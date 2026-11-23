ایکسانڈر وانگ کا اعلان: 2027 میں مصنوعی سپر انٹیلی جنس انسانی مستقبل کو بدل دے گی
میٹا کے چیف اے آئی آفیسر ایکسانڈر وانگ کا دعویٰ کہ آرٹی اے 2027 تک انسانی ماہرین سے آگے نکل جائے گی، جس سے سائنسی تحقیق میں انقلاب آئے گا اور انسانیت کے لیے نئی چیلنجز جنم لیں گے۔
میٹا انکارپوریشن کے چیف اے آئی آفیسر ایکسانڈر وانگ نے ایک سخت پیش گوئی کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مصنوعی سپر انٹیلی جنس (ASI) انسانی مستقبل کو 2027 کے بعد سے ہی تبدیل کر سکتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تیزی سے بہتر ہوتی ہوئی آرٹی اے سسٹمز تقریباً ہر شعبے میں انسانی ماہرین سے آگے نکل جائیں گی، جس کے نتیجے میں سائنسی تحقیق کی رفتار انسانی نگرانی سے کہیں زیادہ تیز ہو جائے گی۔
ریمان гипوتھیسس کا اہمیت کا تجزیہ
ایکسانڈر وانگ نے ایکس پر شائع کی گئی ایک پوسٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ریاضی کے سنگین ترین مسائل میں سے ایک یعنی ریمان гипوتھیسس کی تصدیق کو ایک تاریخی موڑ قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس ریاضیاتی ثبوت کو ثابت کرنا انٹیلی جنس اور سائنسی پیشرفت میں ایک نمایاں تبدیلی کی علامت کے طور پر کام کرے گا، جو جدید الگورتھمز کی انتہائی طاقتور منطق کو ظاہر کرتا ہے۔Also readOpposition writes to authorities over Imran Khan's health
وانگ نے زور دیا کہ ریمان гипوتھیسس کو ثابت کرنا ریاضی کے تاریخ میں سب سے بڑے فکری کارناموں میں سے ایک ہے، اور یہ ثبوت جدید AI سسٹمز کی غیر معمولی وجہ سمجھنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاضی اور سائنس میں اپنی طویل ملازمت کے دوران انہوں نے دیکھا ہے کہ ایسی دریافتیں حقیقی تبدیلی کا آغاز کرتی ہیں، جو انسانی ذہن کی حدود کو پار کر جاتی ہیں۔
آرٹی اے کی منطق کی طاقت اور پیشرفت
چیف اے آئی آفیسر نے امریکن اِنویشنیشنل میاتھمیٹکس ایکزامینیشن (AIME) سے لیے گئے مشکل ریاضی کے مسائل کو حل کرنے والے AI ماڈلز کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو حوالہ دیا۔ ان کا استدلال ہے کہ یہ کامیابیاں ثابت کرتی ہیں کہ مشین لرننگ اب صرف ڈیٹا پروسیسنگ تک محدود نہیں رہی، بلکہ پیچیدہ منطق اور تجزیاتی صلاحیتیں بھی حاصل کر رہی ہے، جو پہلے صرف انسانی سائنسدانوں کی خاصیت مانی جاتی تھی۔
وانگ نے بتایا کہ اکثر شعبوں میں عملی چیلنجز، جیسے کہ جسمانی تجربات، ڈیٹا کا جمع کرنا اور حقیقی دنیا کے ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں، لیکن ریاضیاتی ثبوتوں کی نوعیت مختلف ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے مسائل جو انسانوں کے لیے انتہائی مشقت طلب ہیں، AI کے لیے انہیں حل کرنا ممکن ہو رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مشین لرننگ اب انسانی قیادت سے باہر نکل رہی ہے۔
انسانی نگرانی اور مستقبل کا خطرہ
میٹا کے ذمہ دار کے مطابق، زیادہ تر محققین اس بات سے اتفاق کریں گے کہ AI کی تحقیق انسانی سطح کی نسبت کم فکری تقاضے رکھتی ہے، لیکن مستقبل میں اعلیٰ درجے کے AI سسٹمز خود بخود اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں گے۔ وانگ نے خبردار کیا کہ یہ سسٹمز بائیولوجیکل ریسرچ، ہتھیاروں کی تحقیق اور اقتصادیات جیسے حساس شعبوں میں ترقی کو اتنی تیزی سے بڑھا دیں گے کہ انسان اسے سمجھنے یا اس پر قابو پانے سے قاصر رہ جائیں گے۔
ایکسانڈر وانگ نے واضح الفاظ میں کہا کہ ASI کا ہونا یقینی ہے اور حل صرف یہ ہے کہ اسے محفوظ طریقے سے کیسے حاصل کیا جائے۔ انہوں نے تاکید کی کہ معاشرے کو اپنے مستقبل کی کنٹرول آٹومیشن سے ہاتھ نہیں دھونا چاہیے، بلکہ ٹیکنالوجی انڈسٹری کو اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ AI کو انسانیت کی خدمت کے لیے ڈیزائن کیا جانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ انسانی فیصلہ سازی اور آزادی کو کمزور کرے۔
صنعتی تبدیلی اور نیا معیار
میٹا کے چیف آفیسر نے مزید کہا کہ حتمی ہدف ایسے AI سسٹمز تیار کرنا ہے جو ایک مثبت مستقبل کا خواب دیکھیں جہاں لوگوں کے پاس زیادہ کنٹرول، مواقع اور خود مختاری ہو۔ وانگ کا ماننا ہے کہ یہ مستقبل حاصل کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آگے بڑھتی ہوئی طاقتور ٹیکنالوجیز کے ڈویلپمنٹ اور مینجمنٹ کے طریقہ کار میں معنی خیز تبدیلیاں لانا ضروری ہیں تاکہ انسانی مفادات محفوظ رہ سکیں۔
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