ایکس این ای کنسورشیم کو کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی پرائیویٹائزیشن کا مشورہ
پرائیوٹائزیشن کمیشن نے ایکس این ای کنسورشیم کو کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی پرائیویٹائزیشن کا اہم مشورہ دینے کی ذمہ داری سونپی ہے تاکہ خدمات میں بہتری لائی جا سکے۔
پرائیوٹائزیشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹس کی پرائیوٹائزیشن کے منصوبے کے تحت اسے ای ایکس این ای (EY) لیڈ کنسورشیم کو مشاورت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ اعلان جمعرات کو کیا گیا اور اس سے پاکستان کے ایوی ایشن سیکٹر میں نجی آپریٹرز کو لانے کی کوششوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ نجی کمپنیاں ان دو ایئرپورٹس کو کنسیشن یا مینجمنٹ معاہدے کے تحت چلائیں اور ترقی دیں۔
ایکس این ای کنسورشیم کی مشاورتی ذمہ داریاں
ایکس این ای لیڈ کنسورشیم کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کے لیے مالیاتی، تکنیکی، قانونی، ماحولیاتی اور تجارتی مشورہ فراہم کرے گا۔ اس ٹیم کا کام یہ طے کرنا ہے کہ تجویز کردہ معاہدوں کو کس طرح ڈھالا اور جاری کیا جائے۔ پرائیوٹائزیشن کمیشن کے ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ لین دین نجی شعبے کی مہارت کو دونوں ایئرپورٹس کے آپریشن، مینجمنٹ، تجارتی ترقی اور بہتری لانے کے لیے شامل کر رہے ہیں۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
آئی ایم ایف پروگرام اور نجکاری کی حکمت عملی
یہ منصوبہ پاکستان کے سات ارب ڈالر کے بین الاقوامی منیٹی فنڈ (IMF) پروگرام کے تحت نجکاری کے وسیع تر ڈرائیو کا حصہ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نجی سرمایہ کاری اور مینجمنٹ سروسز میں بہتری لاسکتی ہے اور سرکاری کاروباروں کی طرف سے عوامی مالیات پر پڑنے والے بوجھ کو کم کر سکتی ہے۔ اسلام آباد نے پہلے ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (PIA) کی مینجمنٹ کنٹرول ایک نجی کنسورشیم کے حوالے کر رکھا ہے اور بجلی کی تقسیم کمپنیوں کے ساتھ لین دین کی تیاریاں جاری ہیں۔
اسٹیک ہولڈرز کے نقطہ نظر اور سرمایہ کاری کی ضروریات
پرائیوٹائزیشن اڈوائزر محمد علی نے حال ہی میں کہا کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے لمبی مدت کے آپریشن کیلئے بلز دسمبر کے آخر تک مدعو کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی صلاحیت میں اضافے کے لیے پانچ سو ملین ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ حکومت اسلام آباد، گوجرانوالہ اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی تین بجلی کی ڈسٹری بیوٹر کمپنیوں میں بھی نجی شمولیت چاہتی ہے۔
تکنیکی انتخاب اور مستقبل کے اقدامات
کمیشن نے اگست میں ایک مقابلے دار عمل کے بعد کنسورشیم کو اپنا پسندیدہ فنانشل اڈوائزر منتخب کیا تھا۔ جمعرات کو اس دستاویز پر دستخط کرنے سے اس مقررگی مکمل ہو گئی جس کے بعد کراچی اور لاہور ٹرانزیکشنز پر مشاورتی کام جاری ہوا۔ تاہم، بیان میں بلز مدعو کرنے یا آپریٹرز کے انتخاب کے لیے کوئی تاریخ فراہم نہیں کی گئی۔ یہ خبر اس تناظر میں اہم ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے ان ٹرانزیکشنز کو آگے بڑھانے کی اپیل کی ہے تاکہ کارکردگی میں بہتری آئے اور بجلی کے شعبے میں برقرار رہنے والے اخراجات کو حل کیا جا سکے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy