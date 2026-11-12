ایڈیشنل آئی جی کراچی کا جرائم کی تفتیش کے لیے جدید طریقہ کار اور مؤثر کارروائیوں کا اعلان
ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی سربراہی میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں جرائم کی تفتیش کے لیے جدید طریقہ کار، شواہد کی بنیاد پر مقدمہ چلانے اور اسٹریٹ کرائمز میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جانے کا اعلان کیا گیا۔
کراچی میں پولیس انتظامیہ نے جرائم کے خاتمے اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے اہم پلان کا اعلان کیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے اپنے خطے کی کارکردگی اور مستقبل کے اہداف کو مدنظر رکھتے ہوئے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ اسٹریٹ کرائمز جیسے کہ ڈکیتی، چوری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث عناصر کو گرفتار کرنے کے لیے جدید اور منصفانہ طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی تفتیشی کارروائی صرف شواہد، جدید ٹیکنالوجی اور میرٹ کی بنیاد پر کی جائے گی تاکہ کوئی بھی معصوم شخص بے بنیاد الزامات کا شکار نہ ہو اور ہر مجرم کو سزا دلوانے کے قابل بنایا جا سکے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ہدایت کی کہ تمام تفتیشی افسران کو ضروری رہنمائی فراہم کی جائے کہ وہ مقدمہ درج ہوتے ہی فوری اور سنجیدگی سے تحقیقات شروع کریں۔ اس سے قبل پولیس کی جانب سے کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا گیا جس میں زونل ڈی آئی جیز، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور تفتیشی محکمے کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں زیرِ تفتیش کیسز کی موجودہ صورتحال اور مفرور مجرمین کی گرفتاری کے لیے آپریشنل پلان پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایڈیشنل آئی جی نے تاکید کی کہ جرائم کے مقدمات کو بروقت منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہر ممکنہ مؤثر اقدامات کیے جائیں اور تفتیش کے معیار کو اور بھی بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے انتہائی واضح الفاظ میں کہا کہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں پولیس افسران کو ہدایت کی گئی کہ وہ نگرانی کے عمل کو مزید مؤثر بنائیں تاکہ عوام کو احساسِ امن و امان حاصل ہو سکے۔ اس اجلاس کے ذریعے یہ پیغام بھی گیا ہے کہ کراچی پولیس اپنے فرائض کو ایمانداری اور پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔.
کراچی میں پولیس انتظامیہ نے جرائم کے خاتمے اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے اہم پلان کا اعلان کیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے اپنے خطے کی کارکردگی اور مستقبل کے اہداف کو مدنظر رکھتے ہوئے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ اسٹریٹ کرائمز جیسے کہ ڈکیتی، چوری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث عناصر کو گرفتار کرنے کے لیے جدید اور منصفانہ طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی تفتیشی کارروائی صرف شواہد، جدید ٹیکنالوجی اور میرٹ کی بنیاد پر کی جائے گی تاکہ کوئی بھی معصوم شخص بے بنیاد الزامات کا شکار نہ ہو اور ہر مجرم کو سزا دلوانے کے قابل بنایا جا سکے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ہدایت کی کہ تمام تفتیشی افسران کو ضروری رہنمائی فراہم کی جائے کہ وہ مقدمہ درج ہوتے ہی فوری اور سنجیدگی سے تحقیقات شروع کریں۔ اس سے قبل پولیس کی جانب سے کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا گیا جس میں زونل ڈی آئی جیز، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور تفتیشی محکمے کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں زیرِ تفتیش کیسز کی موجودہ صورتحال اور مفرور مجرمین کی گرفتاری کے لیے آپریشنل پلان پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایڈیشنل آئی جی نے تاکید کی کہ جرائم کے مقدمات کو بروقت منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہر ممکنہ مؤثر اقدامات کیے جائیں اور تفتیش کے معیار کو اور بھی بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے انتہائی واضح الفاظ میں کہا کہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں پولیس افسران کو ہدایت کی گئی کہ وہ نگرانی کے عمل کو مزید مؤثر بنائیں تاکہ عوام کو احساسِ امن و امان حاصل ہو سکے۔ اس اجلاس کے ذریعے یہ پیغام بھی گیا ہے کہ کراچی پولیس اپنے فرائض کو ایمانداری اور پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔
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