولیاتی نظام اور عالمی ملازمت کے بازاروں پر 'اثرات' ہو سکتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ کمپنیوں کے لیے 'اضافی لاگت کو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔' جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، جس میں قانونی امیگریشن کی بعض شکلوں کو محدود کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں ہفتہ وار مہنگائی میں 1.34 فیصد کمی۔دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال، پاکستان میں سیلاب کے تازہ ترین حالات۔\ناسکام نے مزید کہا کہ نئی فیس سے کمپنیوں کو اپنے بجٹ میں ردوبدل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، جس سے بیرون ملک سے آنے والے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ یہ خاص طور پر ان چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے جن کے پاس اس طرح کی اچانک لاگت کو برداشت کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ ناسکام نے اس بات پر زور دیا کہ ایچ-1بی ویزا پروگرام امریکہ میں ہنر مند کارکنوں کی کمی کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس پالیسی سے امریکی کمپنیوں کی عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تنظیم نے امریکی حکومت پر زور دیا کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کرے اور صنعت کے ساتھ مشاورت کرے تاکہ اس کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ، اس اقدام سے بھارتی ٹیکنالوجی کمپنیاں متاثر ہو سکتی ہیں جو امریکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، خاص طور پر نئی ایجادات اور ملازمتوں کی تخلیق کے حوالے سے۔ ناسکام نے خبردار کیا کہ اس طرح کی پالیسی سے امریکہ میں ہنر مند کارکنوں کی کمی ہو سکتی ہے، جو بالآخر امریکی معیشت کی ترقی کو نقصان پہنچائے گی۔ مزید برآں، اس سے بھارتی انجینئرز اور دیگر پیشہ ور افراد کے لیے امریکہ میں کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، جو پہلے ہی ویزا کے حصول کے لیے سخت مقابلے کا سامنا کر رہے ہیں۔\یہ پالیسی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات ہیں، اور یہ پالیسی ان تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، اس سے امریکہ میں غیر ملکی طلباء اور محققین کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے، جو امریکی تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہو گا۔ ناسکام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ اقدام امریکہ میں رہنے والے بھارتی شہریوں کو براہ راست متاثر کرے گا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ اس سے امریکہ میں کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے بھارتی شہریوں کے لیے بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ناسکام نے امریکی حکومت سے اس معاملے پر دوبارہ غور کرنے اور اس پالیسی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان اس معاملے پر بات چیت کرنے اور ایک ایسے حل تلاش کرنے کا بھی مطالبہ کیا جو دونوں ممالک کے مفادات کو پورا کرے۔ اس صورتحال میں، بھارتی حکومت کو بھی اس معاملے پر امریکی حکومت کے ساتھ سفارتی سطح پر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ اس پالیسی کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے
ایچ-1بی ویزا امریکہ بھارت ٹیکنالوجی ناسکام معیشت پالیسی امیگریشن ویزہ
